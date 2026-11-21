Українцям доведеться заплатити більше за свої квартири: податок на житло зросте

В Україні у 2027 році максимальна ставка податку на нерухомість зросте з 120 до 129,71 грн за квадратний метр оподатковуваної площі. За розрахунками OBOZ.UA, власник квартири площею 100 кв. м за максимальної ставки заплатить 5 188,20 грн – на 388,20 грн більше, ніж у 2026-му.

За будинок площею 200 кв. м платіж може сягнути 10 376,40 грн. Про це йдеться у розрахунках OBOZ.UA

У 2027 році фізичним особам нарахують податок за нерухомість, якою вони володіли у 2026-му. Максимальна ставка становить 1,5% мінімальної зарплати на 1 січня року, за який нараховують податок. На початку 2026-го мінімалка зросла з 8 000 до 8 647 грн, тож гранична ставка підвищилася приблизно на 8,1%. Фактичний платіж залежатиме від ставки, яку встановила місцева рада.

За яку площу доведеться платити

За загальним правилом оподатковувану площу зменшують на 60 кв. м для квартир, на 120 кв. м для житлових будинків і на 180 кв. м, якщо у власності є житло обох типів. Якщо одна людина має дві квартири по 50 кв. м, пільгу застосують до їхньої сумарної площі – податок нарахують на 40 кв. м.

За максимальної ставки у 2027 році суми будуть такими:

квартира площею 70 кв. м – 1 297,05 грн;

квартира площею 80 кв. м – 2 594,10 грн;

квартира площею 100 кв. м – 5 188,20 грн;

будинок площею 150 кв. м – 3 891,15 грн;

будинок площею 200 кв. м – 10 376,40 грн.

За кожну квартиру площею понад 300 кв. м або житловий будинок площею понад 500 кв. м до річного податку додадуть 25 тис. грн. Місцеві ради можуть встановлювати додаткові пільги. Так, у Запоріжжі власниця квартири площею 66,66 кв. м через суд скасувала нарахування за 2023 та 2024 роки. На її житло поширювалася нульова ставка, яку встановила міська рада.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, ФОПи в Україні не можуть розраховувати, що договір про співпрацю автоматично захистить їх від штрафів, якщо фактично людина працює як найманий працівник – за встановленим графіком, під контролем роботодавця та на його умовах. Верховний Суд підтвердив, що Держпраці може використовувати матеріали фактичної податкової перевірки як докази можливого порушення, однак це ще не означає, що штраф є законним у кожному випадку.