Українцям роздадуть по 9 тис. грн на дрова: хто отримає виплату та як подати заяву

У 2026 році домогосподарства з пічним опаленням можуть отримати субсидію на тверде паливо, для якої розрахункова вартість двох тонн становить до 9 205,14 грн, а допомога на скраплений газ залежно від кількості мешканців розраховується в межах від 920,52 до 1 841,04 грн. Виплату призначають один раз на календарний рік, автоматично її не продовжують, тому для отримання допомоги у 2026 році потрібно подати заяву та необхідні документи.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Подати документи на допомогу у 2026 році можна до 31 грудня, однак домогосподарствам із пічним опаленням доцільно оформити її раніше, щоб придбати паливо на опалювальний сезон.

Скільки можуть виплатити на дрова у 2026 році

Для розрахунку субсидії на тверде паливо у 2026 році використовується норматив 2 тонни на одне домогосподарство. Гранична вартість однієї тонни, яка береться до розрахунку, становить 4 602,57 грн. Таким чином, розрахункова вартість двох тонн сягає 9 205,14 грн.

Однак 9,2 тис. грн – це не фіксована виплата, яку гарантовано перерахують кожному заявнику. Фактичний розмір субсидії залежить від матеріального становища родини.

Пенсійний фонд оцінює сукупні доходи домогосподарства та визначає, яку частину витрат на паливо людина або родина може сплатити самостійно, а яку компенсує держава. Тому дві родини, які опалюють однакові за площею будинки дровами, можуть отримати різні суми допомоги.

Хто має право на допомогу

Ключова умова для отримання такої субсидії стосується способу опалення житла. Допомога призначена домогосподарствам, які проживають у будинках або квартирах із пічним опаленням чи кухонним вогнищем на твердому паливі.

При цьому житло не повинно мати централізованого опалення, а для його обігріву не мають використовуватися природний газ або електроенергія. Тобто якщо будинок фактично опалюється дровами чи вугіллям, його мешканці можуть претендувати на відповідну допомогу за умови відповідності іншим критеріям субсидії.

Виплату можуть отримати не лише громадяни України

Звертатися за допомогою можуть громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають і проживають на території країни. Під час призначення субсидії враховують доходи та майновий стан домогосподарства.

Окрема допомога передбачена для домогосподарств, які використовують скраплений газ. Її розмір залежить від кількості людей, які входять до складу домогосподарства. Для однієї або двох осіб враховується норма у два балони, а розрахункова сума допомоги становить до 920,52 грн.

Для домогосподарства з трьох-чотирьох осіб передбачено три балони – відповідно, розрахункова сума становить до 1 380,78 грн. Якщо в домогосподарстві п'ять і більше осіб, норма збільшується до чотирьох балонів, а сума – до 1 841,04 грн.

Гранична вартість одного балона, яка використовується для такого розрахунку, становить 460,26 грн. Як і у випадку з твердим паливом, фактичний розмір субсидії визначається з урахуванням доходів родини.

Виплату не продовжують автоматично

Одна з важливих особливостей субсидії на тверде паливо полягає в тому, що її потрібно оформлювати окремо. Якщо родина отримувала гроші на придбання дров чи вугілля у попередньому році, це не означає, що Пенсійний фонд автоматично перерахує кошти й на наступний опалювальний сезон.

Для отримання допомоги у 2026 році необхідно подати нову заяву та необхідні документи. Субсидію на придбання твердого палива або скрапленого газу призначають один раз на календарний рік. Виплата здійснюється одноразово, а не щомісяця протягом опалювального сезону.

Субсидія на дрова не позбавляє допомоги на комуналку

Отримання коштів на придбання дров, вугілля чи скрапленого газу не означає, що родина втрачає право на субсидію за іншими житлово-комунальними послугами. Домогосподарство може одночасно отримувати підтримку для оплати інших витрат, якщо відповідає встановленим вимогам.

Зокрема, йдеться про електроенергію, водопостачання, вивезення побутових відходів та газ, якщо він використовується не для опалення, а, наприклад, для приготування їжі. Для призначення субсидії необхідно подати заяву та декларацію про доходи й витрати осіб, які входять до складу домогосподарства.

Залежно від конкретної ситуації Пенсійний фонд може потребувати й додаткових документів. Зокрема, можуть знадобитися відомості про доходи, яких немає у державних інформаційних системах, документи про фактичне місце проживання, договір оренди житла або підтвердження наявності пічного опалення.

Якщо є заборгованість за житлово-комунальні послуги, у передбачених випадках може знадобитися договір про її реструктуризацію. Також для отримання виплати необхідні реквізити банківського рахунку.

Як оформити допомогу онлайн

Звертатися за субсидією можна як особисто, так і дистанційно. Один із варіантів – вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для підтвердження особи під час електронного звернення можна використовувати доступні засоби електронної ідентифікації.

Таким чином, для оформлення допомоги необов'язково особисто відвідувати установу, якщо заявник може подати необхідну інформацію в електронному вигляді. При цьому важливо правильно вказати склад домогосподарства, його доходи та спосіб опалення житла, адже саме ці відомості впливають на право на субсидію та її розмір.

Ті, хто не може або не хоче оформлювати субсидію онлайн, можуть подати документи особисто. Заяви приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Також звернутися можна через центр надання адміністративних послуг або уповноважених представників органів місцевого самоврядування.

Для частини прифронтових територій можуть бути більші виплати

Звернутися за субсидією на придбання твердого палива та скрапленого газу у 2026 році можна до 31 грудня. Окремо від загальної субсидії на тверде паливо для жителів певних прифронтових територій можуть діяти спеціальні програми допомоги за участю міжнародних гуманітарних організацій. У межах таких програм розмір підтримки може сягати 19 400 грн на одне домогосподарство.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українцям, які подали заяву на одноразову допомогу 19 400 грн за програмою "Зимова підтримка", не потрібно повторно звертатися до ПФУ чи ЦНАПу, щоб дізнатися результат. Після розгляду заяви ПФУ повідомить про призначення виплати або відмову способом, який заявник вказав під час звернення.