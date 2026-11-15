В Україні стрімко здорожчав популярний овоч: скільки тепер коштує кілограм

Огірки в Україні подорожчали до 200 грн/кг через скорочення пропозиції та завершення обороту плівкових теплиць, причому найдорожчими є колючі огірки з Умані. Найдешевші турецькі огірки на київському оптовому ринку коштують 145-150 грн/кг, тоді як ціни в супермаркетах перевищують понад 195 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Відповідні цінові пропозиції також продемонстрували в огляді ринку, на який посилається AgroTimes.

Чому в Україні подорожчали огірки

Основною причиною різкого зростання вартості огірків стало скорочення пропозиції продукції. Зокрема, на ринку завершується оборот плівкових теплиць, через що кількість овочів, які надходять від українських виробників, зменшується.

Коли пропозиція скорочується, а попит зберігається, продавці отримують можливість підвищувати ціни. Особливо це помітно на окремих позиціях української продукції, які вже продаються за рекордно високими для покупців сумами.

Ситуація також відрізняється залежно від виробника та характеристик самого овоча. Наприклад, колючі огірки нового обороту з Умані зараз належать до найдорожчих пропозицій на ринку. Їхня вартість досягла 200 грн за кілограм.

Скільки коштують огірки на ринку "Столичний"

За даними огляду оптового ринку у Києві, найдорожчими зараз є уманські колючі огірки нового обороту. За кілограм такої продукції продавці просять 200 грн. Інші пропозиції українських виробників також залишаються дорогими. Зокрема, гладкі огірки з Умані продають по 160 грн/кг. Така сама ціна встановлена на колючі огірки іншого виробника.

Дещо дешевше покупцям обійдеться імпортна продукція. Зокрема, турецькі огірки на ринку пропонують за 145-150 грн за кілограм. Цінова ситуація має такий вигляд:

колючі огірки нового обороту з Умані – 200 грн/кг;

гладкі огірки з Умані – 160 грн/кг;

колючі огірки іншого українського виробника – 160 грн/кг;

турецькі огірки – 145-150 грн/кг.

Отже, найдешевші пропозиції поступаються найдорожчим на 50-55 грн за кілограм. Для покупців, які купують овочі регулярно або великими обсягами, така різниця може бути відчутною.

Скільки коштують помідори в Україні

На тлі високої вартості огірків помідори виглядають значно доступнішими. На тому самому оптовому ринку в Києві ціни на різні види томатів залишаються нижчими, хоча вартість також залежить від сорту та характеристик продукції. Найдешевше наразі можна придбати червоні помідори – їх пропонують по 70 грн/кг. Томат-вершка коштує 100 грн/кг, а жовті томати – 110 грн/кг.

Найвищі ціни серед зазначених позицій зафіксовані на жовтий томат-вершку – 140 грн за кілограм. Рожеві помідори продають у діапазоні від 110 до 140 грн/кг залежно від конкретної позиції. Таким чином, цінові пропозиції на помідори виглядають так:

червоні томати – 70 грн/кг;

томат-вершка – 100 грн/кг;

жовті томати – 110 грн/кг;

рожеві томати – 110-140 грн/кг;

жовтий томат-вершка – 140 грн/кг.

Різниця між найдешевшими помідорами та найдорожчими огірками становить 130 грн за кілограм. Тобто за ціною одного кілограма колючих огірків з Умані можна придбати майже три кілограми червоних томатів.

Ціни на огірки в супермаркетах

За даними порталу "Мінфіну", станом на 8 травня в роздрібних мережах огірки продаються в межах від 79,5 до 107,62 грн/кг. Власний моніторинг OBOZ.UA показав, що в найбільших мережах супермаркетів найдоступніші ціни на цей овоч становлять:

"АТБ" – 139,89 грн/кг;

Ціни на огірки в Україні різко підскочили. Джерело: "АТБ"

"Сільпо" – 179 грн/кг;

Яка вартість овочів в супермаркеті. Джерело: "Сільпо"

"Ашан" – 195,90 грн/кг.

Скільки коштують огірки в супермаркетах. Джерело: "Ашан"

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні здешевшала картопля. У середині листопада супермаркети продають її в середньому по 15,45 грн/кг, що майже на 1,5 грн нижче, ніж було в жовтні. Водночас в експертних колах прогнозують швидке зростання вартості продукту.