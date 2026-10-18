"Укрпошта" попередила про нову схему шахрайства з посилками: як не втратити всі гроші з картки

В Україні шахраї розсилають SMS від імені "Укрпошти" з вимогою сплатити 30 грн митного збору за посилку, а посилання для оплати веде на підроблений сайт, де зловмисники намагаються викрасти банківські реквізити та гроші. У компанії закликають не переходити за підозрілими посиланнями, перевіряти відправлення лише через офіційні ресурси, а в разі введення платіжних даних на шахрайському сайті негайно звертатися до банку та блокувати картку.

Про це офіційно повідомила пресслужба поштового оператора. Основна мета таких повідомлень – змусити людину перейти за стороннім посиланням і самостійно передати зловмисникам конфіденційну інформацію.

Як шахраї виманюють гроші під виглядом "Укрпошти"

Схема починається зі звичайного текстового повідомлення, яке надходить на мобільний телефон. У ньому людину інформують, що її посилка нібито потребує додаткового митного оформлення, а для продовження доставки необхідно сплатити 30 грн. До повідомлення додають посилання, за яким пропонують швидко здійснити оплату.

Саме цей момент є ключовим у шахрайській схемі. Замість офіційного ресурсу поштового оператора користувача перенаправляють на фішинговий сайт, спеціально створений для викрадення персональних і платіжних даних.

Зовні така сторінка може бути дуже схожою на справжній сайт "Укрпошти". Шахраї використовують знайомі кольори, логотипи, оформлення та елементи інтерфейсу, щоб людина не запідозрила підміну. На сторінці може з'явитися форма оплати, де потрібно вказати номер банківської картки, термін її дії та тризначний код CVV/CVC.

Після введення цих даних інформація може потрапити безпосередньо до зловмисників. Надалі вони можуть спробувати використати її для несанкціонованих платежів або інших операцій. В окремих випадках шахрайські сайти також можуть вимагати введення одноразового коду підтвердження, пароля або іншої інформації, яка дає змогу обійти банківські механізми захисту.

При цьому саме введення номера картки не означає автоматичного отримання повного доступу до банківського рахунку. Можливість викрадення коштів залежить від того, які саме дані отримали шахраї, чи вдалося їм перехопити підтвердження операції та які засоби захисту використовує банк.

Чому шахраї просять сплатити саме 30 гривень

Невелика сума є одним із головних інструментів психологічного впливу на потенційну жертву. Коли людині пропонують заплатити кілька десятків гривень, вона може сприйняти це як звичайний технічний платіж, який не потребує додаткової перевірки.

Особливо переконливо повідомлення може виглядати для тих, хто регулярно замовляє товари в інтернет-магазинах або очікує міжнародне відправлення. Шахраї використовують знайому ситуацію, посилка вже нібито прямує до отримувача, але для завершення доставки потрібно виконати невелику формальність.

У результаті людина може погодитися на оплату, щоб не затримувати отримання замовлення. При цьому 30 грн – лише привід, який спонукає відкрити фальшивий сайт. Основна мета зловмисників полягає в отриманні інформації, яку можна використати для проведення значно дорожчих операцій.

Як розпізнати підроблене повідомлення від "Укрпошти"

Шахрайські SMS можуть бути оформлені так, щоб максимально нагадувати звичайні повідомлення про доставку. Однак існує кілька ознак, які мають насторожити отримувача. Насамперед варто звертати увагу на вимогу перейти за посиланням для термінової оплати.

Особливо якщо повідомлення не містить зрозумілої інформації про конкретне відправлення або пропонує сплатити гроші на невідомому сайті. Ще одна характерна ознака – адреса вебресурсу. Шахраї можуть використовувати доменні імена, схожі на справжню назву компанії, але з додатковими словами, цифрами або зміненими літерами.

Наприклад, людина може побачити в адресі знайому назву поштового оператора й не помітити, що фактично перебуває на зовсім іншому сайті. Водночас навіть наявність логотипа компанії, правильного оформлення або захищеного з'єднання HTTPS не гарантує справжності сторінки. Такі елементи можуть використовувати й шахраї.

Окрему увагу слід приділяти повідомленням, які створюють відчуття терміновості. Зловмисники можуть стверджувати, що посилку повернуть відправнику, доставку скасують або відправлення заблокують, якщо не сплатити кошти негайно. Подібні формулювання можуть використовуватися для того, щоб людина діяла поспіхом і не перевіряла інформацію.

Як безпечно перевірити, чи справді потрібно платити за посилку

В "Укрпошті" наголошують, що інформацію про відправлення потрібно перевіряти виключно через офіційні ресурси компанії. Для цього можна самостійно відкрити сайт або скористатися офіційним мобільним застосунком "Укрпошта 2.0".

Важливо саме вручну перейти на офіційний ресурс, а не відкривати посилання, отримане в підозрілому SMS. Якщо людина очікує посилку, варто знайти її трек-номер у повідомленні від продавця або в особистому кабінеті інтернет-магазину та перевірити актуальний статус доставки.

Якщо система не показує необхідності додаткової оплати, а інформація з SMS відрізняється від офіційних даних, це серйозний привід запідозрити шахрайство. У разі сумнівів можна звернутися до служби підтримки поштового оператора через контакти, оприлюднені на його офіційному сайті.

Що робити, якщо вже перейшли за шахрайським посиланням

Насамперед важливо визначити, які саме дії були виконані на підозрілому сайті. Якщо людина лише відкрила сторінку, але не вводила особистих чи банківських даних, це ще не означає, що шахраї отримали доступ до її коштів.

У такому випадку варто закрити сторінку, нічого не завантажувати та не надавати сайту додаткових дозволів. Якщо ж користувач вказав номер картки, термін її дії, CVV/CVC або інші платіжні реквізити, діяти потрібно негайно. Передусім необхідно заблокувати скомпрометовану картку через мобільний застосунок банку або звернутися на офіційну гарячу лінію фінансової установи.

Банк може порадити перевипустити картку, перевірити останні транзакції та вжити додаткових заходів для захисту коштів. Особливо небезпечно, якщо на фішинговому сайті людина також вводила одноразові коди підтвердження, паролі від онлайн-банкінгу або інші засоби авторизації.

У такому разі необхідно негайно повідомити банк про можливу компрометацію доступу до рахунку та виконати його рекомендації щодо зміни паролів і захисту облікового запису. Якщо з картки вже списали гроші, потрібно одразу повідомити банк про несанкціоновані операції та подати заяву про їх оскарження.

Також варто звернутися до Кіберполіції через офіційний сайт або повідомити про правопорушення поліцію. При цьому бажано зберегти SMS, адресу шахрайського сайту, скриншоти повідомлень та інформацію про підозрілі операції.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українців попереджають про фейкові повідомлення в Telegram, у яких людей лякають втратою виплат і знижок та пропонують "обрати свій трудовий стаж" або перейти на нібито офіційний канал ПФУ. Такі посилання можуть вести на підозрілі та фішингові ресурси, тому ПФУ закликає не переходити за ними, а всю інформацію про пенсії, субсидії, пільги та інші виплати перевіряти лише через офіційні канали.