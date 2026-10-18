Українцям назвали дату виплати допомоги за жовтень: коли ВПО отримають гроші

Допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) за жовтень 2026 року профінансують 21 жовтня, а гроші на банківські картки надходитимуть протягом кількох наступних днів. Розмір виплат становить 2000 грн для дорослих і 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю, однак право на допомогу залежить від відповідності встановленим державою критеріям.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. У відомстві пояснили, що відсутність коштів на рахунку безпосередньо 21 жовтня не означатиме припинення допомоги або виникнення проблем із нарахуваннями.

"Інформуємо, що цього місяця фінансування виплат ВПО відбудеться 21 жовтня, а зарахування коштів на ваші картки буде протягом декількох днів від цієї дати", – зазначили в міністерстві.

Таким чином, 21 жовтня – це дата фінансування, а не гарантований день отримання грошей кожним переселенцем. Фактичний термін зарахування залежатиме від проходження платежів та їхнього опрацювання банківськими установами.

Скільки грошей отримують переселенці в Україні

Допомога на проживання ВПО є одним із державних механізмів фінансової підтримки українців, які через війну були змушені залишити свої домівки та переїхати до інших населених пунктів. Кошти призначені для часткового покриття повсякденних витрат, зокрема на продукти харчування, побутові потреби, транспорт та інші необхідні товари й послуги.

При цьому допомога на проживання не є цільовою компенсацією орендної плати, тому отримувачі можуть самостійно визначати, на які першочергові потреби її витрачати. Розмір щомісячних виплат становить:

Категорія отримувачів Допомога за місяць Доросла особа 2000 грн Дитина до 18 років 3000 грн Особа з інвалідністю 3000 грн

Важливо, що допомога розраховується на кожного члена родини, який має право на її отримання, а не лише на одного заявника. Тому загальна сума державної підтримки може бути більшою залежно від складу сім'ї.

Наприклад, родина з двох дорослих та двох дітей за умови призначення допомоги всім чотирьом членам сім'ї може отримувати 10 000 грн щомісяця. Якщо йдеться про одного дорослого та одну дитину, загальна сума становитиме 5000 грн.

Водночас сам факт наявності довідки ВПО не означає автоматичного права на щомісячну допомогу. Для її призначення та продовження потрібно відповідати встановленим державою умовам.

Хто має право на допомогу на проживання ВПО

Державна підтримка призначається внутрішньо переміщеним особам відповідно до правил, затверджених Кабінетом міністрів України. Основні умови визначає постанова №332, яка регулює порядок надання допомоги на проживання переселенцям.

Право на виплати залежить не лише від статусу ВПО, а й від обставин переміщення, складу родини, її матеріального становища та інших критеріїв. Особлива увага приділяється соціально вразливим категоріям населення.

Зокрема, за відповідності встановленим умовам підтримку можуть отримувати пенсіонери, особи з інвалідністю, діти, родини з невисокими доходами та інші переселенці, які потребують державної допомоги. Для окремих категорій передбачені спеціальні умови продовження виплат.

У 2026 році змінився граничний рівень доходів, який враховується під час продовження державної допомоги переселенцям, це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За роз'ясненням Пенсійного фонду України, з 1 січня 2026 року відповідний прожитковий мінімум становить 2595 грн.

Для визначення права на продовження допомоги застосовується показник у чотири прожиткові мінімуми. Таким чином, граничний середньомісячний дохід на одного члена сім'ї у 2026 році становить 10 380 грн.

Наприклад, якщо сім'я складається з трьох осіб, для оцінки її права на продовження виплат за критерієм доходу враховуватиметься сукупний середньомісячний дохід за відповідний тримісячний період. Для трьох осіб гранична сума становитиме 31 140 грн на місяць.

Якщо середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не перевищує встановленого показника, це дозволяє претендувати на продовження допомоги за умови виконання інших вимог програми. Водночас існують категорії переселенців, для яких передбачені особливі правила.

Зокрема, без урахування сукупного доходу сім'ї допомога може продовжуватися особам з інвалідністю I та II груп, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам та іншим визначеним законодавством категоріям. Для пенсіонерів діє окрема умова, розмір пенсії не повинен перевищувати 10 380 грн.

Що змінилося у виплатах переселенцям із вересня 2026 року

У вересні уряд оновив порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету міністрів №1087 від 3 вересня 2026 року.

Згідно з новими правилами, переселенцям, які отримували державну допомогу до 31 серпня 2026 року, виплати можуть автоматично продовжити ще на один шестимісячний період.

Проте автоматичне продовження можливе лише за умови відповідності отримувачів встановленим критеріям. Тобто йдеться не про безумовне продовження виплат усім переселенцям, а про спрощення процедури для тих, хто зберігає право на державну підтримку. Окремо передбачено автоматичне продовження допомоги дітям, яким її було призначено без урахування доходів батьків.

Нові положення застосовуються з 1 вересня 2026 року. Крім того, у 2026 році були змінені правила допомоги дітям із числа ВПО. Зокрема, передбачено можливість призначення виплат незалежно від доходів батьків за умови виконання інших вимог, зокрема щодо майнового стану, фактичного проживання та, у відповідних випадках, навчання дитини.

Чому переселенцям можуть припинити виплати

Навіть якщо людина раніше отримувала допомогу, її виплату можуть переглянути або припинити за наявності передбачених законодавством підстав. Зокрема, під час перевірки враховуються зміни в майновому стані, придбання певних видів майна, достовірність поданих відомостей та відповідність отримувача умовам програми.

Пенсійний фонд пояснював, що підставою для припинення допомоги за встановлених законодавством умов може стати, наприклад, придбання автомобіля, з року випуску якого минуло менше п'яти років, або купівля нерухомості на суму понад 100 тис. грн. Водночас законодавство передбачає винятки, тому кожна ситуація потребує індивідуальної оцінки.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні ухвалили законопроєкт, який передбачає об'єднання низки соціальних виплат в одну базову допомогу для сімей із низькими доходами, розмір якої визначатимуть індивідуально з урахуванням доходів родини. Нова система також передбачає персональний соціальний супровід, допомогу з працевлаштуванням та активніше залучення громад до підтримки сімей.