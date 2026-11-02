Українців штрафують за "неправильні" паспорти: скільки потрібно платити

Українці мають оновлювати фотографію в паспорті-книжечці двічі за життя – після досягнення 25 і 45 років. Ця вимога є обов’язковою, а на її виконання відводиться 1 місяць. Якщо ж у встановлений строк не вклеїти нове фото в паспорт старого зразка або не замінити документ на сучасну ID-картку, документ визнається недійсним – і це загрожує штрафом від 17 до 51 грн.

Сам паспорт-книжечка, пояснили в Державній міграційній службі, безстроковий. Тобто змушувати обмінювати його на ID-картку ніхто не буде – однак лише за умови, що не йдеться про виняткові випадки:

Невклеєне фото після досягнення 25 або 45 років – якщо власник документа не вклеїв фото в паспорт протягом 1 місяця після досягнення встановленого віку, паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку в обов’язковому порядку.

– якщо власник документа не вклеїв фото в паспорт протягом 1 місяця після досягнення встановленого віку, паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку в обов’язковому порядку. У разі заміни паспорта зразка 1994 року – у разі втрати, крадіжки, пошкодження документа, зміни прізвища чи інших даних власника.

Який штраф за прострочений паспорт

Водночас якщо вчасно не вклеїти фото у паспорт старого зразка або не замінити такий паспорт на документ нового зразка, він вважається недійсним. А за статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення користування недійсним паспортом призводить до покарання:

на перший раз – попередження;

у разі повторного порушення протягом року – штраф від 17 до 51 грн.

Скільки коштує оформити ID-картку

За саме оформлення ID-картки доведеться заплатити. Як розповіли в Державній міграційній службі, оформлення документа протягом 20 робочих днів коштуватиме 618 грн. У цю суму входять:

Вартість адміністративної послуги – 126 грн.

Вартість бланка – 492 грн.

Якщо ж картку потрібно зробити швидше, сума значно зросте. Так, за її оформлення протягом 10 робочих днів доведеться заплатити 988 грн:

За саму адміністративну послугу – 496 грн.

За бланк – 492 грн.

Втім, для окремої категорії громадян передбачено безплатне оформлення документа у формі картки. Така можливість надається громадянам, які досягли 14-річного віку й отримують паспорт уперше.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас для оформлення ID-картки або паспорта для виїзду за кордон українці в обов’язковому порядку мають надати також квитанцію про оплату послуги. Інакше в оформленні документа відмовлять.