Уряд запровадив щомісячні виплати окремим енергетикам і комунальникам: хто саме і яку суму може отримати

Уряд запровадив додаткову державну допомогу для фахівців, які відновлюють енергетичну, житлово-комунальну та залізничну інфраструктуру після російських атак. Вони отримуватимуть по 30 тисяч гривень за кожен місяць участі у відновлювальних роботах – починаючи з листопада і до завершення опалювального сезону.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив, що рішення уряд ухвалив на виконання доручення президента.

Хто зможе отримувати 30 тисяч гривень

Додаткову державну допомогу передбачили для фахівців, які беруть безпосередню участь у відновлювальних роботах після російських атак. Йдеться про працівників таких сфер:

- енергетики;

- тепловики;

- газовики;

- працівники підприємств водопостачання та водовідведення;

- працівники комунальних служб;

- залізничники.

Розмір виплати становитиме 30 тисяч гривень за кожен місяць участі у відновлювальних роботах. Допомогу нараховуватимуть із листопада і до кінця опалювального сезону.

Таким чином, ідеться не про загальну доплату всім працівникам енергетичної чи комунальної галузей, а про підтримку тих фахівців, які безпосередньо залучені до відновлення пошкодженої інфраструктури.

Чому уряд запровадив додаткові виплати

Корецький пояснив рішення масштабом російських атак на критичну інфраструктуру. За його словами, інтенсивність обстрілів є безпрецедентною за весь період повномасштабної війни.

"Масштаб та інтенсивність атак безпрецедентні за весь час повномасштабної війни. Щодня ворог запускає по обʼєктах критичної інфраструктури по 300–400 дронів. Також регулярно бʼє ракетами, у тому числі балістичними", – наголосив прем’єр.

Починаючи із серпня, зафіксовано понад 2000 влучань. Унаслідок атак руйнуються лінії електропередачі та відкриті елементи мереж. Через це ремонтним бригадам доводиться знову і знову відновлювати пошкоджені об’єкти, причому обсяги робіт у рази перевищують ті, які виконували в попередні роки.

Прем’єр-міністр наголосив, що саме завдяки роботі енергетиків, комунальників і залізничників продовжують функціонувати енергосистема, житлово-комунальне господарство та залізниця.

"Це найменше, що держава може зробити для цих фахівців зараз. Дякую всім, хто в ці хвилини працює по всій країні. Ви відновлюєте мережі, повертаєте світло, воду, тепло і робите все, щоб зірвати плани ворога", – сказав Сергій Корецький.