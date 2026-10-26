"Винесеш сміття – дам сотню": monobank запустив нову незвичайну функцію для батьків і дітей

monobank запустив для дитячих карток функцію завдань, завдяки якій батьки можуть призначати винагороду за домашні справи, встановлювати дедлайни та переказувати гроші після перевірки результату. Дитина позначає роботу виконаною, але кошти отримує лише після підтвердження батьків, а змінити умови завдання заднім числом уже не можна.

Про нововведення 26 жовтня 2026 року повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський. Функція має допомогти батькам організувати виконання домашніх обов’язків, а дітям – отримувати винагороду за зроблену роботу та самостійно розпоряджатися заробленими коштами.

Як діти можуть отримувати винагороди. Джерело: Monobank

Як працюють завдання для дитячих карток

Новий сервіс побудований на простому принципі: батьки визначають завдання, дитина виконує його, а після перевірки отримує обіцяну суму на свою картку. Дорослі можуть самостійно вирішувати, яку саме справу потрібно зробити, скільки грошей дитина отримає за її виконання та до якого терміну необхідно впоратися.

Наприклад, це може бути прибирання кімнати, винесення сміття, миття посуду чи інша домашня робота. Створене доручення з’являється в застосунку дитини. Вона бачить, що саме потрібно зробити, яку винагороду передбачили батьки та скільки часу залишилося до завершення встановленого терміну.

Коли роботу виконано, дитина натискає кнопку "Місію виконано". Проте це ще не означає, що гроші одразу надійдуть на рахунок. Спочатку батьки мають перевірити результат і підтвердити, що завдання справді виконане.

Наприклад, якщо дитина отримала доручення винести сміття, дорослим потрібно переконатися, що пакет опинився у сміттєвому контейнері, а не просто перемістився з кухні до коридору. Якщо результат відповідає домовленості, батьки підтверджують виконання, після чого винагорода зараховується на дитячу картку.

Чи можна змінити умови після виконання завдання

У новій функції передбачили механізм, який має захистити домовленості між батьками та дітьми від зміни заднім числом. Після того як дитина позначила завдання виконаним, змінити його умови вже не можна. Батьки можуть або підтвердити результат і погодити виплату, або відхилити виконання.

Це означає, що дорослі не зможуть після завершення роботи просто зменшити обіцяну винагороду чи переписати початкові умови завдання. Наприклад, якщо за винесення сміття домовилися заплатити 100 гривень, змінити цю суму після того, як дитина повідомила про виконання, не вийде.

Водночас, можливість відхилити результат дає батькам змогу перевіряти, чи справді дитина виконала доручення відповідно до встановлених вимог. Тобто для отримання грошей недостатньо лише натиснути кнопку – потрібно виконати роботу та дочекатися підтвердження.

Хто може створювати завдання та що буде з простроченими дорученнями

Функція передбачає участь обох батьків. Кожен із них може створювати завдання для дитини, але списки доручень у застосунку будуть окремими. Зазначається, що це дає змогу обом дорослим самостійно домовлятися з дитиною про виконання різних справ і встановлювати винагороду за них. Водночас кожен матиме власний перелік створених завдань.

Окрему увагу приділили термінам виконання. Якщо дитина не встигла впоратися із завданням до встановленого дедлайну, воно не зникає із застосунку. Прострочені доручення залишаються видимими, тож про невиконані справи можна буде згадати й пізніше.

Розмір винагороди батьки визначають самостійно. Він може залежати від складності завдання, витраченого часу або сімейних домовленостей. Отже, сервіс не встановлює єдиного тарифу за домашні обов’язки – сума залежить від рішення дорослих.

Нова функція дає змогу перевести звичні домовленості про кишенькові гроші в цифровий формат. Замість усних обіцянок батьки можуть зафіксувати завдання, суму винагороди та кінцевий термін у застосунку.

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