Власників лічильників в Україні суворо каратимуть: за що доведеться заплатити майже 4 тис.грн

За незаконне споживання електроенергії українцям загрожує адміністративний штраф до 850 грн, а якщо викрадення завдало значної шкоди – штраф до 3400 грн або обмеження волі до трьох років. За повторне порушення, змову групою осіб або збитки від 416 тис. грн можливе позбавлення волі до трьох років, однак звичайна технічна несправність лічильника сама по собі не є доказом крадіжки електроенергії.

Якщо прилад перестав фіксувати споживання через технічну поломку, це ще не є автоматичним доказом крадіжки електроенергії. Про те, які порушення вважаються незаконним споживанням електроенергії, скільки доведеться заплатити за невраховані кіловати та за яких обставин українцям може загрожувати кримінальна відповідальність, повідомляє "Судово-юридична газета".

За що українців можуть покарати через електролічильник

Відповідальність за порушення на ринку електроенергії визначена, зокрема, статтею 77 Закону України "Про ринок електричної енергії". До таких порушень належать крадіжка електроенергії, самовільне підключення до об'єктів електроенергетики та споживання електрики без використання обов'язкових приладів обліку.

На практиці йдеться про ситуації, коли споживач намагається користуватися електроенергією, але повністю або частково приховує її реальний обсяг від системи обліку. Це може відбуватися різними способами, зокрема через незаконну зміну схеми підключення або навмисне втручання в роботу обладнання. Серед порушень, за які можуть притягнути до відповідальності:

самовільне підключення до електромережі без належного оформлення;

використання електроенергії без обов'язкового приладу обліку;

підключення електропроводки в обхід лічильника, щоб спожиті кіловати не відображалися в показниках;

умисне пошкодження електролічильника;

зрив або пошкодження пломб та інших передбачених правилами пристроїв;

маніпуляції з обладнанням, унаслідок яких прилад обліку перестає правильно фіксувати споживання.

Важливо, що для визначення порушення мають значення не лише показники лічильника, а й обставини його роботи, стан пломб, результати перевірки та технічні докази. Зокрема, якщо електроенергія надходить до будинку, побутова техніка працює, але показники лічильника не змінюються, це може свідчити про проблему з приладом обліку.

Які штрафи загрожують за незаконне споживання електроенергії

За порушення правил користування електроенергією українців можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Вона передбачена статтею 103-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, покарання стосується самовільного використання електроенергії з корисливою метою без обов'язкових приладів обліку, умисного пошкодження таких приладів або інших способів незаконного споживання, передбачених цією статтею.

Для звичайних громадян передбачено попередження або штраф від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У грошовому еквіваленті це становить від 170 до 850 грн. Для посадових осіб відповідальність суворіша, їм загрожує попередження або штраф від 30 до 80 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 510 до 1360 грн.

Однак адміністративний штраф – не єдині витрати, з якими може зіткнутися порушник. Якщо оператор системи встановить факт безоблікового споживання, споживачеві також можуть виставити окремий рахунок за електроенергію, яка не була врахована лічильником. І тут суми можуть бути значно більшими за адміністративне стягнення.

За яких умов за крадіжку світла можуть ув'язнити

У більш серйозних випадках незаконне споживання електроенергії може перейти з категорії адміністративних порушень у кримінальну площину. Відповідальність за такі дії передбачена статтею 188-1 Кримінального кодексу України.

Йдеться про викрадення електричної енергії шляхом самовільного використання без приладів обліку, якщо вони є обов'язковими, умисного пошкодження засобів вимірювальної техніки або в інший спосіб, якщо внаслідок таких дій завдано значної шкоди. За частиною першою цієї статті передбачено кілька варіантів покарання:

штраф від 1700 до 3400 грн;

виправні роботи на строк до двох років;

пробаційний нагляд на строк до трьох років;

обмеження волі на строк до трьох років.

Тобто навіть за перше кримінально каране викрадення електроенергії покарання не обов'язково обмежиться грошовим стягненням. Залежно від обставин справи суд може призначити й інші передбачені законом санкції.

Водночас за повторне викрадення електроенергії, дії за попередньою змовою групи осіб або заподіяння шкоди у великих розмірах покарання стає суворішим. Частина друга статті 188-1 Кримінального кодексу передбачає за такі дії позбавлення волі на строк до трьох років.

Від якої суми збитків настає кримінальна відповідальність

Окремо законодавство визначає фінансові пороги, за якими шкоду від викрадення електроенергії можуть кваліфікувати як значну або заподіяну у великих розмірах. Відповідно до примітки до статті 188-1 Кримінального кодексу, значною вважається шкода, яка у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Для шкоди у великих розмірах застосовується поріг у 250 і більше разів.

При цьому для кримінально-правової кваліфікації використовують не звичний неоподатковуваний мінімум у 17 грн, а розмір податкової соціальної пільги. У 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3328 грн. Відповідно, податкова соціальна пільга для такого розрахунку дорівнює 1664 грн. Отже, у 2026 році встановлено такі пороги:

Вид шкоди Сума Значна шкода (100 неоподатковуваних мінімумів) 166 400 грн Шкода у великих розмірах (250 неоподатковуваних мінімумів) 416 000 грн

Для застосування кримінальної відповідальності за частиною першою статті 188-1 КК України необхідно встановити завдання значної шкоди – від 166 400 грн. Якщо ж збитки сягають 416 000 грн і більше, йдеться про шкоду у великих розмірах, яка є однією з підстав для суворішої відповідальності за частиною другою статті.

