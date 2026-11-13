Переселенцям перестали надходити гроші: як з'ясувати причину та повернути виплати

У соціальних мережах внутрішньо переміщені особи (ВПО) скаржаться на затримки або припинення виплат допомоги на проживання, а також на відсутність пояснень щодо таких рішень. Якщо гроші не надійшли, ВПО варто звернутися до Пенсійного фонду (ПФУ), щоб з’ясувати причину затримки, а якщо виплати припинили – перевірити підстави та за потреби оскаржити рішення, подавши необхідні документи.

Про це повідомляє Департамент соціального захисту населення та підтримки ВПО Луганської ОДА. Згідно інформації, особливо важливо отримати офіційну інформацію про причину такого рішення, адже без неї складно зрозуміти, чи є підстави для оскарження.

Чому переселенцям можуть не надійти гроші

Допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам призначають відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року №332. Отримувачі проходять перевірку на відповідність установленим критеріям, зокрема щодо майнового стану, придбання дорогих активів та перебування за межами України.

Тому якщо черговий платіж не надійшов, важливо насамперед встановити, чи це звичайна затримка перерахування коштів, чи за результатами верифікації ухвалили рішення про припинення або непродовження допомоги. До обставин, які можуть впливати на право отримувати виплати, належать:

придбання автомобіля – зокрема, перевіряють придбання транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше п'яти років, з урахуванням передбачених законодавством винятків;

купівля нерухомості та інших активів – значення можуть мати придбання житла, земельних ділянок, цінних паперів та інших активів на суму понад 100 тис. грн, якщо операція підпадає під визначені урядом критерії;

тривале перебування за кордоном – підставою для перегляду права на допомогу може стати перебування за межами України понад допустимий строк без поважних причин, передбачених законодавством.

Водночас, сам факт придбання майна або перебування за кордоном не завжди означає автоматичне припинення виплат. Під час перевірки мають враховувати конкретні обставини та винятки, передбачені порядком надання допомоги.

Як дізнатися, чому припинили виплати ВПО

Якщо за результатами перевірки ухвалено рішення про відмову, припинення або непродовження допомоги, отримувача можуть про це повідомити. Для інформування передбачено кілька каналів зв'язку, зокрема електронні сповіщення в Єдиній інформаційній системі, мобільний зв'язок, поштові повідомлення та електронну пошту.

За наявності технічної можливості відповідні відомості також можуть надходити через електронні сервіси Пенсійного фонду. На вебпорталі ПФУ вже передбачена можливість електронного інформування, а одним із напрямів подальшого розвитку системи є відображення інформації про причини непризначення або припинення виплат безпосередньо в особистому кабінеті.

Однак якщо повідомлення не надійшло, це не означає, що з'ясувати ситуацію неможливо. Переселенці можуть самостійно звернутися до Пенсійного фонду та попросити перевірити статус допомоги.

Куди звертатися, якщо допомога не надходить понад місяць

Якщо виплата не надходить довше місяця, переселенцям рекомендують не чекати наступного перерахування, а звернутися до Пенсійного фонду. Зробити це можна дистанційно або особисто, незалежно від місця реєстрації. Є кілька способів отримати інформацію про стан виплат:

через інтернет – потрібно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ, авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису та направити відповідне звернення;

телефоном – можна зателефонувати на гарячу лінію Пенсійного фонду за номерами: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 або (044) 281 08 71;

поштою або електронною поштою – для отримання офіційного роз'яснення можна надіслати письмове звернення до відповідного сервісного центру ПФУ;

особисто – переселенці можуть відвідати будь-який сервісний центр Пенсійного фонду незалежно від того, де зареєстровані як ВПО.

Під час звернення варто зазначити, коли саме припинили надходити кошти, за який період не отримано допомогу та попросити перевірити її поточний статус.

Як оскаржити рішення про припинення виплат

Якщо з'ясувалося, що Пенсійний фонд ухвалив рішення про припинення або непродовження допомоги, важливо отримати офіційне письмове пояснення. Зазначається, що це дасть змогу зрозуміти, на підставі яких обставин людину виключили з переліку отримувачів державної підтримки. У письмовому зверненні до ПФУ рекомендують вимагати уточнення трьох основних моментів:

чи ухвалювалося рішення про припинення або непродовження допомоги на проживання ВПО? коли саме було ухвалено таке рішення? яка конкретна причина та правова підстава стали приводом для припинення виплат.?

Після отримання відповіді переселенець зможе оцінити, чи відповідає рішення законодавству та чи є підстави для його оскарження. Якщо людина не погоджується з результатами перевірки, вона має право надати документи, які спростовують інформацію, покладену в основу рішення. Залежно від ситуації це можуть бути:

документи про склад сім'ї;

підтвердження майнового стану;

документи про фактичне місце проживання;

відомості про терміни перебування за кордоном;

документи, які підтверджують поважні причини тривалої відсутності в Україні;

інші докази, що можуть вплинути на оцінку права на допомогу.

Окремо варто перевірити правильність персональних та банківських даних. Якщо під час верифікації виявили помилку в інформації про отримувача або його рахунок, необхідно звернутися до ПФУ для уточнення відомостей.

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