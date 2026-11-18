В Україні проведуть масштабний перерахунок пенсій: на скільки відсотків підвищать

В Україні у березні 2027 року планують провести щорічну індексацію пенсій. За попередніми розрахунками, розрахунковий розмір виплат може зрости приблизно на 16,5%. Це означає, що пенсіонери з розрахунковою пенсією у 5 тис. грн можуть отримати прибавку в 825 грн, а ті, хто має 8 тис. грн, – у 1320 грн. Однак фактичне підвищення залежатиме від індивідуальних показників.

Як йдеться в матеріалі OBOZ.UA, остаточний розмір індексації стане відомим лише на початку 2027 року. Уряд має врахувати фактичну інфляцію за 2026-й, а також динаміку середньої зарплати.

За чинною формулою індексації враховують 50% показника інфляції та 50% темпів зростання середньої зарплати за три календарні роки порівняно з попереднім трирічним періодом.

Національний банк у жовтні погіршив прогноз інфляції на 2026 рік із 10% до 12,5%. Водночас середня зарплата, яку враховують для обчислення пенсій, продовжує зростати. Якщо за підсумками року вона становитиме близько 25 тис. грн, орієнтовний коефіцієнт індексації може сягнути 16,45%.

Скільки можуть додати пенсіонерам у 2027 році:

за розрахункової пенсії 3000 грн – 495 грн (до 3495 грн);

4000 грн – 660 грн (до 4660 грн);

5000 грн – 825 грн (до 5825 грн);

6000 грн – 990 грн (до 6990 грн);

8000 грн – 1320 грн (до 9320 грн);

10 000 грн – 1650 грн (до 11 650 грн).

Водночас ці цифри є лише прикладами. Річ у тім, що індексують не всю суму, яку пенсіонер отримує на картку, а розрахунковий розмір пенсії без окремих надбавок і доплат. Тому фактична прибавка може виявитися меншою.

Крім того, для українців, які вийшли на пенсію нещодавно, уряд у попередні роки встановлював менші коефіцієнти підвищення. Найбільше від індексації зазвичай виграють громадяни, які

вийшли на пенсію давно;

мали високі офіційні зарплати;

значний страховий стаж.

На пенсії у 2027 році планують виділити більше коштів із державного бюджету. Як повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін у відповіді на запит OBOZ.UA, фінансування відповідної бюджетної програми планують збільшити з 267,7 млрд грн у 2026 році до 292,8 млрд грн у 2027-му. Йдеться про зростання на 25,1 млрд грн, або 9,4%.

Очікується, що остаточні правила індексації Кабінет міністрів визначить на початку 2027 року, а сам перерахунок відбудеться з 1 березня. Тоді стане відомо, який відсоток підвищення застосують, чи встановлять обмеження на максимальну прибавку та скільки додатково отримає кожна категорія пенсіонерів.

Як раніше писав OBOZ.UA, для військових пенсіонерів у 2027 році перерахунок може залежати від підвищення грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, однак затвердженого відсотка індексації поки немає. Це підкреслює, що загальний прогноз зростання пенсій не гарантує однакового підвищення для всіх груп.