В країні ЄС розробили нові правила для українців: заборона на тривалий виїзд і обмеження для автівок на українських номерах

У Чехії пропонують припиняти тимчасовий захист, якщо людина понад 30 днів перебувала за межами Шенгенської зони. Водночас для отримання гуманітарної допомоги потрібно буде провести в самій Чехії щонайменше 16 днів за календарний місяць. Законопроєкт також передбачає штраф до 30 тис. чеських крон за керування авто на українських номерах для водіїв, на яких поширюватиметься заборона.

Станом на 28 листопада 2026 року відповідний законопроєкт №213 пройшов два читання. Третє внесли до порядку денного 37-го засідання Палати депутатів Чехії. Профільний комітет рекомендував ухвалити документ, а також підтримав поправки, які можуть прискорити запровадження нових правил.

Коли українці можуть втратити тимчасовий захист

За урядовою редакцією, чеський тимчасовий захист припинятиметься, якщо органи встановлять, що його власник перебував поза Шенгенською зоною понад 30 днів. Це стосуватиметься, зокрема, тривалих поїздок в Україну. Одна з поправок передбачає, що 30-денний строк почнуть рахувати щонайраніше з дня набрання законом чинності.

Щоб отримати виплату, у заяві потрібно буде підтвердити перебування в Чехії щонайменше 16 днів у місяці, за який її просять. Більшість дорослих також повинні будуть мати дохід від роботи чи самозайнятості або стати на облік як шукачі роботи. Серед винятків – діти, вагітні, студенти до 26 років, люди старші за 65 років і ті, хто тимчасово не може працювати через хворобу або травму. Якщо хтось із дорослих не виконає вимогу щодо зайнятості, його базову суму й частку витрат на житло не врахують під час розрахунку допомоги для сім’ї.

Окрема поправка скорочує зі 150 до 90 днів період, після якого для дорослих поза вразливими категоріями зменшується базова сума допомоги. За чинною шкалою вона знижується з 4 860 до 3 130 крон. Скільки людина фактично отримає, залежить також від доходів, заощаджень і витрат на житло. Текст поправок · Міністерство праці Чехії

Кому загрожує штраф за українські номери

Обмеження стосуватиметься, зокрема, водіїв із постійним проживанням або дозволом на перебування в Чехії понад 90 днів. Проєкт передбачає шість місяців від моменту, коли водій підпав під одну з визначених законом категорій. За порушення пропонують штраф від 10 тис. до 30 тис. крон.

Машини можна буде зареєструвати в Чехії за правилами для імпортованих авто. За оцінкою уряду, з приблизно 28 500 автомобілів, які на момент підготовки проєкту перебували в окремому обліку українських машин, усім умовам для реєстрації відповідатимуть близько 5 000 – приблизно кожне шосте.

Уряд пропонував запровадити нові умови гуманітарної допомоги й заборону керування авто на українських номерах з 1 січня 2028 року. Профільний комітет підтримав поправку, яка переносить ці зміни на 1 липня 2027 року. За іншою підтриманою поправкою, більшість решти норм, зокрема нові підстави для припинення захисту, можуть запрацювати на п’ятий день після офіційного опублікування закону. Остаточні дати залежать від того, які поправки схвалять депутати.

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