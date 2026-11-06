Валютний мільйонер у Київському центрі зайнятості: чим володіє та скільки заробляє сім'я Дмитра Новицького

Директор Київського центру зайнятості Дмитро Новицький разом із дружиною задекларував за 2025 рік понад 839 тис. євро та 573 тис. доларів готівкою. При цьому зарплата Новицького у 2025 році становила 880,755 тис. грн, а його дружина, крім зарплати в низці компаній на загальну суму понад 402 тис. грн, отримала 2,5 млн грн від підприємницької діяльності. Крім того, сім’я також володіє нерухомістю та бізнесом в Україні й Угорщині, а також має фінансові зв’язки з віцепрезиденткою "Київміськбуду" Світланою Новохацькою.

Також у декларації Новицького зазначено, що його дружина отримала 1,2 млн грн від відчуження рухомого майна. А крім того:

на його банківських рахунках є 621,501 тис. грн і 11 130 доларів;

готівкою Новицький також тримає 70 тис. грн;

на рахунках його дружини є, зокрема, 42,675 тис. угорських форинтів.

Втім, слід зазначити, що значну частину валютних заощаджень Новицькі декларували ще до призначення Новицького на державну службу у 2023 році.

Серед нерухомості подружжя вирізняється квартира в Одесі площею майже 271 "квадрат" за 6,58 млн грн. Її придбали у 2020 році та записали на дружину чиновника.

А у 2025 році – коли Новицький уже працював у центрі зайнятості – його дружина отримала в користування нове елітне авто VOLVO XC60. Вартість цієї машини вказана як 1,2 млн грн.

Зв’язки з віцепрезиденткою "Київміськбуду"

Прикметно, що ця машина належить Світлані Новохацькій. Як зазначено в матеріалі "СтопКора", вона є віцепрезиденткою "Київміськбуду" та багаторічною соратницею колишнього керівника компанії Ігоря Кушніра.

"Журналісти виявили збіг адрес реєстрації жінок та інші ознаки можливого родинного зв’язку. Водночас документального підтвердження їхньої спорідненості у відкритих матеріалах немає. На цьому тлі привертає увагу фінансування "Київміськбуду": столична влада погодила докапіталізацію компанії на 2,56 млрд грн і можливість залучення ще до 3 млрд грн", – зазначають аналітики.

Мільйонний бізнес родини посадовця

Водночас, наголошується, дружина Новицького володіє 50% ТОВ "Шумляче", 100% будівельної компанії "Атлант Сіті" та угорською Mari Invest Development. А самому Новицькому належить половина машинобудівного підприємства "Автоливмаш".

"Особливо показові фінансові результати "Атлант Сіті". За 2025 рік компанія зі статутним капіталом 5 тис. грн і одним працівником отримала 3,08 млн грн доходу, але зафіксувала 10,29 млн грн збитку та 39,16 млн грн зобов’язань. Водночас Новицький у жовтні-листопаді 2025 року вісьмома внесками поповнив статутний капітал "Автоливмашу" на 4,368 млн грн", – йдеться в матеріалі.

Водночас фірма "Тамако-Інвест", з якою Новицький був пов’язаний до переходу на держслужбу, за підсумками 2025 року показала 303,09 млн грн доходу та 7,68 млн грн прибутку.

Як повідомляв OBOZ.UA, своєю чергою, колишній генпрокурор Руслан Кравченко під час звільнення отримав понад 1 млн гривень зарплати загалом за 9 місяців 2026 року. Також він задекларував квартиру, придбання якої оформили за день до операції "Карфаген" – 3 вересня 2026 року.