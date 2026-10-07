В Україні різко впав попит на IT-фахівців: кому тепер найважче знайти роботу

В Україні кількість IT-вакансій у вересні скоротилася на 11,9% за рік – до 6340, тоді як кількість кандидатів, які відгукувалися на пропозиції роботи, зросла до 27 тис., а у Front-end конкуренція сягнула 275 відгуків на одну вакансію. Водночас попит зростає у Hardware, Security та DefTech, останній у вересні встановив рекорд із 1395 вакансіями, а найнижча конкуренція була у Hardware – лише 3,5 відгуку на позицію.

Про це йдеться в аналітиці DOU. У вересні 2026 року було опубліковано 6340 вакансій, для порівняння, рік тому роботодавці розмістили 7194 пропозиції. Таким чином, за рік кількість вакансій скоротилася на 11,9%.

Кількість вакансій на ринку... Джерело: DOU Розгорнути

Негативна динаміка помітна і в коротшій перспективі. Загалом у третьому кварталі кількість вакансій була на 6% меншою, ніж у попередньому кварталі. При цьому ще навесні ситуація виглядала значно оптимістичніше. У березні на DOU зафіксували майже 8 тис. вакансій, що стало піковим показником. Після цього кількість пропозицій роботи почала поступово зменшуватися.

Найпомітніше протягом третього кварталу скоротилася кількість вакансій у маркетингу, дизайні та Front-end. Для маркетологів компанії опублікували на 351 вакансію менше, ніж у попередньому кварталі, для дизайнерів – на 142, а для Front-end-інженерів – на 140.

Попри це, маркетинг усе ще залишається однією з найбільших категорій ринку: протягом кварталу роботодавці опублікували 1863 вакансії. Менше роботи також стало для HR-фахівців, спеціалістів підтримки, Node.js-розробників і Project Manager.

У деяких напрямах кількість вакансій обвалилася майже вдвічі

Ще помітнішим є скорочення в окремих спеціалізаціях розробки. Найбільше падіння за третій квартал DOU зафіксував у Ruby – кількість вакансій скоротилася на 58%. Для iOS/macOS-фахівців пропозицій стало менше на 49%, у React Native – на 33%, а в Android – на 23%.

Окремо виділяється ситуація з Front-end. Ще в січні 2026 року роботодавці пропонували 302 вакансії у цьому напрямі, а у вересні їх залишилося лише 91. Тобто за дев'ять місяців кількість пропозицій скоротилася більш ніж утричі. Саме одночасне зменшення кількості вакансій та велика кількість кандидатів зробили Front-end одним із найбільш конкурентних напрямів українського IT-ринку.

На одну вакансію Front-end – 275 відгуків

Паралельно зі скороченням пропозицій роботи збільшується кількість кандидатів, які на них претендують. У червні на вакансії на DOU відгукувалися приблизно 22 тис. кандидатів. У липні та серпні їх було вже близько 24 тис., а у вересні показник зріс до 27 тис.

У середньому на одну вакансію у вересні припадало вже 38 відгуків. Однак у найбільш конкурентних спеціалізаціях показники в рази вищі. Абсолютним лідером серед напрямів розробки став Front-end – 275 відгуків на одну вакансію.

У Node.js роботодавці в середньому отримували 185 відгуків, у PHP – 110, стільки ж – у React Native. Для порівняння, у C++ конкуренція значно нижча – близько 14,5 відгуку на одну позицію.

Тестувальникам та менеджерам також стало складніше

Висока конкуренція спостерігається не тільки серед розробників. Одним із найбільш конкурентних напрямів залишається QA. У вересні на одну вакансію тестувальника припадало в середньому 113 відгуків.

Для Project Manager показник становив 70 відгуків на вакансію, для дизайнерів – 63. У HR роботодавці отримували в середньому 44 відгуки, у Product Manager – 42, у DevOps – 38.

Навіть у напрямі AI/ML, який активно розвивається на тлі глобального буму штучного інтелекту, конкуренція становила приблизно 34 відгуки на одну вакансію. Таким чином, саме належність професії до технологічної чи перспективної сфери ще не означає низької конкуренції за робоче місце.

Є напрями, де на вакансію припадає лише 3-8 кандидатів

Водночас на українському IT-ринку є й зовсім інша ситуація – спеціальності, де компанії мають значно менший вибір кандидатів. Найнижчу конкуренцію у вересні зафіксували в Hardware. На одну вакансію тут припадало в середньому лише 3,5 відгуку.

При цьому попит на таких спеціалістів досить високий: протягом місяця компанії опублікували 274 вакансії. У Embedded конкуренція становила близько шести відгуків на вакансію. За даними дослідження, цей напрям також залишається серед тих, де роботодавці активно шукають людей.

Для Security середня конкуренція становила лише вісім кандидатів на позицію, а для системних адміністраторів – 12. Зазначається, що це різко контрастує з Front-end, де на одну пропозицію роботи претендують у середньому 275 людей. Різниця між двома напрямами фактично становить майже 80 разів.

Security встановив рекорд за кількістю вакансій

Загальне скорочення IT-вакансій не означає падіння попиту в усіх сегментах. Протягом третього кварталу збільшувалася кількість пропозицій роботи у Legal, Security, Hardware та Architect. Особливо виділяється напрям кібербезпеки.

У вересні роботодавці опублікували 134 вакансії у Security, що стало рекордним показником для цієї категорії. Водночас конкуренція тут залишається однією з найнижчих – у середньому лише вісім відгуків на вакансію.

Серед напрямів розробки значну кількість пропозицій також мали Embedded, Python і Java. За даними дослідження, у вересні роботодавці активно шукали спеціалістів у цих технологіях, хоча кількість вакансій та рівень конкуренції суттєво відрізняються залежно від спеціалізації.

DefTech встановив новий рекорд

Найпомітніше проти загального тренду рухається український сектор оборонних технологій. У вересні на DOU було опубліковано 1395 вакансій у DefTech – це рекордний показник.

Кандидати залишили на ці позиції приблизно 12,7 тис. відгуків. У середньому виходить близько дев'яти відгуків на одну вакансію. Для порівняння, у Front-end цей показник становить 275.

Більше того, три найактивніші роботодавці на DOU за кількістю вакансій у третьому кварталі були пов'язані із Силами оборони та DefTech. Серед класичних IT-компаній найбільше пропозицій роботи протягом кварталу публікували SKELAR, Boosta та Ciklum.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні за рік суттєво зросли зарплати за низкою професій. Найбільше – у альпіністів: середня зарплата за цією вакансією збільшилася на 80% і сягнула 67,5 тис. грн. Разом з тим загальний показник середньої зарплати за цей період зріс на 16% до 30,5 тис. грн.