Українцям припинили надавати захист у Німеччині? Біженцям пояснили, до чого готуватися

У онлайн-спільнотах громадян України в Німеччині в соцмережах поширюють інформацію про нібито призупинення розгляду заяв українських біженців на отримання тимчасового захисту у Нижній Саксонії. Вірити цьому не слід, оскільки такі дані не є правдивими.

Про це повідомив громадський активіст та член партії ХДС Михайло Удліс. Він звернувся до Міністерства внутрішніх справ цього регіону із відповідним запитом і опублікував офіційне пояснення.

"Розпорядження про призупинення розгляду заяв за §24 (параграф 24 Закону про перебування. – Ред.) не видавалося. Якщо відомство пояснювало це саме так, то це хибне тлумачення вказівок міністерства", – йдеться в листі.

Водночас Удліс нагадав про нові правила, що поширюються на біженців:

особи, які в'їхали з 5 серпня 2026 року і за українським правом підлягають військовому обов'язку, не мають права на тимчасовий захист;

і за українським правом підлягають військовому обов'язку, не мають права на тимчасовий захист; аби отримати статус, вони мають довести, що виїхали з дозволом не лише тимчасово, або що звільнені від військового обов'язку.

"Тих, хто в'їхав до цієї дати, це правило за змістом відповіді не стосується. Кожну справу відомство розглядає окремо", – наголосив Удліс і зазначив, що раніше називалась дата 31 липня, але згодом її виправили на 5 серпня.

Вибори у Нижній Саксонії

13 вересня у Нижній Саксонії відбулися місцеві вибори. За даними виборчої комісії, голоси виборців розділилися наступним чином:

очолюваний канцлером Фрідріхом Мерцом Християнсько-демократичний союз (ХДС) – 27,2%;

(ХДС) – 27,2%; Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) – 24,6%;

(СДПН) – 24,6%; ультраправа " Альтернатива для Німеччини " (АдН) – 15,9%;

" (АдН) – 15,9%; " Зелені " – 14,1%;

" – 14,1%; Ліва партія – 6%;

– 6%; Вільна демократична партія – 3,7%.

Натомість АдН здобула перемогу у федеральних землях Саксонія-Ангальт (43,8%) і Мекленбург-Передня Померанія (38,2%). Другі місця посіли відповідно ХДС (17,2%) і СДПН (близько 35%). Натомість на виборах до палати депутатів Берлінгу вперше перемогла Ліва партія, випередивши ХДС, тоді як АдН зайняла третє місце.

Також ультраправі з 2024 року очолюють Тюрингію – на земельних виборах "Альтернатива для Німеччини" набрала 32,8% голосів.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, уряд Німеччини офіційно продовжив термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на рік – до 4 березня 2028 року. Водночас, спеціальний режим не поширюватиметься на військовозобов’язаних громадян, що в’їдуть до країни, починаючи з 9 жовтня.