Українцям не зроблять закордонний паспорт без цього: який документ треба обов’язково надати

Для оформлення ID-картки або паспорта для виїзду за кордон українці обов’язково повинні надати квитанцію про оплату послуги. Інакше у оформленні документа буде відмовлено.

Про це повідомили в міграційній службі Закарпатської області. Там зазначили:

Здійснити таку оплату можна у відділенні банку .

. Альтернативні варіанти – термінали самообслуговування; оплата онлайн.

При цьому наголошується: якщо послуга була оплачена, але потреба в її отриманні відпала, українці можуть повернути свої гроші. Для цього потрібно:

звернутися з письмовою заявою до управління ГМС у своєму регіоні;

надати оригінал квитанції, завірені копії паспорта громадянина України та РНОКПП (раніше відомий як ідентифікаційний код), копію довідки з банку з реквізитами платника.

Водночас, зазначається, якщо паспорт оформлюється для дитини, необхідно додати ще один документ. Йдеться про свідоцтво про народження.

"Кошти будуть повернені на банківський рахунок протягом 30 днів", – повідомили в міграційній службі Закарпатської області.

Українців штрафують за "неправильні" паспорти

Разом з тим, українці повинні в обов’язковому порядку оновлювати фотографію в паспорті-книжечці – після досягнення 25 та 45 років. На виконання цієї вимоги відводиться один місяць. Однак якщо в цей термін не вклеїти нове фото в паспорт старого зразка або не замінити документ на сучасну ID-картку, документ визнають недійсним. А це вже загрожує штрафом від 17 до 51 грн.

Водночас, пояснили в Держміграційній службі, сам паспорт-книжечка – безстроковий. Тобто примушувати обмінювати його на ID-картку ніхто не стане – однак лише якщо не йдеться про виняткові випадки:

Заміна паспорта зразка 1994 року.

Зокрема, при втраті, крадіжці, псуванні документа, зміні прізвища або інших даних власника.

Невклеєне фото після досягнення 25 або 45 років.

Якщо власник документа не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення встановленого терміну, паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку в обов'язковому порядку.

При заміні паспорта зразка 1994 року.

Зокрема, у разі втрати, крадіжки, псування документа. Або зміні прізвища чи інших даних власника.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українцям, які вирішили отримати громадянство Фінляндії, доведеться складати іспит на громадянство. Нові правила набудуть чинності в березні 2027 року й стосуватимуться всіх іноземців.