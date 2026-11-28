В Україні проведуть масштабний перерахунок усіх пенсій: як зміниться розмір виплат

В Україні чергову індексацію пенсій очікують із 1 березня 2027 року. За попередніми розрахунками OBOZ.UA, показник, за яким перераховують пенсії, може зрости приблизно на 16,5%. Залежно від інфляції та зростання зарплат оцінка коливається від 13,75% до 18,75%. Остаточний коефіцієнт Кабмін має визначити після того, як з’являться підсумкові дані за 2026 рік. Рішення очікують орієнтовно в лютому.

Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Щорічна індексація враховує два показники. Перший – зростання споживчих цін за попередній рік. Другий – зростання середньої зарплати, з якої сплачували страхові внески. Кожен із цих показників має однакову вагу. Для індексації 2027 року порівняють середню зарплату за 2024–2026 роки із середньою за 2023–2025 роки.

У базовому сценарії OBOZ.UA заклав інфляцію на рівні 12,5% та припустив, що середня зарплата, яку Пенсійний фонд використовує для обчислення пенсій, за підсумками 2026 року становитиме близько 25 тис. грн. За такого сценарію показник зарплати між двома трирічними періодами зросте приблизно на 20,4%. Половина від 12,5% і половина від 20,4% разом дають 16,45%, або близько 16,5%.

Для остаточного розрахунку використають фактичні дані. Наприклад, якщо інфляція виявиться на 2 відсоткові пункти нижчою за прогноз, а показник зарплати збігатиметься з очікуваннями, розрахунковий відсоток індексації буде нижчим на 1 відсотковий пункт.

Скільки можуть додати до пенсії

За умовної індексації на 16,5% підвищення залежатиме від розрахункового розміру пенсії. Якщо до нього застосують повний коефіцієнт, суми будуть такими.

3 000 грн – підвищення на 495 грн, до 3 495 грн.

4 000 грн – підвищення на 660 грн, до 4 660 грн.

5 000 грн – підвищення на 825 грн, до 5 825 грн.

6 000 грн – підвищення на 990 грн, до 6 990 грн.

8 000 грн – підвищення на 1 320 грн, до 9 320 грн.

Під час індексації пенсій за віком підвищують зарплатний показник у формулі. Сума, яку пенсіонер отримує щомісяця, може також містити доплати й надбавки. Якщо після перерахунку основний розмір пенсії зросте, а доплата до гарантованого рівня зменшиться, загальна виплата може зрости менше, ніж у прикладах. На результат також можуть вплинути рік призначення пенсії та правила, які затвердить уряд. Пенсійний фонд України

Для порівняння, у березні 2026 року уряд установив основний коефіцієнт індексації на рівні 1,121. За оперативними даними Пенсійного фонду, тоді виплати підвищили 9,5 млн людей. Постанову Кабмін ухвалив 25 лютого, а перерахунок провели з 1 березня. Пенсійний фонд України

Скільки грошей передбачали на пенсійні виплати

Як повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін у відповіді на запит OBOZ.UA, у проєкті держбюджету, який видання аналізувало 16 листопада, на відповідну пенсійну програму передбачали 292,8 млрд грн проти 267,7 млрд грн у 2026 році. Ця програма охоплює фінансування пенсій, надбавок і підвищень, а також покриття дефіциту Пенсійного фонду. 27 листопада уряд схвалив доопрацьований проєкт бюджету до другого читання. Параметри березневої індексації Кабмін визначатиме окремим рішенням.

Як повідомляв OBOZ.UA, українським підліткам готують нові правила роботи. Частину обмежень хочуть скасувати.