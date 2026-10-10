В Україні змінили правила підтвердження пенсійного стажу: що треба знати кожному

В Україні спростили підтвердження страхового стажу для призначення пенсії, якщо людина втратила трудову книжку або в ній немає необхідних записів. Нові правила особливо важливі для громадян, чиї документи були знищені через бойові дії або залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Костецький. Насамперед стаж підтверджуватимуть за даними державних електронних реєстрів. Якщо відповідної інформації там немає, можна буде використати трудову книжку та інші документи. Перелік документів, які дозволено подавати для підтвердження стажу, розширили.

Якщо документи втрачені або не збереглися, підтвердити стаж можна буде за допомогою показань щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною. Пенсійний фонд України також допомагатиме знаходити таких свідків.

Окремий порядок передбачили для громадян, які працювали на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій, а також для тих, чиї документи були знищені внаслідок війни.

"Для тих, хто колись працював на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також чиї документи знищені внаслідок війни, передбачено окремий порядок зарахування стажу. Дії Уряду спрямовані на те, щоб люди, які постраждали від війни, не втрачали права на пенсію через відсутність документів", – зазначив прем'єр.

Таким чином, відсутність трудової книжки чи інших документів не повинна автоматично позбавляти людину можливості підтвердити стаж, необхідний для призначення пенсії.

Зміни мають допомогти громадянам, які постраждали від війни, реалізувати право на пенсійне забезпечення навіть за відсутності стандартного пакета документів.

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.