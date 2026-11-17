Українцям в ЄС заплатять до 30 тис. євро за переїзд у цей "пляжний рай": як отримати гроші

Влада італійського регіону Сардинія, який неодноразово очолював рейтинги найкращих пляжних курортів, пропонує виплату до 30 тис. євро тим, хто готовий сюди переїхати. Пропозиція діє як для італійців, так і іноземців – зокрема для українців, що відповідатимуть низці критеріїв.

Мета влади – побороти демографічну кризу та стрімке вимирання невеликих містечок у внутрішній частині острова. Як повідомляє Libertatea, заявки від потенційних учасників програми приймаються до 16:00 29 листопада.

Що відомо про програму

Про програму офіційно оголосили 12 листопада. За її умовами, базова виплата становить 20 тис. євро, але ця сума зросте до 30 тис. євро для тих кандидатів, які оберуть для життя невеликий населений пункт із населенням менше 5000 мешканців.

Кошти надаються у формі безповоротного гранту. Але головна відмінність такої ініціативи від усіх попередніх – у відсутності обов’язкової вимоги купувати нерухомість чи відкривати власну справу на них.

Загальний бюджет програми на 2026-2028 роки – 56 млн євро. Протягом пілотного – експериментального – першого року буде виділено 8 мільйонів. Гроші можуть отримати і ті, хто переїхав на Сардинію у 2026 році.

Вимоги для учасників

Документи за спеціальною формою приймають до 29 листопада 2026 року (16:00). Заявку потрібно надіслати виключно через італійську сертифіковану електронну пошту (PEC) на адресу san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it із темою листа "Avviso Under 40 – 2026".

Але, щоб претендувати на виплату від регіонального уряду, заявники повинні відповідати низці критеріїв. Зокрема йдеться про такі вимоги:

програма розрахована виключно на осіб віком до 40 років;

податися можуть тільки наймані працівники (якщо вони працюють дистанційно, переводяться всередині компанії або мають новий трудовий договір), а також самозайняті особи та підприємці, які вже ведуть діяльність і готові відкрити на острові бізнес чи філію;

переможці конкурсу зобов’язані офіційно змінити місце проживання та переїхати на Сардинію протягом шести місяців після схвалення заявки;

протягом шести місяців після схвалення заявки; отримувач гранту повинен безперервно проживати на острові щонайменше п'ять років ;

; якщо кількість заявок перевищить бюджет, перевагу нададуть лікарям, медсестрам, медтехнікам, вихователям та фахівцям соціальної допомоги (через гострий дефіцит кадрів у лікарнях острова).

Водночас місцеві демографи та опозиційні політики застерігають майбутніх переселенців від завищених очікувань. Попри суттєву фінансову підтримку, у віддалених селищах острова досі існують проблеми зі стабільним швидкісним інтернетом, транспортним сполученням, а також нестачею шкіл і педіатрів, із чим доведеться зіткнутися після завершення обов'язкового п'ятирічного терміну проживання.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, туристична компанія Sail Croatia визнала Сардинію найкращим пляжним напрямком у всьому світі. Дослідження було спрямоване не лише на пошук красивого узбережжя, а саме на різноманітність відпочинку.