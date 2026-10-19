В Україні хочуть підвищити виплати ВПО: хто та коли зможе отримувати до 4 тис. грн

В Україні запропонували з 1 січня 2027 року підвищити щомісячні виплати переселенцям на 1000 грн – до 4000 грн для дітей і людей з інвалідністю та до 3000 грн для інших ВПО, які мають право на допомогу. Відповідні поправки включили до доручень уряду під час підготовки держбюджету на 2027 рік, однак остаточне рішення ще не ухвалене, а також пропонується розширити підтримку дітей зі статусом ВПО з 2014 року та скасувати вимогу щодо обов'язкового очного навчання за новим місцем проживання.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов ("Слуга народу"), який заявив про включення відповідних поправок до офіційних доручень уряду. Ідеться про поправки №1040 та №1041, які передбачають не лише збільшення розміру грошової допомоги, а й перегляд окремих умов її призначення дітям переселенців.

Скільки грошей зможуть отримувати переселенці

Наразі базовий розмір щомісячної допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб становить 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей і людей з інвалідністю, які відповідають умовам програми. Запропоновані зміни передбачають підвищення кожної з цих сум на 1000 грн.

Якщо пропозицію реалізують у повному обсязі, переселенець, який отримує 2000 грн щомісяця, матиме додатково 12 тис. грн за повний рік виплат. Для дитини або людини з інвалідністю, яка отримує 3000 грн, річна сума допомоги може зрости з 36 тис. до 48 тис. грн.

Для сімей із кількома отримувачами державної підтримки різниця буде ще відчутнішою. Наприклад, родина з двох дорослих і двох дітей, у якій усі четверо відповідають умовам призначення допомоги, за чинними базовими ставками може отримувати 10 тис. грн на місяць. Після запропонованого підвищення сукупна виплата становила б 14 тис. грн. Таким чином, щомісячна допомога такій родині збільшилася б на 4000 грн, а за 12 місяців – на 48 тис. грн.

Водночас важливо враховувати, що підвищення розміру допомоги не означає автоматичного призначення виплат усім громадянам зі статусом ВПО. Право на отримання коштів залежить від установлених державою критеріїв, а запропоновані поправки самі собою не скасовують інших чинних умов програми.

Виплати хочуть розширити для дітей, які стали переселенцями ще у 2014 році

Окрім збільшення сум, поправки передбачають зміни в підтримці дітей внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, пропонується поширити допомогу на дітей із сімей переселенців, які залишили свої домівки ще з 2014 року, після початку російської агресії проти України.

Частина родин із дітьми залишила окуповані території Донецької та Луганської областей, а також Крим ще понад десять років тому. Запропоновані зміни мають врахувати інтереси таких сімей під час визначення права дітей на допомогу.

У повідомленні депутата йдеться про поширення підтримки в розмірі 3000 грн, а в разі ухвалення підвищення – 4000 грн, на відповідну категорію дітей. Однак остаточний механізм призначення виплат, перелік необхідних документів та можливі додаткові умови стануть зрозумілими після нормативного оформлення змін.

Інша пропозиція стосується умов навчання дітей переселенців. Ініціатори поправок пропонують скасувати вимогу щодо обов'язкового очного навчання дитини за новим місцем проживання як умову отримання відповідної допомоги. На практиці це питання може бути важливим для родин, чиї діти продовжують навчатися дистанційно у своїх попередніх школах або з інших причин не відвідують заклад освіти очно за новою адресою.

Коли підвищать виплати ВПО та чи потрібно подавати нову заяву

Попри включення поправок до доручень уряду, рішення про підвищення допомоги поки що не ухвалене. За словами Фролова, Бюджетний комітет підтримав включення пропозицій до переліку питань, які Кабінет Міністрів має опрацювати під час підготовки державного бюджету на 2027 рік до другого читання.

Наступним кроком має стати визначення джерел фінансування. Адже збільшення щомісячної допомоги на 1000 грн для кожного отримувача потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. Після цього необхідно буде ухвалити відповідні бюджетні та нормативні рішення, які визначать остаточні суми, умови призначення та порядок виплат.

Запропонована дата початку підвищення – 1 січня 2027 року. Однак вона стане реальною датою запровадження нових сум лише в разі затвердження необхідних змін. Поки що переселенцям не потрібно подавати додаткові заяви саме для отримання запропонованого підвищення.

Із 22 жовтня зміняться правила обліку переселенців

Паралельно з обговоренням збільшення допомоги в Україні готуються до набрання чинності новим законом про права внутрішньо переміщених осіб. Із 22 жовтня 2026 року почне діяти Закон №4924-IX "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", який оновлює правила обліку переселенців та окремі механізми реалізації їхніх прав.

Зокрема, закон передбачає можливість зняття людини з обліку ВПО без її особистої заяви за певних обставин. Однією з таких підстав стане тривале перебування за межами України – понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року.

Водночас передбачені винятки для людей, які перебувають за кордоном із поважних причин. Перелік таких причин і граничні строки відсутності має визначити Кабінет Міністрів. Окрім цього, підставами для зняття з обліку можуть бути виїзд на постійне проживання за кордон, повернення до покинутого місця проживання та інші обставини, визначені законом.

Потребу переглянути виплати ініціатори пояснюють тим, що їхні базові розміри залишаються незмінними з 2022 року, тоді як витрати на проживання суттєво зросли. За оцінкою Фролова, за цей час витрати переселенців на забезпечення повсякденних потреб майже подвоїлися.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, сім’ї з низькими доходами можуть оформити базову соціальну допомогу – через Дію. Вона дозволяє об’єднати кілька окремих видів державної підтримки в одну виплату. При цьому розмір такої виплати не є фіксованим: суму розраховують індивідуально залежно від складу сім’ї та її середньомісячного сукупного доходу.