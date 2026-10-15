Українцям порадили готуватися до нового стрибка цін: які товари подорожчають найбільше

До кінця 2026 року продукти харчування в Україні можуть подорожчати щонайменше на 10% через зростання вартості пального та ослаблення гривні. Ще суттєвіше можуть зрости ціни на ліки та імпортні товари, а найбільше фінансове навантаження відчують пенсіонери з мінімальними виплатами, переселенці та інші соціально вразливі категорії населення.

Про це розповів економіст, колишній радник президента України Олег Устенко в коментарі медіа. За його словами, подорожчання може торкнутися практично всіх категорій товарів, оскільки виробники та продавці змушені враховувати збільшення витрат на транспортування, виробництво й закупівлю продукції.

Чому продукти в Україні можуть подорожчати щонайменше на 10%

Одним із головних чинників майбутнього подорожчання економіст називає зростання вартості пального. Воно впливає не лише на витрати автомобілістів, а й на собівартість практично всіх товарів, які потрапляють на полиці українських магазинів.

Пальне необхідне на різних етапах виробництва та реалізації продукції. Його використовують для роботи сільськогосподарської техніки, перевезення сировини, доставки готових товарів на склади, а звідти до торговельних мереж і ринків.

Тому навіть продукція, яку повністю виробляють в Україні, залежить від вартості пального. Зокрема, це стосується овочів, фруктів, молочних продуктів, м'яса та інших товарів повсякденного попиту. "Паливо є частиною будь-якої собівартості, будь-якої продукції. І неважливо, чи там йдеться про картоплю. Картоплю теж якимось чином треба довезти до ринку або до супермаркету", – пояснив Устенко.

Відповідно, коли дорожчає транспортування, виробники та постачальники можуть перекладати частину додаткових витрат на кінцевого покупця. У результаті ціни в магазинах поступово зростають навіть на ті товари, виробництво яких безпосередньо не залежить від імпортної сировини.

За оцінкою економіста, до кінця 2026 року продукти харчування можуть подорожчати щонайменше на 10%. Наприклад, якщо зараз сім'я витрачає на продукти 8 тисяч гривень щомісяця, то в разі їхнього подорожчання на 10% аналогічний набір покупок коштуватиме вже 8 800 гривень.

Які товари можуть подорожчати найбільше

Окрім продуктів харчування, під загрозою суттєвого подорожчання опиняються імпортні товари. Їхня вартість залежить не лише від логістичних витрат, а й від курсу гривні щодо іноземних валют.

Коли національна валюта слабшає, українським імпортерам потрібно витрачати більше гривень, щоб придбати ту саму кількість продукції за кордоном. Згодом додаткові витрати можуть відображатися на роздрібних цінах, це стосується широкого асортименту товарів, серед яких:

імпортні продукти харчування, зокрема кава, чай, фрукти та інші товари, які Україна закуповує за кордоном;

побутова техніка, електроніка та комплектувальні;

одяг, взуття й інші товари іноземного виробництва;

медикаменти та фармацевтична продукція;

товари, для виготовлення яких українські підприємства використовують імпортну сировину.

Водночас фактичне подорожчання залежатиме від конкретного товару, закупівельних контрактів, запасів продукції, конкуренції між продавцями та можливості виробників стримувати власні витрати. За словами Устенка, імпортні товари можуть дорожчати швидше за вітчизняні.

У такій ситуації частина українців буде змушена переглядати свої споживчі звички та переходити на доступніші альтернативи. Зокрема, покупці можуть частіше обирати продукцію українського виробництва замість закордонної, скорочувати необов'язкові покупки або віддавати перевагу дешевшим товарам.

Проте, як зауважує економіст, така вимушена економія може супроводжуватися зниженням якості життя. Адже споживачі обиратимуть продукцію не стільки за власними потребами та вподобаннями, скільки відповідно до фінансових можливостей.

Ліки можуть подорожчати ще більше

Найбільш складною Устенко називає ситуацію на фармацевтичному ринку. На відміну від багатьох інших товарів, медикаменти часто неможливо просто виключити зі списку покупок або замінити дешевшими без урахування медичних показань.

За словами економіста, додаткові ризики виникають через проблеми з роботою українських фармацевтичних підприємств. Частина виробників може зіткнутися з труднощами у виготовленні або зберіганні продукції.

Якщо внутрішнє виробництво скорочуватиметься, потребу в медикаментах доведеться частково покривати коштом імпорту. А закупівля препаратів за іноземну валюту в умовах девальвації гривні створюватиме додатковий тиск на ціни.

"Проблеми буде з фармацевтичною продукцією, оскільки частина наших підприємств не зможе працювати або зберігати продукцію. У такому разі доведеться збільшувати обсяги імпорту. На тлі девальвації гривні ціна на фармацевтичну продукцію буде збільшуватися", – зазначив економіст.

Особливо відчутним подорожчання може виявитися для людей, які регулярно купують медикаменти та не можуть відкласти лікування. Насамперед ідеться про пацієнтів із хронічними захворюваннями, людей старшого віку та тих, хто потребує тривалої медикаментозної терапії.

Як девальвація гривні впливає на ціни в магазинах та аптеках

Ослаблення гривні є ще одним чинником, який може прискорювати інфляцію. Найпомітніше його вплив відчувається на товарах, які Україна імпортує або виробляє з використанням закордонних компонентів.

Механізм доволі простий, якщо українська компанія закуповує товар за долари чи євро, то після зростання валютного курсу їй потрібно більше гривень для оплати тієї самої партії. Наприклад, якщо товар коштує 100 доларів, то за умовного курсу 40 грн за долар його закупівельна вартість становитиме 4 000 гривень. Якщо курс підвищиться до 44 грн, аналогічна покупка обійдеться вже у 4 400 гривень.

Отже, лише через зміну курсу витрати імпортера зростуть на 400 гривень, або на 10%. І це без урахування доставки, митних платежів, зберігання та торговельної націнки. Однак, девальвація не завжди призводить до миттєвого й пропорційного підвищення роздрібних цін.

Хто найбільше постраждає від зростання цін

За словами Устенка, наслідки подорожчання будуть особливо відчутними для українців із невисокими доходами. Причина полягає в тому, що значна частина їхнього бюджету вже витрачається на базові потреби – харчування, комунальні послуги та медикаменти.

На відміну від більш забезпечених домогосподарств, такі люди мають значно менше можливостей скоротити необов'язкові витрати, щоб компенсувати подорожчання найнеобхіднішого. Економіст вважає, що за умов обмежених бюджетних ресурсів держава має насамперед підтримувати найбільш соціально вразливі категорії населення.

До них він відніс внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, які отримують мінімальні виплати, одиноких матерів та людей з інвалідністю. На думку Устенка, саме ці групи потребують першочергової уваги, оскільки зростання вартості базових товарів може суттєво погіршити їхнє матеріальне становище.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, через російські атаки та дефіцит складських приміщень в Україні можуть зрости ціни насамперед на м'ясо, молочну продукцію, рибу, морозиво та заморожені напівфабрикати, які потребують спеціальних умов зберігання. Логістичні витрати бізнесу можуть збільшитися на 30-40%, однак це не означає аналогічного подорожчання товарів.