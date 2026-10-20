Українцям за кордоном почали видавати важливий документ: хто може отримати

Українські підлітки, які мешкають за кордоном і активно підтримують зв'язок із рідною культурою та мовою, можуть отримати Сертифікат збереження української національної ідентичності, який в соцмережах коротко називають Сертифікатом українця. Таким чином уряд прагне підтримати і заохотити дітей віком до 16 років.

Порядок видачі документа регламентує наказом №469 Міністерства закордонних справ. Про деталі нової державної ініціативи у коментарі для Ukrinform розповіла заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца.

Навіщо потрібен документ

За словами заступниці очільника МЗС, розробка інструкції відбулася за безпосередньої ініціативи діаспори та українських закордонних організацій.

"Інструкцію щодо видачі Сертифіката збереження української національної ідентичності було розроблено на запит представників української громади за кордоном та з метою посилення державної політики у сфері збереження національної ідентичності української молоді за кордоном", – підкреслила Мар’яна Беца.

Сертифікат українця. Джерело: Міністерство закордонних справ

Проєкт покликаний підсилити діяльність культурно-освітніх осередків, суботніх і недільних шкіл, а також мотивувати дітей відчувати себе важливою частиною глобальної української спільноти.

Хто може отримати сертифікат

Спеціальний документ видаватиметься дітям віком до 16 років з числа закордонної української громади на основі їхньої активної участі у збереженні національної спадщини. За що видають документ:

постійне використання української мови як ключового елемента ідентичності;

як ключового елемента ідентичності; регулярне відвідування українських суботніх/недільних шкіл, культурних центрів або дитячих таборів для закордонних українців, а також вивчення історії, літератури, культури та традицій України;

культурних центрів або дитячих таборів для закордонних українців, а також вивчення історії, літератури, культури та традицій України; участь у заходах українських громад, культурно-мистецьких проєктах , святах, конкурсах, олімпіадах з українознавчих дисциплін та проєктах національно-патріотичного виховання;

, святах, конкурсах, олімпіадах з українознавчих дисциплін та проєктах національно-патріотичного виховання; долучення до догляду за українськими місцями пам'яті та меморіалами, пов'язаними з видатними діячами історії, науки та культури за кордоном.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Європейському Союзі (ЄС) продовжує зростати кількість українців з тимчасовим захистом – у серпні 2026 року їх побільшало на 0,1%. Водночас десятки тисяч українців у Польщі, Фінляндії та Франції втратили цей статус, тоді як у Німеччині, Румунії та Чехії кількість біженців продовжила збільшуватися.