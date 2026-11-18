Українцям "роздають" по 8000 гривень через Дію: як отримати гроші

Українці з дітьми віком до 3 років мають право на державну виплату допомоги батькам, які працюють, у розмірі 8000 гривень (або 12 тис. грн для дітей з інвалідністю) за програмою єЯсла. Подати заявки можна у кілька кліків онлайн.

Про це повідомили на порталі Дія. Кошти можна використовувати на оплату послуг догляду за дитиною, дитячого одягу та взуття, медичних та освітніх послуг і не тільки.

Хто може подати заяву

Подати заяву онлайн на порталі Дія може лише мама (татові або законному представнику для цього потрібно звернутися до ЦНАПу чи сервісного центру Пенсійного фонду України). При цьому заявник повинен відповідати таким вимогам:

виховує дитину віком від 1 до 3 років;

офіційно працює повний робочий день за наймом;

за наймом; має паспорт громадянина України або закордонний паспорт і РНОКПП ;

громадянина України або і ; має зареєстроване місце проживання або фактичне місце проживання як ВПО.

Інша важлива вимога: дані про дитину мають бути внесені до українських реєстрів. Якщо дитина має іноземне свідоцтво про народження, подання заяви можливе офлайн або через представника, а сам документ потрібно легалізувати або засвідчити у встановленому порядку.

Кошти приходять на на Дія.Картку (рахунок "Турбота про дитину"). Також необхідно мати Дія.Підпис або кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Як подати заяву

Щоб отримати виплату у повномі обсязі, заява має бути подана протягом шести місяців від дня, коли з’явилося право на допомогу. Алгоритм подачі такий:

авторизуйтесь на порталі Дія та оберіть послугу Допомога працюючим батькам (єЯсла);

на порталі Дія та оберіть послугу Допомога працюючим батькам (єЯсла); оберіть дитину, на яку подаєте заяву.;

дочекатись відповіді від Єдиної інформаційної системи соцсфери (ЄІССС);

від Єдиної інформаційної системи соцсфери (ЄІССС); оберіть спеціальний рахунок "Турбота про дитину";

перевірте сформовану заяву та підпишіть Дія.Підписом або файловим КЕП.

Також OBOZ.UA повідомляв, що українські батьки, чиї діти народилися за кордоном, можуть оформити 50 тис. грн одноразової допомоги, 7000 грн щомісяця на догляд до року або 10 500 грн для дитини з інвалідністю, а також 8451 грн компенсації "Пакунка малюка". Повертатися в Україну для оформлення не обов'язково, однак потрібно належним чином підготувати іноземне свідоцтво про народження та врахувати строки подання заяв.