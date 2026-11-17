Українцям підвищать пенсії після 65 років: хто має право на надбавку та скільки платитимуть

Українці віком від 65 років можуть отримувати пенсію не менше ніж 4213 грн, якщо мають щонайменше 35 років страхового стажу для чоловіків або 30 років для жінок і не працюють. Додатково пенсіонерам після 70, 75 та 80 років передбачені вікові надбавки від 300 до 570 грн на місяць, але їхній розмір залежить від загальної суми пенсії.

Про це пише профільний портал "На пенсії". Крім того, у 2027 році може зрости доплата за понаднормовий страховий стаж – її розмір прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Кому після 65 років гарантують пенсію від 4213 грн

Після досягнення 65 років частина українських пенсіонерів має право на мінімальну пенсійну виплату в розмірі 4213 грн. Якщо основний розрахунок Пенсійного фонду дає меншу суму, виплату мають довести до цього рівня. Однак для отримання такої гарантії необхідно одночасно відповідати кільком вимогам. Насамперед ідеться про тривалість страхового стажу:

чоловіки повинні мати не менше ніж 35 років страхового стажу;

жінки – щонайменше 30 років.

Самого досягнення 65-річного віку недостатньо. Також пенсіонер має не працювати та не провадити підприємницьку діяльність зі сплатою єдиного соціального внеску (ЄСВ). Ще одна умова – пенсія повинна бути призначена відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Отже, гарантований мінімум у 4213 грн передбачений для непрацюючих пенсіонерів, які мають необхідну кількість років страхового стажу та отримують пенсію за відповідним законом. Якщо всі критерії виконані, але розрахована виплата нижча, Пенсійний фонд має забезпечити підвищення до гарантованої суми.

Чи зростуть доплати за понаднормовий стаж у 2027 році

На розмір пенсії впливає не лише вік людини, а й кількість років офіційного страхового стажу. Якщо пенсіонер працював довше, ніж передбачено мінімальними вимогами для призначення пенсії за віком, він може отримувати додаткову надбавку.

За кожен повний рік страхового стажу понад установлену норму передбачена доплата в розмірі 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто чим більше років стажу понад норму має людина, тим більшою може бути її щомісячна надбавка.

У 2027 році ця доплата може зрости. Причина – заплановане підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Оскільки розмір надбавки безпосередньо залежить від цього показника, збільшення прожиткового мінімуму автоматично вплине і на суму за кожен додатковий рік стажу.

Водночас остаточний розмір виплат залежатиме від затверджених бюджетних показників на 2027 рік. Тому конкретну суму підвищення можна буде визначити після остаточного ухвалення відповідних показників.

Які доплати передбачені після 70, 75 та 80 років

Окремий механізм підтримки в Україні передбачений для пенсіонерів старшого віку. Йдеться про щомісячні вікові надбавки, які призначають після досягнення людиною 70, 75 та 80 років. Розмір таких доплат залежить від вікової категорії:

Вік пенсіонера Щомісячна доплата Від 70 до 74 років 300 грн Від 75 до 79 років 456 грн Від 80 років 570 грн

Проте отримати повну суму надбавки можуть не всі. Для призначення вікової доплати встановлено обмеження: загальний розмір пенсійної виплати не повинен перевищувати 10 340 грн.

Якщо пенсія людини наближається до цього показника або вже перевищує його, суму вікової надбавки можуть зменшити. Тому фактичне підвищення залежить не лише від віку, а й від розміру основної пенсії.

Важливо також розуміти, що вікові доплати та підвищення до гарантованого мінімуму після 65 років – це різні механізми підтримки. Вони мають окремі умови призначення, а право на конкретну виплату визначається з урахуванням усіх установлених критеріїв.

Як додатковий страховий стаж впливає на розмір пенсії

Страховий стаж – один із ключових чинників, від якого залежить розмір пенсійного забезпечення українців. Він враховується не лише під час призначення виплат, а й при визначенні надбавок за роки роботи понад установлену норму.

Якщо людина має додаткові повні роки страхового стажу, за кожен із них передбачена доплата в розмірі 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наприклад, якщо пенсіонер має кілька років стажу понад установлену норму, розмір надбавки розраховуватимуть за кожен повний додатковий рік. Відповідно, зі збільшенням прожиткового мінімуму може зростати і сума такої доплати.

Саме тому під час оцінки майбутньої пенсії важливо враховувати не лише вік виходу на заслужений відпочинок, а й кількість офіційно зарахованих років страхового стажу. Адже навіть після призначення пенсії цей показник може впливати на розмір щомісячних виплат.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, мільйони українських пенсіонерів очікують чергову індексацію виплат, яка відбувається лише раз на рік. І наступне суттєве підвищення очікується в березні 2027-го. Розмір індексації розрахують лише у лютому, проте вже зараз можна оцінити, про яку суму йдеться. За розрахунками OBOZ.UA, розрахунковий розмір пенсій може збільшитись приблизно на 16,5%.