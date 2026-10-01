Українцям готують нову систему виплат: як призначатимуть базову соціальну допомогу

В Україні готуються перейти до нової системи соціальної підтримки, за якої кілька видів допомоги об'єднають в одну виплату для родини, а її розмір визначатимуть індивідуально з урахуванням доходів і майнового стану. Законопроєкт уже підтримав профільний комітет Ради до другого читання, однак остаточно закон ще не ухвалений – наступним кроком має стати голосування народних депутатів у сесійній залі.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. Йдеться про законопроєкт №15094 щодо базової соціальної допомоги. Верховна Рада підтримала його в першому читанні 28 травня 2026 року, а тепер документ пройшов черговий етап парламентського розгляду.

Що таке базова соціальна допомога

Вона має стати єдиним адресним інструментом підтримки сімей, які мають низькі доходи та потребують державної допомоги. Ключова відмінність нового підходу полягає в тому, що держава орієнтуватиметься передусім не на формальну належність людини до тієї чи іншої категорії, а на фактичне матеріальне становище всієї родини, її доходи, майно та життєві обставини.

Тобто замість ситуації, коли різні члени однієї сім'ї можуть претендувати на окремі види допомоги за різними правилами, має діяти спільний механізм оцінювання потреб домогосподарства. У міністерстві пояснюють, що йдеться про перехід до моделі, яка має не лише забезпечити людину грошовою виплатою, а й допомогти сім'ї подолати складні життєві обставини та за можливості повернутися до економічної самостійності.

Як визначатимуть розмір виплати

Однією з головних особливостей БСД стане те, що однакової фіксованої суми для всіх сімей не передбачається. Допомогу розраховуватимуть на всю родину з урахуванням її середньомісячного сукупного доходу та майнового стану. Відповідно, дві сім'ї з однаковою кількістю членів можуть отримувати різні суми, якщо відрізняються їхні доходи та інші обставини.

Згідно з моделлю, закладеною в законопроєкті, сума БСД визначатиметься як різниця між базовою величиною, розрахованою для конкретної сім'ї, та її середньомісячним сукупним доходом. Фактично держава спочатку визначатиме розрахункову потребу родини, а потім враховуватиме кошти, які вона вже отримує. Саме від цієї різниці залежатиме кінцева сума допомоги.

Кілька виплат хочуть об'єднати в одну

Одна з цілей реформи – відійти від великої кількості розрізнених механізмів соціальної підтримки та перейти до більш комплексної системи. Базова соціальна допомога повинна об'єднати кілька видів державної підтримки в одну щомісячну виплату для родини.

Модель БСД передбачає, що допомогу призначатимуть не окремо кожному члену родини за різними критеріями, а розраховуватимуть виходячи із сукупного матеріального становища сім'ї. При цьому нова система не обмежуватиметься лише перерахуванням грошей. Ще одна важлива зміна – поєднання фінансової допомоги із соціальними послугами та підтримкою у працевлаштуванні.

Якщо родина перебуває у складних життєвих обставинах, із нею зможе працювати соціальний менеджер. Він має оцінювати потреби сім'ї та організовувати ведення конкретного випадку.

Для працездатних членів сім'ї, які не працюють, передбачається персоналізована підтримка, спрямована на повернення до економічної активності. Тобто система має працювати за принципом: не лише виплачувати кошти, а й визначати, що заважає людині або сім'ї самостійно забезпечувати себе і яка підтримка може допомогти змінити ситуацію.

У Міністерстві розраховують, що завдяки цьому БСД стане не просто ще одним видом державної виплати. "Схвалення законопроєкту профільним комітетом – важливий крок до фінального ухвалення змін. Міністерство також долучилось до опрацювання проєкту закону, щоб БСД стала дієвим трампліном для родин: з єдиною виплатою, потрібними соцпослугами та шансом повернутися до стабільності", – заявила заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Інна Солодка.

Чому систему соціальної допомоги змінюють

Нинішня модель передбачає низку різних видів державної підтримки, для яких діють окремі правила, критерії та процедури. Запровадження БСД має створити єдиний адресний механізм, у центрі якого перебуватиме матеріальне становище конкретної сім'ї.

Саме тому під час розрахунку допомоги планують враховувати сукупний дохід і майновий стан членів сім'ї. Зазначається, що це дозволятиме індивідуально визначати розмір підтримки замість застосування однакового підходу до всіх отримувачів.

Після рішення профільного комітету законопроєкт має бути винесений на розгляд Верховної Ради у другому читанні. Саме голосування парламенту стане наступним ключовим етапом, тому наразі говорити про остаточне запровадження нової системи на підставі лише рішення комітету передчасно.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у жовтні 2026 року новий етап програми "Ветеранський спорт" не відкриватимуть, а виплати по 1500 грн не проводитимуть, оскільки передбачені на цей рік кошти вже вичерпано, замість запланованих 600 млн грн фактичні виплати перевищили 1,2 млрд грн. За три квартали програмою скористалися понад 800 тис. разів замість очікуваних 300 тис.