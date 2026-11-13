У країні ЄС знову переписали консульский збір для українців: скільки тепер доведеться платити

Українцям доведеться платити більше за послуги, які їм надаватимуть дипломати в Польщі. Тарифи у злотих зростуть у всіх дипустановах України у цій країні вже вдруге від початку року. Ціни збільшаться на 7-8%, а у деяких випадках різниця може сягати 116 злотих.

Про це повідомили у пресслужбі посольства України в Польщі. Зазначається, що тарифи було переглянути, згідно із наказом посольства від 12 листопада 2026 року № 72.

Нові тарифи консульського збору почнуть діяти з 23 листопада. За послуги, за які були оплачені до цієї дати, але надаватимуться після неї, доведеться доплатити різницю, враховуючи нову тарифну ставку.

Як змінилася вартість диппослуг

Консульський збір зросте за всі послуги. Ось неповний список з них:

Послуга Було, злоті Стало, злоті Зміна, злоті Оформлення закордонного паспорта 326 352 +26 (8%) Оформлення посвідчення на повернення в Україну 109 117 +8 (7,3%) Прийняття на консульський облік 72 78 +6 (8,3%) Витребування документа та його видача 72 78 +6 (8,3%) Легалізація документа фізичної особи 181 195 +14 (7,7%) Державна реєстрація шлюбу 362 391 +29 (8%) Розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя без неповнолітніх дітей 543 586 +43 (7,9%) Розірвання шлюбу на підставі рішення суду 579 626 +47 (8,1%) Документи для надання дозволу на імміграцію 1448 1564 +116 (8%) Державна реєстрація зміни імені 362 391 +29 (8%) Засвідчення перекладу документів (за сторінку) 145 156 +11 (7,6%) Автоматизована обробка даних для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків 145 156 +11 (7,6%)

Хто звільнений від консульського збору?

Діти до 16 років при оформленні закордонного паспорта.

при оформленні закордонного паспорта. О​​​​​‍​‌‌‍​⁠​‍​​​​‍​⁠⁠⁣соби з інвалідністю I та II груп .

. Діти з інвалідністю та їхні законні представники.

та їхні законні представники. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

та діти, позбавлені батьківського піклування. П​​​​​‍​‌‌‍​⁠​‍​​​​‍​⁠⁠⁣остраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій.

У яких установах діятимуть нові тарифи

Консульський відділ посольства України в Польщі .

. Генеральні консульства в Любліні, Кракові, Вроцлаві та Гданську .

. Консульство в Познані .

. Віце-консульство в Жешуві.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, ставки консульського збору для українців у Польщі цьогоріч переглядаються вже не вперше – нові ціни запроваджували у травні. Це пов'язано зі зростанням курсу долара відносно злотого.