В Україні різко здорожчав популярний овоч: скільки тепер коштує кілограм

В Україні за тиждень на 11% подорожчала якісна цибуля, яку фермери зараз продають по 10-16 грн/кг, а її вартість уже у 2,6 раза вища, ніж торік. Причиною зростання цін стало збільшення попиту на тлі обмеженої пропозиції, оскільки частина виробників притримує запаси у сховищах, очікуючи вигідніших умов продажу. Ціни на рипчасту цибулю в супермаркетах наразі коливаються від 17,9 до 20,89 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики EastFruit. Зміна вартості відбувається на тлі ситуації, коли на ринку не вистачає якісної цибулі, а виробники намагаються скористатися підвищенням попиту, щоб реалізувати продукцію дорожче.

В Україні почала дорожчати цибуля. Джерело: EastFruit

Цибуля подорожчала на 11% за тиждень

За даними аналітиків EastFruit, цього тижня українські виробники почали переглядати ціни на цибулю в бік підвищення. Найбільше це помітно у сегменті якісної продукції, яку фермери нині пропонують дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Зараз ціни на таку цибулю становлять 10-16 грн за кілограм. У середньому це на 11% більше, ніж було наприкінці попереднього тижня. Виробники пояснюють зміну цін зростанням попиту. За їхніми словами, покупці активніше цікавляться продукцією, а можливості задовольнити цей попит обмежені, оскільки на ринку недостатньо якісної цибулі.

Водночас важливо, що подорожчання стосується не всього асортименту, а саме продукції високої якості. Тобто цінова динаміка може відрізнятися залежно від стану цибулі, її характеристик та готовності господарств продавати запаси.

Фермери притримують запаси: чому на ринку виник дефіцит

Однією з основних причин подорожчання стала обмежена пропозиція. За інформацією аналітиків, багато українських господарств продовжують утримувати цибулю у сховищах і не поспішають виставляти її на продаж за поточними цінами.

Така поведінка виробників впливає на кількість продукції, доступної покупцям, і створює додатковий тиск на ціни. Коли попит зростає, а обсяг товару, який фермери готові реалізувати, залишається обмеженим, продавці отримують можливість підвищувати вартість.

Фактично частина виробників займає вичікуальну позицію, розраховуючи на вигідніші умови продажу. Якщо вони не готові віддавати продукцію за нинішніми цінами, на ринку стає менше якісної цибулі, а покупці змушені конкурувати за доступні партії.

У результаті виникає ситуація, коли ціни зростають не лише через попит, а й через рішення самих господарств відкласти продаж. Аналітики зазначають, що нинішня ситуація має певною мірою штучний характер, оскільки додатковий дефіцит формують самі виробники, які стримують реалізацію запасів.

Нинішні цінники суттєво відрізняються від тих, які були на українському ринку в аналогічний період минулого року. За оцінками аналітиків, зараз цибуля в Україні коштує в середньому у 2,6 раза дорожче, ніж наприкінці листопада 2025 року.

Навіть попри відносно невисоку ціну за кілограм у гривнях, річне подорожчання виявилося значним. Цибуля залишається одним із базових продуктів у раціоні українців, тому зміна її вартості може впливати на повсякденні витрати домогосподарств.

Подальша ситуація на ринку залежатиме від того, наскільки активно фермери почнуть продавати продукцію зі сховищ, чи збережеться нинішній рівень попиту та чи збільшиться пропозиція якісної цибулі. Якщо господарства й надалі утримуватимуть запаси, це може підтримувати ціни на високому рівні.

Ціни на продукти в супермаркетах

Як показав моніторинг OBOZ.UA, у великих мережах супермаркетів 29 листопада вагову цибулю продають за цінам від 17,9 до 20,89 грн/кг. Пропонуються, зокрема, такі варіанти:

"АТБ" – 19,79 грн/кг;

В Україні почала дорожчати цибуля. Джерело: "АТБ"

"Сільпо" – 20 грн/кг;

Цибуля подорожчала на 11% за тиждень. Джерело: "Сільпо"

"Новус" – 17,99 грн/кг;

Фермери притримують запаси. Джерело: "Новус"

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні здешевшала картопля. Наприкінці листопада супермаркети продають її в середньому по 15,45 грн/кг, що майже на 1,5 грн нижче, ніж було в жовтні. Водночас в експертних колах очікують, що взимку вартість продукту істотно зросте.