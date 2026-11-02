Українцям, які мають Приват24, нагадали про важливі нюанси: кому потрібно замінити картку

ПриватБанк автоматично продовжив термін використання пластикових карток на період воєнного стану, тому навіть після завершення дати на пластику ними можна оплачувати покупки, послуги та знімати готівку. Водночас, картку рекомендують замінити в разі пошкодження, втрати, зміни особистих даних або підозрілих операцій, а перевипустити її можна у відділенні чи через Приват24.

Про це повідомляють у ПриватБанку. Відповідні умови стосуються карток, термін дії яких завершився, але вони залишаються активними та не мають інших обмежень з боку банку.

Чи можна користуватися карткою після завершення терміну дії

Дата, зазначена на пластиковій картці, не означає, що після її настання клієнт автоматично втрачає доступ до рахунку або коштів. На період воєнного стану ПриватБанк продовжив термін використання всіх пластикових карток. Тому власникам не потрібно терміново звертатися до відділення лише через те, що місяць і рік на картці вже минули.

Такі картки можна використовувати для звичайних фінансових операцій. Зокрема, клієнти можуть оплачувати покупки в магазинах, здійснювати платежі за послуги та знімати готівку в банкоматах. Сам факт завершення строку дії пластику не означає блокування банківського рахунку.

Це важливо враховувати тим, хто продовжує користуватися старою карткою і не планує її замінювати. Якщо вона справна, не загублена та не має інших проблем із використанням, поспішати з перевипуском немає потреби.

Кому все ж рекомендують замінити картку

Попри автоматичне продовження терміну дії, існують випадки, коли клієнтам варто оформити нову картку. Насамперед це стосується ситуацій, коли пластик пошкоджений або більше не придатний для повноцінного використання. Також перевипуск рекомендують у таких випадках:

змінилися особисті дані – якщо клієнт змінив прізвище або іншу інформацію, яка має бути зазначена в банківських документах, варто оновити картку;

є підозра на шахрайство – якщо з рахунком проводилися підозрілі операції або виникла загроза доступу сторонніх осіб до коштів, потрібно звернутися до банку та за потреби замінити картку;

картку загубили або її залишили в банкоматі – у такій ситуації важливо не лише оформити новий пластик, а й оперативно заблокувати втрачений платіжний інструмент;

потрібно офіційно продовжити строк дії – це може бути актуально, наприклад, перед поїздкою за кордон, коли клієнт хоче уникнути можливих труднощів із розрахунками;

потрібен інший тип картки – клієнт може замінити наявну картку, якщо хоче користуватися іншим банківським продуктом або змінити її формат.

Тобто автоматичне продовження строку дії не скасовує можливості перевипуску. Воно лише дає змогу користуватися чинною карткою довше, навіть якщо надрукована на ній дата вже минула.

Як перевипустити картку ПриватБанку

Оформити нову картку можна безпосередньо у відділенні ПриватБанку. Для цього клієнт може звернутися до будь-якого зручного відділення та подати відповідний запит.

Однак, особисто відвідувати банк необов'язково. Замовити перевипуск можна дистанційно через Приват24. Для цього потрібно відкрити застосунок, перейти до розділу "Гаманець", вибрати картку, яку необхідно замінити, та натиснути "Замовити картку". Після оформлення заявки клієнт може скористатися послугою доставки. Перевипущену картку можна отримати як на території України, так і за кордоном.

Ще один варіант для клієнтів, які не хочуть користуватися пластиковою карткою, – оформити цифрову Digital-картку. Її можна створити без відвідування відділення та отримання фізичного носія. Для цього потрібно:

увійти в застосунок Приват24;

відкрити розділ "Усі картки";

натиснути кнопку "Додати";

вибрати пункт "Digital-картка".

Після оформлення цифровою карткою можна розраховуватися за допомогою смартфона в торговельних мережах, якщо пристрій підтримує відповідну технологію безконтактної оплати. Також нею можна знімати готівку в банкоматах ПриватБанку, які підтримують таку операцію.

Варіант дає змогу користуватися банківськими послугами без фізичного пластику. Водночас цифрова картка не означає автоматичного перевипуску старої: клієнт самостійно обирає, який формат йому зручніший.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у листопаді 2026 року українці від 40 років можуть оформити через ПриватБанк спеціальну картку для отримання 2000 грн за програмою "Скринінг здоров’я 40+". Гроші дозволять витратити лише на профілактичне медичне обстеження, а якщо не використати їх протягом двох місяців після зарахування, вони повернуться до державного бюджету.