ВПО незаконно позбавляють виплат: омбудсман назвав причини та пояснив, як повернути кошти

ВПО (внутрішньо-переміщені особи) можуть незаконно позбавляти державної допомоги через помилки в реєстрах, формальний підхід до оцінки майна, заощаджень, працевлаштування та навчання дітей. Якщо виплати припинили або відмовили в їх призначенні, переселенцям варто вимагати від Пенсійного фонду письмового рішення із конкретними підставами та оскаржувати його в разі порушення своїх прав.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, переселенці звертаються зі скаргами на рішення органів соціального захисту та Пенсійного фонду, які можуть залишати людей без необхідної фінансової підтримки навіть за наявності об'єктивних підстав для її отримання.

Від чого залежить право ВПО на державну допомогу

Одним із ключових критеріїв для призначення або продовження виплат внутрішньо переміщеним особам залишається рівень доходів сім'ї. Зокрема, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не повинен перевищувати 10 380 гривень. Для окремих вразливих категорій переселенців передбачені винятки, за яких допомогу можуть продовжувати виплачувати незалежно від розміру доходу.

Однак, під час ухвалення рішення державні органи враховують не лише заробітки та інші надходження родини. Значення має також її майновий стан, зайнятість працездатних членів сім'ї та певні обставини, пов'язані з навчанням дітей. Зокрема, підставою для відмови або припинення допомоги за встановлених законодавством умов можуть стати:

заощадження на банківських депозитах – перевіряється наявність коштів на депозитних рахунках, якщо їхня загальна сума перевищує 100 тисяч гривень;

великі покупки та платежі – враховуються придбання товарів, робіт або послуг на суму понад 100 тисяч гривень;

купівля автомобіля або нерухомості – значення може мати придбання транспортного засобу віком до п'яти років від року випуску, а також іншої нерухомості;

наявність власного житла – перевіряють, чи має сім'я у власності житло на підконтрольній Україні території, придатне для проживання;

працевлаштування працездатних членів сім'ї – враховується, чи працюють вони або вживають передбачених заходів для сприяння власній зайнятості. Водночас законодавство передбачає винятки для окремих категорій людей;

навчання дітей – у певних випадках значення має місце та форма здобуття освіти, зокрема навчання не за місцем проживання сім'ї.

Водночас сам факт наявності певного майна, заощаджень або інших обставин не означає, що людину можна автоматично позбавити допомоги без перевірки всіх необхідних умов. Як наголошує омбудсман, державні органи повинні враховувати конкретну ситуацію родини, а також передбачені законодавством винятки.

Через що переселенці найчастіше втрачають виплати

За словами Лубінця, до нього регулярно звертаються внутрішньо переміщені особи, які вважають рішення про відмову або припинення допомоги несправедливими. Серед найпоширеніших проблем – тривалий розгляд заяв, неправильне трактування майнових критеріїв та недостатня перевірка інформації про заявників.

Одна з таких ситуацій – затримки з розглядом документів. Пенсійний фонд України може розглядати заяву на призначення допомоги протягом двох-трьох місяців, але людина при цьому не отримує зрозумілої інформації про остаточне рішення. Для сімей, які через війну втратили житло та стабільні джерела доходу, такі затримки створюють додаткові фінансові труднощі.

Ще одна поширена причина відмов – наявність нерухомості. Проблема виникає тоді, коли під час перевірки враховують факт володіння житлом, але не з'ясовують, чи можна там фактично проживати. Наприклад, помешкання може бути пошкодженим, непридатним для використання або розташованим у місцевості, де немає безпечних умов для життя.

Окремі скарги стосуються припинення виплат через відсутність офіційного працевлаштування. При цьому, за словами омбудсмана, не завжди з'ясовують, чому саме людина не працює, чи має вона можливість працевлаштуватися та які життєві обставини перешкоджають пошуку роботи.

Особливо гостро це питання може стояти для людей, які втратили роботу через переміщення, доглядають за дітьми або мають інші об'єктивні перешкоди для працевлаштування. Формальна відсутність доходу сама по собі не пояснює всіх обставин життя сім'ї.

Підставою для припинення допомоги також можуть стати заощадження на депозиті або окрема покупка на суму понад 100 тисяч гривень. Однак у таких випадках, як зазначає Лубінець, важливо з'ясувати походження коштів. Адже для однієї родини це можуть бути нещодавно отримані значні доходи, а для іншої – накопичення за багато років, які залишилися після втрати житла та звичного способу життя.

Чому виплати можуть припинити через навчання дітей

Окрему категорію скарг становлять випадки, коли переселенці втрачають право на допомогу через освітні обставини в сім'ї. Зокрема, проблеми виникають, якщо дитина навчається не в тому населеному пункті, де проживає родина. Також омбудсман звертає увагу на ситуації, коли допомогу припиняють виплачувати молодим людям після досягнення 18 років, хоча вони продовжують навчання у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти.

Такі випадки потребують окремої перевірки, адже сам факт повноліття не завжди означає завершення навчання чи появу в молодої людини можливості самостійно забезпечувати себе. За словами уповноваженого, під час ухвалення рішень необхідно враховувати фактичні обставини та умови, передбачені для продовження виплат. Автоматичне застосування формальних критеріїв без належного аналізу документів може призводити до порушення прав переселенців.

Помилки в реєстрах також залишають ВПО без допомоги

Ще одна проблема, на яку звернув увагу Лубінець, пов'язана з обміном інформацією між державними органами та технічними помилками в інформаційних системах. Зокрема, трапляються випадки, коли під час перевірки відомостей про перебування людини за кордоном система фіксує факт її виїзду з України, але не відображає повернення.

У результаті державні органи можуть отримувати неповну інформацію та ухвалювати рішення, які негативно впливають на право переселенця отримувати допомогу. У таких ситуаціях необхідно перевіряти дані про перетин державного кордону та виправляти неточності. Адже людина не повинна втрачати державну підтримку через помилку в реєстрі або неналежну передачу інформації між установами.

Омбудсман наголошує, що технічні збої та недоліки державних систем не можуть бути виправданням для незаконного позбавлення громадян належних їм виплат. Він також заявив, що продовжує працювати над переглядом таких рішень і поновленням допомоги тим, чиї права були порушені.

Що робити, якщо ВПО відмовили у виплатах

Якщо внутрішньо переміщеній особі відмовили у призначенні допомоги або припинили вже наявні виплати, насамперед необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України, який ухвалив відповідне рішення. Важливо попросити надати офіційне рішення із зазначенням конкретних причин відмови або припинення допомоги.

Зазначається, що це дозволить з'ясувати, які саме обставини стали підставою для такого кроку та чи правильно державний орган застосував відповідні критерії. Якщо людина вважає, що рішення ухвалили на підставі помилкових або неповних відомостей, варто надати документи, які підтверджують фактичні обставини.

Наприклад, це можуть бути підтвердження непридатності житла для проживання, документи про навчання дитини, відомості про повернення в Україну або інші матеріали залежно від причини припинення виплат. Якщо після звернення проблема не вирішується або права переселенця продовжують порушувати, можна звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця зі скаргою.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українські сім’ї можуть оформити базову соціальну допомогу. Вона дає змогу об’єднати кілька окремих видів державної підтримки в одну виплату. Зробити це можна через Дію. Водночас слід враховувати, що єдиного розміру допомоги немає – суму розраховують індивідуально залежно від складу сім’ї та її середньомісячного сукупного доходу.