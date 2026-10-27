Виплати в Україні на зиму-2027: яку допомогу можна отримати замість "тисячі Зеленського"

Через перенаправлення бюджетних коштів на першочергові потреби оборони та безпеки в Україні скасували або призупинили низку супутніх фінансових і соціальних ініціатив – "Ветеранський спорт", "єПідтримки" і "Національний кешбек". Натомість продовжують діяти програми з адресного захисту вразливих верств населення та енергетичній стійкості громадян, ОСББ і бізнесу.

Для зручності пошуку інструментів допомоги уряд запустив єдину онлайн-платформу "єОпора". Там можна дізнатися, яка допомога перед прийдешньою зимою 2026-2027 років надається.

Виплата 19 400 грн для прифронтових регіонів

Програма полягає уодноразовій грошовій допомозі "Зимова підтримка". Кошти виділяються на домогосподарство (незалежно від кількості мешканців) для придбання твердого палива або покриття зимових витрат.

Де діє

Донецька;

Запорізька;

Дніпропетровська;

Херсонська;

Харківська;

Сумська;

Миколаївська;

Чернігівська області.

Хто має право

Одинокі пенсіонери.

Особи з інвалідністю.

Багатодітні сім'ї.

Одинокі матері.

ВПО з виплатами на проживання.

Заяви приймаються до 30 жовтня 2026 року через сервісні центри Ценсійного фонду, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування (з виплатою коштів до 30 листопада 2026 року).

Енергонезалежність багатоквартирних будинків ("СвітлоДім")

Програма передбачає грантову підтримку ОСББ, ЖБК та управителів багатоквартирних будинків для придбання автономних джерел живлення – генераторів, акумуляторів та інверторів.

Умови:

гранти від 100 до 300 тис. грн на будинок;

на будинок; власне співфінансування – не більше 10%;

на першому етапі програма діє в Києві, Київській та Харківській областях, а далі її планують розширити на Сумщину та Дніпропетровщину.

Нульові кредити для малого бізнесу на енергообладнання

Програма передбачає пільгове кредитування під 0% річних строком до 3 років для ФОПів і суб'єктів малого та мікробізнесу. Кошти можна спрямувати на придбання генераційних установок, бензинових і дизельних генераторів, а також акумуляторних систем живлення.

Енергоефективність та енергопідтримка

Інтернет xPON

Держава та провайдери стимулюють перехід приватних користувачів та ОСББ на енергонезалежні волоконно-оптичні мережі xPON. Така технологія дає змогу зберігати доступ до інтернету під час тривалих блекаутів – до 72 годин.

Пільгове кредитування громадян

Програма "Енергопідтримка домівок" передбачає пільгові кредити до 600 тис. грн під 0-7% річних на встановлення теплових насосів, сонячних панелей та акумуляторів.

Базові субсидії на ЖКП та тверде паливо

На опалювальний сезон зберігається стандартний механізм призначення житлових субсидій і пільг. Зокрема, передбачена одноразова виплата субсидії на придбання скрапленого газу, дров і вугілля для домогосподарств із пічним опаленням.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, сім’ї з низькими доходами можуть оформити базову соціальну допомогу – через Дію. Вона дозволяє об’єднати кілька окремих видів державної підтримки в одну виплату. При цьому розмір такої виплати не є фіксованим: суму розраховують індивідуально залежно від складу сім’ї та її середньомісячного сукупного доходу. У 2026 році базова величина для розрахунку складає 4 500 грн.