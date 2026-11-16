В Україні проведуть масштабний перерахунок пенсій: на скільки та коли підвищать

Мільйони українських пенсіонерів очікують чергову індексацію виплат, яка відбувається лише раз на рік. І наступне суттєве підвищення очікується в березні 2027-го. Розмір індексації розрахують лише у лютому, проте вже зараз можна оцінити, про яку суму йдеться. За розрахунками OBOZ.UA, розрахунковий розмір пенсій може збільшитись приблизно на 16,5% (залежно від сценарію, ця цифра може коливатись від 13,75% до 18,75%).

Про те, як можуть змінитися пенсії наступного року, кому пощастить найбільше та скільки коштів на пенсійні виплати передбачили в проєкті державного бюджету на 2027 рік, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

На скільки підвищать пенсії у 2027 році: розрахунок

Розмір щорічної індексації залежить від двох показників: інфляції за попередній рік та темпів зростання середньої зарплати в Україні. Згідно зі статтею 42 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", формула враховує 50% інфляції та 50% зростання середньої зарплати за три попередні календарні роки порівняно з попереднім трирічним періодом.

У жовтневому інфляційному звіті Національний банк погіршив прогноз щодо зростання цін у 2026 році. Якщо раніше регулятор очікував інфляцію на рівні 10%, то тепер прогнозує 12,5%. Отже, інфляційна складова майбутньої індексації може становити 6,25 відсоткового пункта.

Другий показник – зростання зарплат. Для індексації 2027 року порівнюватимуть середню зарплату за 2024–2026 роки з показником за 2023-2025 роки.

За даними Пенсійного фонду, середня зарплата, яку використовують для обчислення пенсій, у 2023 році становила 14 308 грн, у 2024-му – 17 487 грн, а у 2025-му – 20 654 грн. За перше півріччя 2026-го цей показник у середньому становив близько 24,4 тис. грн.

Якщо припустити, що за результатами всього 2026 року середня зарплата становитиме близько 25 тис. грн, зростання показника за відповідними трирічними періодами сягне приблизно 20,4%.

Тоді розрахунок майбутньої індексації виглядатиме так: 12,5% інфляції × 50% + 20,4% зростання зарплат × 50% = 16,45%.

Як рахують індексацію пенсій

Отже, найбільш імовірним орієнтиром наразі є індексація приблизно на 16,5%. Якщо зарплати за підсумками року зростуть швидше, фактичний коефіцієнт може бути вищим. Водночас остаточне рішення залежатиме від уряду.

Варто також врахувати, що показник інфляції, який використовуватимуть для індексації, – це фактичне зростання споживчих цін за весь 2026 рік. Тому зміна прогнозу Нацбанку може вплинути й на попередні розрахунки.

Хто та скільки може отримати після індексації

Якщо уряд затвердить коефіцієнт на рівні 16,5%, розмір підвищення залежатиме від індивідуального розрахунку пенсії. Наприклад, якщо розрахункова пенсія становить 3 тис. грн, після індексації вона збільшиться на 495 грн – до 3495 грн. За пенсії у 4 тис. грн прибавка становитиме 660 грн, а новий розмір виплати – 4660 грн.

Українець із розрахунковою пенсією у 5 тис. грн може отримати підвищення на 825 грн – до 5825 грн. За пенсії у 6 тис. грн прибавка сягне вже 990 грн, а розмір виплати зросте до 6990 грн.

Ще відчутнішим підвищення буде для тих, хто має більші пенсії. Наприклад, за розрахункової пенсії у 8 тис. грн індексація на 16,5% означатиме додаткові 1320 грн щомісяця, а за пенсії у 10 тис. грн – 1650 грн.

Однак це лише умовні приклади. Насправді індексують не всю пенсійну виплату з доплатами та надбавками, а визначений за формулою розмір пенсії. До того ж уряд може встановити обмеження.

Які пенсії отримуватимуть українці

Окремі правила також діятимуть для тих, хто вийшов на пенсію нещодавно. Для них уряд передбачив менші коефіцієнти підвищення. Хоча суди визнають таку практику незаконную.

Найбільше від індексації зазвичай виграють пенсіонери, які мали високі офіційні зарплати, значний страховий стаж та вийшли на заслужений відпочинок досить давно. Для тих, хто отримує невеликі пенсії та державні доплати до гарантованого рівня, фактичне збільшення виплати може бути значно скромнішим.

Скільки коштів на пенсії передбачили в бюджеті на 2027 рік

Постанову уряду щодо індексації пенсій у 2027 році ще не ухвалили. І насправді для цього поки зарано. Остаточний коефіцієнт можна буде розрахувати лише після появи повних даних щодо інфляції та зарплат за 2026 рік. Водночас у проєкті державного бюджету на 2027 рік уже передбачили видатки на фінансування частини пенсійних виплат.

Річ у тім, що значна частина пенсій фінансується за рахунок єдиного соціального внеску (ЄСВ), який роботодавці сплачують із фонду оплати праці. Однак окремі пенсійні виплати, надбавки, підвищення та інші зобов'язання фінансуються безпосередньо з державного бюджету.

У 2026 році, з урахуванням перегляду бюджетних показників, на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень, призначених за пенсійними програмами, та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду передбачено 267,7 млрд грн.

У проєкті бюджету на 2027 рік ця сума зростає до 292,8 млрд грн, написав у відповідь на запит OBOZ.UA міністр соцполітики Денис Улютін. Тобто фінансування відповідної бюджетної програми планують збільшити на 25,1 млрд грн, або приблизно на 9,4%.

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Однак це не означає, що всі пенсії наступного року зростуть саме на 9,4%. Адже йдеться лише про частину фінансування Пенсійного фонду, яку забезпечує державна казна. Значну частину коштів на виплати пенсіонерам формують надходження від ЄСВ.

При цьому обсяг таких надходжень безпосередньо залежить від кількості офіційно працевлаштованих українців та рівня їхніх зарплат. Якщо фонд оплати праці зростатиме, Пенсійний фонд отримуватиме більше власних коштів.

Водночас навіть збільшення бюджетного фінансування на 25,1 млрд грн не означає, що всю цю суму спрямують виключно на індексацію. Гроші використовуватимуть і для виконання інших пенсійних зобов'язань держави.

Крім того, індексація на 16,5% стосуватиметься не всього обсягу пенсійних видатків, а визначених законодавством розрахункових показників. Тому порівнювати відсоток підвищення пенсій зі зростанням бюджетних трансфертів напряму некоректно.

Загалом бюджетні показники свідчать, що уряд планує збільшити фінансування пенсійної системи, однак можливості для додаткового різкого підвищення всіх виплат залишаються обмеженими.

Отже, найбільш реалістичний сценарій на березень 2027 року – індексація розрахункових пенсій приблизно на 16–17%. Проте фактичне підвищення для кожного українця залежатиме від розміру його пенсії, наявних доплат, року призначення виплати та обмежень, які встановить Кабмін.

Остаточні параметри індексації стануть відомими на початку 2027 року. Саме тоді уряд має визначити не лише коефіцієнт підвищення, а й мінімальну та максимальну прибавки, а також правила перерахунку для окремих категорій пенсіонерів.