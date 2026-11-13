У країні ЄС знову переписали консульский збір для українців: скільки тепер доведеться платити
Консульский збір для українц...
Джерело: Keystone / Michael Buholzer
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Українцям доведеться платити більше за послуги, які їм надаватимуть дипломати в Польщі. Тарифи у злотих зростуть у всіх дипустановах України у цій країні вже вдруге від початку року. Ціни збільшаться на 7-8%, а у деяких випадках різниця може сягати 116 злотих.
Про це повідомили у пресслужбі посольства України в Польщі. Зазначається, що тарифи було переглянути, згідно із наказом посольства від 12 листопада 2026 року № 72.
Нові тарифи консульського збору почнуть діяти з 23 листопада. За послуги, за які були оплачені до цієї дати, але надаватимуться після неї, доведеться доплатити різницю, враховуючи нову тарифну ставку.
Як змінилася вартість диппослуг
Консульський збір зросте за всі послуги. Ось неповний список з них:
Хто звільнений від консульського збору?
- Діти до 16 років при оформленні закордонного паспорта.
- Особи з інвалідністю I та II груп.
- Діти з інвалідністю та їхні законні представники.
- Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
- Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій.
У яких установах діятимуть нові тарифи
- Консульський відділ посольства України в Польщі.
- Генеральні консульства в Любліні, Кракові, Вроцлаві та Гданську.
- Консульство в Познані.
- Віце-консульство в Жешуві.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, ставки консульського збору для українців у Польщі цьогоріч переглядаються вже не вперше – нові ціни запроваджували у травні. Це пов'язано зі зростанням курсу долара відносно злотого.
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