Однак є важливий нюанс: навіть якщо енергокомпанія нарахувала споживачеві понад 166 тис. грн за необліковану електроенергію, це ще не означає автоматичного відкриття кримінальної справи або визнання людини винною. Для притягнення до кримінальної відповідальності необхідно довести сам факт викрадення електроенергії, вину конкретної особи, розмір заподіяної шкоди та інші обов'язкові ознаки кримінального правопорушення.

Як енергетики виявляють крадіжку електроенергії та нараховують борг

Порядок виявлення порушень і визначення вартості необлікованої електроенергії встановлений Правилами роздрібного ринку електричної енергії. Якщо під час контрольного огляду або технічної перевірки представники оператора системи розподілу виявляють ознаки безоблікового споживання, вони повинні оформити відповідний акт.

Згідно з пунктом 8.2.5 Правил, документ складають безпосередньо на місці перевірки у присутності споживача, його представника або іншої особи, яка допустила уповноважених працівників до об'єкта. В акті обов'язково зазначають, яке саме порушення виявлено, на які положення правил посилаються представники оператора, а також технічні характеристики електроустановки та інші обставини, необхідні для подальшого розрахунку збитків.

При цьому споживач має право надати власні пояснення та зауваження до документа. Якщо людина не погоджується з викладеними фактами, вона може зазначити свою позицію під час оформлення акта. Відмова від підписання документа сама по собі не робить його недійсним.

У такому разі правила передбачають спеціальну процедуру підтвердження відмови, акт мають підписати щонайменше двоє уповноважених представників оператора та незаінтересована особа або відмову повинні зафіксувати на відео за участю щонайменше двох представників оператора.

Після цього акт передають на розгляд спеціальної комісії оператора системи розподілу. До її складу повинні входити щонайменше троє уповноважених представників.

Споживача мають завчасно повідомити про дату, час і місце засідання. Зробити це необхідно не пізніше ніж за сім календарних днів до розгляду документа. Людина також має право бути присутньою на засіданні та надати свої пояснення.

За результатами розгляду комісія ухвалює рішення, яке оформлюється протоколом. Якщо встановлено підстави для донарахування, споживач отримує розрахунок вартості необлікованої електроенергії та відповідний платіжний документ.

Що робити, якщо електролічильник зламався не з вашої вини

Окремо законодавство передбачає випадки, коли прилад обліку виходить із ладу через технічну несправність, а не внаслідок навмисних дій споживача. Згідно з пунктом 8.2.6 Правил роздрібного ринку електричної енергії, якщо встановлено, що порушення роботи вузла обліку виникло не з вини споживача, обсяг електроенергії за період несправності визначають відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

Тобто навіть якщо лічильник зламався самостійно, це не означає, що спожиту електроенергію можна не оплачувати. Проте в такому випадку її обсяг визначають за спеціальною процедурою, а не автоматично розцінюють як результат незаконного втручання. Особливе значення має своєчасне повідомлення енергокомпанії про несправність.

Правила передбачають важливу гарантію для споживачів, якщо людина самостійно виявила пошкодження лічильника, пломб або інших передбачених пристроїв і письмово повідомила про це оператора системи до того, як порушення виявили під час перевірки, за відсутності явних ознак втручання можуть не застосовуватися положення про визначення вартості необлікованої електроенергії за главою 8.4. Тому, якщо показники лічильника раптово перестали змінюватися або з'явилися інші ознаки несправності, споживачеві варто:

негайно повідомити оператора системи розподілу – звернення краще оформити письмово, зазначивши, коли саме було виявлено несправність і як вона проявляється; зберегти підтвердження звернення – це може бути копія заяви, електронний лист, реєстраційний номер звернення або інший документ, який підтверджує дату повідомлення; не намагатися самостійно ремонтувати лічильник – не можна відкривати корпус приладу, знімати пломби, змінювати проводку або втручатися в схему підключення; дочекатися перевірки фахівцями – уповноважені представники оператора повинні встановити причину несправності та визначити подальший порядок обліку електроенергії; перевірити документи та результати перевірки – якщо складається акт, варто уважно ознайомитися з його змістом, зазначити свої зауваження та зберегти копію.

Своєчасне офіційне повідомлення має принципове значення, адже допомагає підтвердити, що споживач самостійно виявив проблему та не намагався приховати несправність від енергетиків.

Чи можна оскаржити штраф і донарахування за електроенергію

Якщо споживач не погоджується з висновками перевірки, актом про порушення або сумою, яку виставила енергокомпанія, він має право захищати свої інтереси. Зокрема, можна звернути увагу на те, чи правильно представники оператора оформили акт, чи були дотримані всі процедурні вимоги, чи достатньо технічних доказів для підтвердження порушення та чи правильно визначено обсяг необлікованої електроенергії.

Відповідно до пункту 8.2.6 Правил роздрібного ринку електричної енергії, споживач може звернутися до оператора системи із заявою про перегляд рішення комісії протягом 180 календарних днів із дня його ухвалення. Крім того, у передбачених законодавством випадках можна звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), або оскаржити рішення в судовому порядку.

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