В Україні помітно впали зарплати чиновників: де платять понад 100 тис. грн

Виплати держслужбовцям в Україні скоротилися – середня зарплата працівників центральних органів виконавчої влади у серпні становила 63,28 тис грн. Це практично вдвічі вище за середній рівень доходів по країні загалом.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів. Порівняно з липнем, середня зарплата чиновника скоротилися майже на 5 тис. грн (це понад 7%), але водночас вона є вищою, аніж у березні, коли цей показник становив 58,64 тис. грн.

Тим часом, за даними Держстату у серпні середня зарплата в Україні теж впала (але лише на 1,1%) – до 31 892 грн. Таким чином, держслужбовці більш ніж удвічі більше за пересічного громадянина.

Де чиновникам платять найбільше

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – 114,2 тис. грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) – 98,5 тис. грн.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) – 96,2 тис. грн .

. Секретаріат Кабінету міністрів – 92,8 тис. грн

Апарат Верховної Ради – 87,0 тис. грн.

Також у Мінфіні зазначають, що загальна фактична чисельність працівників держорганів (без урахування сектору безпеки і оборони) у серпні 2026 року становила 165,07 тис. осіб. Це що на 1,7 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найнижчі зарплати в держсекторі

Але справедливо буде зазначити, що великі гроші отримують далеко не у всім державних установах. В деяких з них виплачують втричі менше, аніж в НКРЕКП, втім це все одно значно більше за середнє по країні. Таким чином, найменші середні зарплати у співробітників таких установ:

Державна служба статистики України – 39,18 тис. грн;

Державна служба у справах дітей – 39,84 тис. грн;

Державна екологічна інспекція – 40,08 тис. грн; Державне агентство з управління зоною відчуження – 40,78 тис. грн;

Національна соціальна сервісна служба – 40,86 тис. грн.

Зарплати чиновників: від чого залежать

В Мінфіні нагадали, що зарплати українських чиновників включають не тільки "голу" ставку, але й надбавки за вислугу років, ранг держслужбовця і різні одноразові виплати. Інші складові їхніх доходів:

компенсації за невикористану відпустку;

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань;

вихідну допомогу при звільненні;

інші виплати, передбачені законодавством.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що в Україні розпочали масштабну реформу державного апарату, яка полягатиме в оптимізації кількості чиновників. Зокрема вона включатиме суттєве скорочення вакантних посад у центральних органах виконавчої влади і кількості заступників у міністерствах.