В країні ЄС переписали вимоги до українців: як тепер перейти на постійне проживання

З 1 жовтня 2026 року в Чехії набули чинності оновлені нормативні показники для перевірки достатності доходу для іноземців. Нововведення суттєво вплинуть зокрема й українців, які планують подавати документи на постійне проживання, довгострокове перебування з метою бізнесу або возз'єднання сім'ї.

Про це повідомляє Czechia Online. Нові розрахунки опублікував Офіційний інформаційний портал для іноземців Міністерства внутрішніх справ Чехії.

Нові суми прожиткового мінімуму

Головне правило МВС Чехії залишається незмінним: сукупний місячний дохід заявника (або сім’ї) має бути не нижчим за суму прожиткових мінімумів усіх членів родини плюс витрати на житло. Згідно з даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії, з 1 жовтня встановлено такі суми прожиткового мінімуму:

самотня особа – 5500 крон/міс;

5500 крон/міс; перша доросла особа в сім'ї – 5000 крон/міс;

5000 крон/міс; друга та кожна наступна доросла особа – 3750 крон/міс;

– 3750 крон/міс; дитина віком до 6 років: – 2480 крон/міс;

– 2480 крон/міс; дитина віком від 6 до 15 років – 3050 крон/міс;

– 3050 крон/міс; неповнолітня або утримувана дитина (15-26 років) – 3490 крон/міс.

Скільки треба витрачати на житло

Друга складова формули – це витрати на житло. Згідно з повідомленням Мінпраці № 169/2026, на період з 1 жовтня до 31 грудня 2026 року встановлено такі нормативні суми:

1 особа – 15 680 крон (сукупний орієнтир доходу разом із прожитковим мінімумом – 21 180 крон/міс.);

15 680 крон (сукупний орієнтир доходу разом із прожитковим мінімумом – 21 180 крон/міс.); 2 особи (пара) – 18 990 крон (сукупний орієнтир – 27 740 крон/міс.);

18 990 крон (сукупний орієнтир – 27 740 крон/міс.); 3 особи – 21 870 крон;

21 870 крон; 4 особи – 23 510 крон;

23 510 крон; 5 і більше осіб: 24 120 крон.

Але якщо заявник може офіційно підтвердити меншу або більшу реальну суму витрат на оренду та комунальні послуги за договором, чеські органи враховуватимуть саме фактичні документовані витрати, а не максимальний норматив.

Кого стосуються змін

Оновлена формула застосовується до заяв на постійне проживання (ПМП), довгострокове проживання для підприємців, резиденцій інших країн ЄС, а також для дозволів на возз’єднання сім’ї.

Водночас на власників спеціального дозволу на довгострокове перебування для українців та довгострокових віз вимоги не поширюються. Для них діють окремі механізми фінансового забезпечення.

Вимоги до документів про доходи

Простого показу залишку коштів на банківському рахунку для більшості категорій недостатньо – дохід має бути стабільним та регулярним:

наймані працівники надають довідку про середній чистий заробіток за останній квартал або розрахункові листки (пайсліпи) за 3 місяці разом із трудовим договором;

надають довідку про середній чистий заробіток за останній квартал або розрахункові листки (пайсліпи) за 3 місяці разом із трудовим договором; підприємці подають податкові декларації та підтвердження сплати соціальних і податкових внесків. Виписки з банківських рахунків за 6 місяців допускаються лише для окремих типів дозволів, але не приймаються при подачі на постійне проживання.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, з 1 січня 2027 року українські біженці в Чехії зможуть переходити з тимчасового захисту на довгострокову робочу карту (zaměstnanecká karta). Для цього в країні започаткують нову урядову програму.