Виплату 2 тис. грн можуть забрати назад: у якому випадку гроші автоматично повернуть до бюджету

Українці, які отримали 2000 грн за програмою "Скринінг здоров'я 40+", повинні використати кошти для проходження обстеження протягом двох місяців із дня їх зарахування. Якщо за цей час гроші не використати, невитрачений залишок автоматично повернуть до державного бюджету.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ). Після надходження коштів необхідно обрати медичний заклад, записатися та пройти скринінг у встановлений строк.

2000 грн можуть автоматично повернути до бюджету

Одна з головних умов програми стосується строку використання державної допомоги. Після того як 2000 грн надійшли на спеціальну картку, починається відлік двох місяців. Саме протягом цього періоду гроші необхідно використати за їхнім цільовим призначенням – для проходження "Скринінгу здоров'я 40+".

Якщо людина подала заявку, отримала державну підтримку, але відклала обстеження та не використала кошти протягом двох місяців, залишити їх на рахунку на майбутнє не вийде.

Невикористані кошти автоматично повертаються до державного бюджету. Тому учасникам програми рекомендують насамперед перевірити, коли саме їм зарахували гроші. Орієнтуватися потрібно не просто на місяць оформлення заявки, а на дату фактичного надходження допомоги.

На що дають 2000 грн

"Скринінг здоров'я 40+" – національна програма для українців, яким виповнилося 40 років і більше. Її основне завдання – виявляти ризики поширених захворювань ще до того, як вони можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. У межах програми увагу приділяють передусім трьом напрямам:

серцево-судинним захворюванням;

цукровому діабету 2 типу;

стану психічного здоров'я.

Одна з особливостей програми полягає в тому, що передбачені нею обстеження організовані таким чином, щоб людина могла пройти їх за один візит. Під час скринінгу оцінюють ризики серцево-судинних захворювань та діабету другого типу, а також стан психічного здоров'я.

Після проходження обстеження людина може отримати рекомендації лікаря щодо подальших дій. При цьому відсутність скарг на самопочуття не означає, що профілактичне обстеження не потрібне. Частина захворювань на початкових стадіях може не мати виражених симптомів, тому метою програми є саме раннє виявлення потенційних ризиків.

Де можна пройти скринінг

Мережа закладів, які надають послуги в межах програми, охоплює різні регіони України. Наразі "Скринінг здоров'я 40+" доступний у 2757 місцях надання послуг по всій країні.

Від початку 2026 року програмою вже скористалися понад 750 тисяч українців та українок. Тим, кому 2000 грн уже зарахували, рекомендують не чекати завершення двомісячного строку. Варто обрати зручний заклад, записатися на обстеження та пройти його до того, як право використати виділені кошти буде втрачено.

Як отримують кошти для проходження скринінгу

Для участі у програмі використовується спеціальна картка. Спосіб її оформлення залежить від того, чи користується людина цифровими сервісами та який має телефон. Для тих, хто має смартфон із підтримкою NFC, застосунок Дія та необхідні цифрові документи, доступний цифровий варіант картки. Вона може бути як віртуальною, так і фізичною.

Відсутність сучасного смартфона не повинна автоматично позбавляти людину можливості пройти скринінг. Якщо телефон не підтримує NFC або людина не користується відповідними цифровими сервісами, передбачена можливість отримати фізичну картку через ПриватБанк.

Оформити її можна у відділенні банку. Такий варіант, зокрема, може бути актуальним для людей, які користуються кнопковими телефонами або не мають РНОКПП.

Віковий поріг програми обрали не випадково. Після 40 років зростає значення профілактичного контролю показників, пов'язаних із серцево-судинними захворюваннями та порушеннями обміну речовин. Проблема полягає в тому, що на ранніх етапах людина може почуватися нормально та не мати очевидних скарг.

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