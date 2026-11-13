Вивів $113 млн зі свого банку: у Франції арештували особняк екснардепа Жеваго

У Франції наклали арешт на будинок екснардепа і українського підсанкційного бізнесмена Костянтина Жеваго. Обмеження застосували на запит про міжнародну правову допомогу від української прокуратури у межах розслідування схеми з розтратою $113 млн банку "Фінанси та Кредит".

Йдеться про особняк вартістю $40 млн у Парижі. Як повідомили у Офісі генерального прокурора (ОГП), арешт було накладено 9 листопада, про що наступного дня підтвердили французькі компетентні органи.

В ОГП наголосили на професіоналізмі, ефективній співпраці та вагомій допомозі у розслідуванні з боку французьких правоохоронців.

"Досягнутий результат підтверджує важливість міцного міжнародного партнерства у протидії фінансовим злочинам та забезпеченні невідворотності правових заходів щодо активів незаконного походження незалежно від державних кордонів", – зазначили в генпрокуратурі.

Як діяла схема

Костянтина Жеваго підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства, у 2007-2015 роках, фактично контролюючи понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит", він у змові зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів:

кошти банку, розміщені на рахунках в іноземних банках, передали у заставу під кредитну лінію для підконтрольну Жеваго офшорну компанію;

після невиконання умов кредитних договорів гроші були списані з рахунків поручителя, яким виступав банк "Фінанси та Кредит";

потім кошти були легалізовані через офшорні структури та інші підконтрольні компанії.

З огляду на шкоду, завдану інтересам держави та вкладників банку, у 2019 році в межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

частиною 5 статті 191 ККУ, – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; частиною 3 статті 209 ККУ – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі, максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 20 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; частиною 3 статті 27 Кримінального кодексу України (ККУ) – визначає особу як організатора вчинення кримінального правопорушення, ця стаття не встановлює покарання сама по собі, її задача визначити ролі, які виконували учасники злочину, вона діє як "класифікатор" співучасників.

Також підозри отримала низка топменеджерів банку. Крім того, було накладено арешт на майно олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема йдеться про:

$158 млн. на рахунку в банку Швейцарії;

49 компаній резидентів та їх активи, які передано в управління до Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА);

корпоративні права 19 компаній нерезидентів, підконтрольних олігарху-втікачу.

Як повідомляв OBOZ.UA, 2024 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про заочний арешт олігарха Костянтина Жеваго. Його підозрюють у дачі хабара колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву.