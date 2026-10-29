Українцям нарахували вищі зарплати: у якій сфері заробляють понад 77 тис.грн

У вересні 2026 року офіційна середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 4% за місяць і на 24,5% за рік – до 33 153 грн, причому найбільший показник зафіксували в Києві (48 994 грн), а серед галузей – в інформації та телекомунікаціях (77 924 грн). Дані ґрунтуються на офіційній статистичній звітності й не охоплюють неофіційні виплати "в конвертах", а середня величина не означає, що саме стільки отримує типовий працівник, адже зарплати суттєво різняться залежно від регіону, професії та роботодавця.

Відповідні дані оприлюднила Державна служба статистики України. Водночас середня зарплата є статистичним показником, який не означає, що саме стільки отримує кожен працівник у країні.

Як змінилася середня зарплата в Україні

За офіційними даними, у вересні середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій становила 33 153 грн. Зазначається, що це на 4% більше, ніж у серпні 2026 року, та на 24,5% більше, ніж у вересні минулого року.

Однак, ці цифри потрібно правильно трактувати. Держстат публікує показник середньої зарплати штатних працівників на основі офіційної статистичної звітності. Він відображає задекларовану оплату праці в охопленому статистикою секторі, а не всі гроші, які фактично отримують усі зайняті в Україні.

Зокрема, статистика не дає повної картини щодо неофіційних виплат "у конвертах", які не відображаються в офіційній звітності. Тому людина може фактично отримувати більше, ніж зазначено в офіційних документах, або, навпаки, мати значно нижчу зарплату за середній показник.

Крім того, середнє значення не показує, скільки саме працівників отримують 15 тис., 25 тис. чи 40 тис. грн. Для цього потрібні інші показники, зокрема медіанна зарплата та розподіл працівників за рівнем доходів.

У яких областях платять найбільше

Рівень середньої заробітної плати у вересні суттєво відрізнявся залежно від регіону. Найвищий показник зафіксували в Києві, де він становив 48 994 грн. Зазначається, що це майже на 16 тис. грн більше за середній показник по країні. Серед областей найвищі середні зарплати були такими:

Львівська область – 33 802 грн;

Київська область – 33 585 грн.

Найнижчі показники зафіксували в інших регіонах:

Кіровоградська область – 23 673 грн;

Чернігівська область – 24 455 грн;

Чернівецька область – 24 567 грн.

Отже, різниця між Києвом і Кіровоградською областю становила понад 25 тис. грн на місяць. Водночас ці дані характеризують середні значення для відповідних територій і не означають, що кожен працівник у Києві заробляє більше за кожного працівника в регіонах.

На регіональні показники впливають структура місцевої економіки, концентрація підприємств із високою оплатою праці, частка різних професій та інші чинники. Тому порівнювати області лише за середньою зарплатою недостатньо, щоб оцінити реальний рівень добробуту їхніх жителів.

У яких сферах найвищі зарплати

Найбільше у вересні 2026 року в середньому заробляли працівники сфери інформації та телекомунікацій. Їхня середня зарплата становила 77 924 грн – більш ніж удвічі вище за загальноукраїнський показник.

Високі зарплати також зафіксували у фінансовій, професійній та науковій діяльності. Середня оплата праці за окремими видами економічної діяльності була такою:

інформація та телекомунікації – 77 924 грн;

фінансова та страхова діяльність – 59 813 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність – 43 594 грн;

оптова та роздрібна торгівля – 38 433 грн;

державне управління й оборона – 37 705 грн;

промисловість – 36 658 грн;

транспорт, поштова та кур’єрська діяльність – 31 600 грн;

будівництво – 28 532 грн;

операції з нерухомим майном – 27 444 грн.

Водночас, навіть у межах однієї галузі зарплати можуть істотно відрізнятися. Наприклад, у сфері інформації та телекомунікацій середній показник формується з доходів працівників різних професій і кваліфікацій, а тому не є гарантованим рівнем оплати для всіх спеціалістів.

Хто отримує найменше

Найнижчу середню зарплату серед наведених Держстатом видів економічної діяльності у вересні зафіксували в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги – 21 848 грн. В інших сферах із відносно низькими показниками ситуація була такою:

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 22 103 грн;

освіта – 24 457 грн.

Таким чином, середня зарплата в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги була приблизно на 11,3 тис. грн нижчою за загальноукраїнський показник. Водночас, працівники освіти у вересні продемонстрували найбільше місячне зростання середньої зарплати серед наведених у статистиці видів діяльності.

За даними Держстату, порівняно із серпнем середня зарплата в різних сферах змінювалася неоднаково, зростання становило від 0,3% у сільському, лісовому та рибному господарстві до 28% в освіті. Натомість у деяких галузях, зокрема в інформації та телекомунікаціях, охороні здоров’я, фінансовій діяльності, нерухомості, а також державному управлінні й обороні, середній показник знизився на 1,6-8,2%.

Такі коливання можуть бути пов’язані з особливостями нарахування зарплат у різні місяці. Тому один місяць не завжди дає змогу зробити висновок про довгострокову тенденцію в оплаті праці певної професії чи галузі.

Заборгованість із зарплат зросла до 3,9 млрд грн

Попри зростання середнього показника оплати праці, проблема несвоєчасних виплат залишається актуальною. Станом на 1 жовтня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати становила 3,9 млрд грн. У серпні цей показник дорівнював 3,8 млрд грн. Отже, заборгованість збільшилася приблизно на 100 млн грн.

Держстат також наголошує, що наведені дані не охоплюють тимчасово окуповані Російською Федерацією території та частину територій, де ведуться або велися бойові дії. Тому оприлюднені цифри характеризують лише ту частину країни, яку охоплює відповідна статистична звітність.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2027 році в Україні пропонують підвищити мінімальну оплату праці лікарям, фармацевтам та іншим професіоналам у сфері охорони здоров’я до 30 тис. грн, а медсестрам і медбратам – до 20 тис. грн. Проте ці суми поки не затверджені, остаточне рішення залежатиме від фінансування в державному бюджеті та відповідних постанов Кабінету міністрів.