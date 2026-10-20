Українцям можуть безкоштовно видати дрова на зиму: хто має право на допомогу

У 2026 році окремі категорії українців, зокрема жителі визначених прифронтових громад, пенсіонери, люди з інвалідністю, ветерани та вразливі родини, можуть претендувати на безкоштовні дрова, субсидію або пільгу на тверде паливо залежно від умов відповідної програми. За безоплатною деревиною потрібно звертатися до місцевої влади, а за грошовою підтримкою – до Пенсійного фонду чи ЦНАПу, причому для окремої програми виплати 19 400 гривень зазначений термін подання заяв до 30 жовтня 2026 року.

Про це пишуть медіа, з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду, державного підприємства "Ліси України" та органів місцевої влади. Водночас, важливо розрізняти безоплатну видачу деревини та грошову компенсацію витрат на опалення.

Хто може отримати безкоштовні дрова у 2026 році

В Україні немає єдиної загальнодержавної програми, за якою кожен громадянин може безкоштовно отримати дрова незалежно від місця проживання та матеріального становища. Натомість діють окремі механізми підтримки домогосподарств, які використовують пічне опалення, твердопаливні котли або інші системи обігріву на дровах і вугіллі.

Насамперед допомога орієнтована на людей, для яких самостійне придбання запасів палива на зиму є значним фінансовим навантаженням. За інформацією Пенсійного фонду, серед категорій, які можуть претендувати на підтримку за відповідними програмами, є:

одинокі непрацездатні пенсіонери;

особи з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю;

багатодітні сім'ї;

одинокі матері та батьки, які отримують державну допомогу;

прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу;

внутрішньо переміщені особи, які відповідають умовам програми;

сім'ї, що отримують допомогу при народженні дитини;

одержувачі житлових субсидій або пільг на тверде паливо.

Однак належність до однієї із цих категорій не означає, що людина автоматично отримає певну кількість дров. Конкретні умови залежать від програми, місця проживання, наявності відповідного опалення, фінансування та інших критеріїв.

Наприклад, одинокий пенсіонер може мати право на субсидію для придбання твердого палива, але це не обов'язково означає, що йому привезуть дрова безкоштовно. Так само багатодітна родина може претендувати на грошову допомогу, якщо відповідає встановленим умовам, проте порядок її отримання відрізнятиметься від процедури безоплатної видачі деревини.

У яких областях українцям можуть видавати дрова безкоштовно

Окремий напрям підтримки передбачений для населення прифронтових територій, де через бойові дії та постійні обстріли підготовка до зими особливо ускладнена. За інформацією державного підприємства "Ліси України", державне фінансування передбачалося для забезпечення паливною деревиною мешканців низки областей. Йдеться про:

Чернігівську;

Сумську;

Харківську;

Запорізьку;

Дніпропетровську;

Донецьку;

Херсонську;

Миколаївську області.

Водночас, проживання в одній із цих областей саме по собі не гарантує отримання безкоштовних дров. Допомога може поширюватися лише на визначені населені пункти та громади, перелік яких затверджують на регіональному рівні.

Наприклад, у межах однієї області частина громад може бути включена до програми, тоді як інші населені пункти не відповідатимуть її територіальним критеріям. Тому мешканцям прифронтових регіонів потрібно звернутися до своєї сільської, селищної або міської ради чи військової адміністрації та уточнити, чи передбачена безоплатна видача деревини саме в їхній громаді.

Порядок звернення залежить від того, яку саме допомогу хоче отримати громадянин. Якщо йдеться про безпосередню видачу дров, насамперед потрібно звертатися до органів місцевого самоврядування або відповідної військової адміністрації.

Українцям можуть виплатити 19 400 гривень на дрова: хто має право

Крім безкоштовної деревини, для окремих домогосподарств у 2026 році передбачена додаткова грошова підтримка на придбання твердого пічного палива. За оприлюдненою інформацією, розмір такої допомоги становить 19 400 гривень на домогосподарство.

