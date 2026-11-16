Українцям роздаватимуть по майже 13 тис. грн: хто може отримати гроші та які умови

У 2026 році українці можуть отримати від ООН (Організація Об'єднаних Націй) до 12 300 грн одноразово, а для окремих категорій переселенців передбачені щомісячні виплати від 2 000 до 3 000 грн. Допомогу призначають евакуйованим, постраждалим від обстрілів, найбільш вразливим ВПО (внутрішньо-переміщені особи) та українцям, які повернулися додому, але сам статус переселенця чи повернення в Україну не гарантує отримання грошей.

Про це нагадали організатори роздачі виплат на місцях. Із квітня 2026 року УВКБ ООН перейшло від попередньої багатоцільової програми до системи допомоги за пріоритетами.

Тепер сам факт отримання статусу ВПО, повернення з-за кордону або проживання на території, яка постраждала від бойових дій, не гарантує призначення грошей. Фахівці оцінюють конкретні обставини домогосподарства та визначають, наскільки воно потребує фінансової підтримки.

Як працює програма грошової допомоги ООН у 2026 році

У 2026 році Агентство ООН у справах біженців зосередило фінансову підтримку на людях, які найбільше постраждали від війни та мають обмежені можливості самостійно забезпечувати свої базові потреби.

Нова модель отримала назву "Грошова допомога за пріоритетами" (ГДП). Її запровадили у квітні, щоб спрямовувати кошти насамперед тим, хто опинився у найскладніших життєвих обставинах. Зокрема, підтримка передбачена для:

жителів територій поблизу лінії фронту та українсько-російського кордону;

людей, які нещодавно евакуювалися або були змушені залишити свої домівки через небезпеку;

родин, які безпосередньо постраждали від обстрілів;

найбільш вразливих внутрішньо переміщених осіб;

українців, які повернулися з-за кордону або відновили проживання за своїм постійним місцем реєстрації після внутрішнього переміщення.

При цьому для кожної категорії діють окремі вимоги. Враховуються місце проживання, час переміщення, склад сім'ї, фінансове становище, наявність дітей, людей з інвалідністю та інші фактори, які можуть свідчити про потребу в додатковій підтримці.

Хто може отримати 10 800 або 12 300 грн від ООН

Залежно від обставин українці можуть претендувати на одноразову виплату 10 800 або 12 300 грн. Для окремих категорій передбачена щомісячна фінансова підтримка. Розглянемо детальніше, які умови діють для кожного напряму програми.

Жителі прифронтових територій

Перший пріоритет охоплює людей, які проживають у межах 50 кілометрів від лінії фронту або українсько-російського державного кордону. Однак, самого факту проживання поблизу зони бойових дій недостатньо. Допомога орієнтована на вразливі домогосподарства, які через воєнні обставини мають труднощі із забезпеченням базових потреб.

Під час оцінювання враховують фінансове становище родини та її здатність самостійно оплачувати житло, харчування, ліки та інші необхідні витрати. Розмір підтримки становить 10 800 грн на одну людину за шість місяців. Кошти можуть перерахувати одним платежем.

Водночас, у програмі зазначається, що наразі цей напрям не є пріоритетним. Тому можливість отримання грошей залежить від актуальних умов реалізації програми та наявного фінансування.

Евакуйовані та нещодавно переміщені українці

Другий напрям передбачений для людей, які були змушені залишити свої домівки через загрозу життю, обстріли або організовану евакуацію. Важливою умовою є термін звернення: подати заявку потрібно протягом 45 днів після переміщення.

Допомогу можуть отримати вразливі домогосподарства, які відповідають установленим критеріям. Йдеться про людей, які через переїзд опинилися у складному матеріальному становищі та потребують коштів для облаштування на новому місці.

Для цієї категорії передбачено 12 300 грн на одну людину одноразово. Сума розрахована на покриття основних потреб протягом трьох місяців. Тобто родина, у якій декілька членів відповідають критеріям програми, потенційно може отримати допомогу з розрахунку на кожного з них. Остаточне рішення ухвалюють після перевірки обставин і оцінювання вразливості.

Українці, які постраждали від обстрілів

Третій пріоритет стосується домогосподарств, які зазнали наслідків російських атак і через це зіткнулися з додатковими фінансовими труднощами. Наприклад, обстріл міг призвести до пошкодження житла, втрати майна, вимушених витрат на ремонт або тимчасового припинення роботи, через що родина втратила частину доходів.

У таких випадках УВКБ ООН передбачає фінансову підтримку для найбільш вразливих постраждалих. Розмір виплати становить 12 300 грн на одну людину одноразово, ця сума відповідає тримісячному періоду допомоги.

Найбільш вразливі переселенці, які переміщуються понад шість місяців

Окремий напрям передбачений для внутрішньо переміщених осіб, які вже тривалий час проживають не за місцем постійного проживання та перебувають у складних життєвих обставинах.

Ідеться про людей, які мають право на державну допомогу на проживання ВПО, але фактично не можуть її отримувати. Водночас вони повинні відповідати критеріям вразливості, визначеним програмою.

На відміну від інших напрямів, тут передбачені щомісячні виплати:

2 000 грн – на одного дорослого;

3 000 грн – на дитину;

3 000 грн – на людину з інвалідністю.

Важливо, що для отримання цієї підтримки не потрібно самостійно реєструватися у центрах УВКБ ООН. Допомогу надають за направленням після оцінювання потреб домогосподарства.

