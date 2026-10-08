В Україні через кілька місяців посилять вимоги для виходу на пенсію: хто не зможе отримувати виплати

В Україні з 1 січня 2027 року посилять умови для виходу на пенсію в 60 та 63 роки. Якщо зараз для того, щоб "вчасно" отримати пенсію, достатньо мати 33 роки стажу, то з наступного року "норму" збільшать на 12 місяців – до 34 років. Разом з тим вимогу для виходу на пенсію в 63 роки збільшать до 24 роки стажу.

Про це йдеться в ст. 26 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Рішення про поетапне підвищення вимог для виходу на пенсію ухвалили ще у 2017-му. Воно реалізовується поступово, останній етап – у 2028-му. Тоді для виходу на пенсію вчасно треба буде мати щонайменше 35 років стажу.

Чи реально вийти на пенсію в 60 років

Попри посилення норм щодо стажу та появу "коридору" з трьома опціями (вихід на пенсію у 60, 63 чи 65 років), Україна залишається європейською країною з найменшим пенсійним віком. Щоправда, ця "перевага" повністю нівелюється найнижчою в Європі пенсією.

Якщо працювати майже безперервно, то пенсію дійсно можна отримати і в 60. Насправді теоретично можливо заробити навіть більше стажу. Якщо, наприклад, почати працювати у 22 роки, одразу після навчання, то до 60-річчя реально встигнути заробити 38 років стажу (за необхідних 35 років).

Але тут є багато нюансів. По-перше, в Україні все ще достатньо високий рівень тіньової зайнятості. Багато українців погоджуються на зарплати в конвертах і втрачають і майбутню пенсію, і можливість захищати свої права. Навіть 5 років роботи "в тіні" можуть призвести до фактичного збільшення пенсійного віку.

По-друге, через коронавірус та повномасштабну війну частина українців втратили роботу. І це об’єктивна обставина, яка могла вдарити навіть по тих, хто планував безперервно працювати.

Погана новина для українців полягає в тому, що щороку кількість тих, хто виконає вимоги до стажу та зможе вчасно вийти на пенсію, скорочуватиметься. Ще впродовж двох років вимоги зростатимуть. Зараз вони складають 33 роки, у 2027-му буде 34 роки, а у 2028-му – вже 35 років стажу.

Ті, хто не виконає цей норматив, зможуть вийти на пенсію або у 63, або у 65 років. Для пенсії у 63 необхідно цьогоріч мати щонайменше 23 роки стажу (на 10 років менше, ніж для пенсії у 60). Впродовж наступних двох років ця вимога зростатиме на 12 місяців щороку, поки не досягне 25 років.

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.