Програма спрямована насамперед на підтримку жителів визначених прифронтових територій, які опалюють житло твердим паливом. При цьому право на виплату залежить від відповідності умовам конкретної програми, зокрема територіальним та іншим установленим критеріям. Гроші призначені для придбання палива, необхідного для проходження опалювального сезону.

За інформацією, оприлюдненою щодо програми на 2026 рік, заяви на отримання допомоги у розмірі 19 400 гривень необхідно подати до 30 жовтня. Отже, станом на 20 жовтня до зазначеного терміну залишається десять календарних днів.

Подати звернення можна через визначені програмою канали, зокрема ЦНАП або органи Пенсійного фонду, особисто чи дистанційно, якщо відповідний спосіб подання передбачений. Однак перед зверненням варто уточнити в місцевій адміністрації або ПФУ, чи поширюється програма на конкретний населений пункт і чи триває приймання заяв.

Після подання документи та відомості заявника перевіряють на відповідність умовам підтримки. За описаним Пенсійним фондом механізмом, сформовані списки можуть передаватися обласним військовим адміністраціям, а надалі – міжнародним організаціям, які фінансують відповідну допомогу.

Чи можуть УБД та родини військових отримати дрова безкоштовно

Окремі пільги на придбання твердого палива передбачені для ветеранів війни та членів їхніх сімей. За інформацією Пенсійного фонду України, розмір пільги залежить від статусу отримувача. Зокрема, для осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачена 100-відсоткова пільга на придбання твердого палива в межах установлених норм та за дотримання визначених законодавством умов.

Учасники бойових дій мають право на 75-відсоткову пільгу, а члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни та Захисників і Захисниць України, які мають відповідний статус, – на 50-відсоткову. При цьому важливо розуміти, що пільга на тверде паливо зазвичай надається в грошовій формі, а не шляхом автоматичної доставки дров до будинку.

Її розраховують відповідно до встановлених норм і правил. Для окремих категорій можуть застосовуватися додаткові умови, зокрема щодо доходів. Також необхідно враховувати спосіб опалення житла. Пільги на придбання твердого палива передбачені для домогосподарств, які відповідають вимогам відповідного механізму підтримки.

Крім загальнодержавних пільг, в окремих регіонах діють власні програми забезпечення військовослужбовців та їхніх родин паливною деревиною. Наприклад, Чернівецька обласна військова адміністрація повідомляла про можливість отримання безкоштовних дров військовослужбовцями, учасниками АТО та членами сімей загиблих захисників.

Як оформити субсидію на дрова через Пенсійний фонд

Якщо безкоштовна видача деревини у громаді не передбачена, домогосподарство може перевірити право на житлову субсидію для придбання твердого палива. Така допомога призначена для компенсації частини витрат на опалення житла.

На відміну від місцевих програм безоплатної видачі дров, субсидія надається у грошовій формі. Звернутися за її оформленням можна через сервісний центр Пенсійного фонду, ЦНАП або доступні електронні сервіси. Зокрема, дистанційне подання документів може здійснюватися через вебпортал електронних послуг ПФУ та інші передбачені для відповідної послуги канали.

Під час оформлення потрібно надати заяву, необхідні відомості про домогосподарство та документи, передбачені процедурою призначення субсидії. Пенсійний фонд перевіряє інформацію та визначає, чи має заявник право на підтримку.

Розмір допомоги залежить від установлених норм, доходів домогосподарства та інших обставин. Водночас, субсидія на придбання твердого палива не обов'язково покриває повну ринкову вартість дров, необхідних на всю зиму. Якщо фактичні витрати перевищують суму допомоги, різницю доведеться сплачувати самостійно.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, сім’ї з низькими доходами можуть оформити базову соціальну допомогу – через "Дію". Вона дозволяє об’єднати кілька окремих видів державної підтримки в одну виплату. При цьому розмір такої виплати не є фіксованим, суму розраховують індивідуально залежно від складу сім’ї та її середньомісячного сукупного доходу.