Які виплати передбачені для українців, які повернулися додому

Окремо УВКБ ООН підтримує громадян, які повернулися в Україну з-за кордону або відновили проживання у своєму постійному місці після внутрішнього переміщення. Однак, для цієї категорії також діють часові обмеження. Зокрема, повернення має відбутися протягом останніх 12 місяців, а людина повинна безперервно проживати за місцем повернення щонайменше три місяці.

Крім того, обов'язковою умовою є вразливість домогосподарства. Тобто допомога призначена не всім, хто вирішив повернутися в Україну, а насамперед тим, хто потребує фінансової підтримки для відновлення нормального життя. Розмір виплати становить 3 600 грн на людину щомісяця протягом трьох місяців. Загалом це 10 800 грн, які перераховують одним платежем.

Чи обов'язково мати дохід до 8 300 грн для отримання допомоги

Під час пошуку інформації про виплати ООН українці можуть натрапити на згадку про обмеження доходу на рівні 8 300 грн на одну людину. Однак, важливо розуміти, що цей показник не є універсальною вимогою для всіх напрямів програми УВКБ ООН у 2026 році.

Такий поріг згадувався в повідомленні про конкретні виїзні прийоми мобільних груп на Львівщині. Загальні правила передбачають комплексне оцінювання фінансового становища та вразливості домогосподарства. Тому навіть якщо дохід родини перевищує зазначену суму, це саме по собі не означає автоматичної відмови за всіма напрямами.

Так само низький дохід не гарантує призначення виплати без виконання інших умов. Фахівці можуть враховувати кількість членів родини, наявність дітей, людей з інвалідністю, стан житла, наслідки бойових дій, втрату роботи та інші обставини.

Де працюватимуть мобільні групи ООН у листопаді

Для зручності українців, які не можуть самостійно дістатися до стаціонарних пунктів реєстрації, УВКБ ООН організовує виїзні прийоми мобільних груп. Зокрема, з 16 до 19 листопада 2026 року фахівці планують працювати у п'яти населених пунктах Львівської області.

Дата Населений пункт та адреса Умови прийому 16 листопада Стрий, вул. Героїв Небесної Сотні, 1 (ККЦ) Попередній запис або жива черга 17 листопада Золочів, вул. Пачовського, 7 (ККЦ) Лише за попереднім записом 18 листопада Буськ, вул. Львівська, 2 (ЦНАП) Лише за попереднім записом 19 листопада Шептицький, вул. Шевченка, 15 (Народний дім) Попередній запис або жива черга 19 листопада Новий Розділ, вул. Чорновола, 8 (УСЗН) Лише за попереднім записом

Також у Львові продовжує працювати пункт збору даних. Прийом відвідувачів там організовують щовівторка з 09:00 до 18:00, із перервою з 13:00 до 14:00. Варто враховувати, що в містах, де передбачений виключно попередній запис, прийти без реєстрації та розраховувати на прийом у порядку живої черги не варто.

Як оформити грошову допомогу ООН

Щоб звернутися по підтримку, українцям необхідно пройти процедуру реєстрації та оцінювання потреб. Якщо в конкретному населеному пункті працює мобільна група, спочатку потрібно перевірити умови прийому та, за необхідності, зареєструватися через електронну форму черги.

Однак запис на прийом не означає автоматичного призначення грошей. Під час особистої співбесіди фахівці перевіряють документи, з'ясовують обставини заявника та визначають, чи відповідає його домогосподарство критеріям програми. Для звернення за допомогою можуть знадобитися:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

довідка внутрішньо переміщеної особи, якщо заявник має такий статус;

банківські реквізити у форматі IBAN;

свідоцтва про народження дітей;

документи, що підтверджують опікунство або піклування, якщо це необхідно;

документи про встановлення інвалідності – за наявності та відповідно до обставин звернення.

Перелік документів може відрізнятися залежно від категорії заявника та конкретного напряму допомоги. Тому перед відвідуванням пункту реєстрації варто уточнити, які саме документи необхідно підготувати.

Хто фінансує виплати та як не стати жертвою шахраїв

Грошову підтримку надає Агентство ООН у справах біженців. Виплати фінансуються коштом добровільних внесків урядів країн-донорів та інших партнерів організації.

Тобто ці гроші не є виплатами з державного бюджету України. Реєстрацію, збір інформації та оцінювання потреб можуть здійснювати безпосередньо представники агентства або його партнерські організації.

Окрему увагу варто звернути на безпеку під час оформлення допомоги. Через популярність міжнародних програм фінансової підтримки шахраї можуть створювати фальшиві сторінки, розсилати повідомлення про нібито гарантовані виплати та вимагати конфіденційну банківську інформацію. Важливо пам'ятати кілька правил:

реєстрація на отримання допомоги є безкоштовною;

представники УВКБ ООН не повинні вимагати гроші за оформлення виплат;

не можна передавати стороннім особам CVV-код банківської картки, PIN-код або паролі від банківських застосунків;

не варто переходити за підозрілими посиланнями з повідомлень про гарантоване зарахування коштів;

інформацію про реєстрацію та роботу мобільних груп потрібно перевіряти через офіційні канали організації.

Якщо виникли сумніви щодо умов програми або справжності повідомлення про виплати, можна звернутися на гарячу лінію УВКБ ООН в Україні за номером 0 800 307 711.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українські біженці у низці європейських країн можуть отримувати щомісячну фінансову допомогу. Найбільші суми передбачено в Норвегії та Бельгії. Зокрема, в Норвегії учасникам інтеграційної програми можуть нараховувати близько 2153 євро на місяць до оподаткування, а в Бельгії соціальна допомога для одинокої людини може сягати 1367 євро.