В Україні переписали правила для ВПО: що буде зі старими документами та виплатами

З 22 жовтня в Україні набрав чинності новий закон, який змінить підходи до системи обліку внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Втім, усі довідки ВПО, видані раніше, залишаються чинними, тому повторно ставати на облік або замінювати документи громадянам не потрібно.

Про це розповіла секретарка координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Харківській міській раді Вікторія Івченко. Загалом для адаптації порядків під нове законодавство розроблено відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів.

"Хочу одразу запевнити всіх внутрішньо переміщених осіб, які мають наразі довідку ВПО, що її не потрібно буде змінювати, вона є дійсною. Тому не треба ніякої паніки, займати черги та формувати саме цей витяг з єдиної інформаційної бази даних", – сказала вона.

Що буде з довідками

Автоматичний перехід до нової системи обліку не вимагає від переселенців жодних додаткових дій чи відвідування органів влади. Що мають знати ВПО:

отримані раніше довідки зберігають юридичну силу .

. громадяни, які звертатимуться за статусом ВПО вперше після 22 жовтня, зможуть зробити це за звичною процедурою – через застосунок Дія, у ЦНАПах або органах соціального захисту населення.

Що ще зміниться

Ключовою зміною стане перехід до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Після повноцінного запуску реєстру підтвердження статусу ВПО здійснюватиметься за допомогою спеціального витягу, який можна буде отримати як в електронному, так і в паперовому вигляді. У Мінсоцполітики підкреслюють, що впровадження системи відбуватиметься поетапно, тому терміново отримувати витяги не потрібно.

Крім того, у відомстві запевнили: зміна системи обліку жодним чином не вплине на нарахування соціальних виплат – чинні процедури оформлення та отримання грошової допомоги для ВПО залишаються без змін.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні запропонували з 1 січня 2027 року підвищити щомісячні виплати переселенцям на 1000 грн – до 4000 грн для дітей і людей з інвалідністю та до 3000 грн для інших ВПО, які мають право на допомогу. Відповідні поправки включили до доручень уряду під час підготовки держбюджету на 2027 рік, однак остаточне рішення ще не ухвалене, а також пропонується розширити підтримку дітей зі статусом ВПО з 2014 року та скасувати вимогу щодо обов'язкового очного навчання за новим місцем проживання.