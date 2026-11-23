Українців попередили про масштабні перевірки в Польщі: кого можуть вигнати з країни

У Польщі проходять масштабні перевірки легальності перебування та працевлаштування іноземців – зокрема українців. Так, Прикордонна служба перевіряє іноземців, які порушують правила перебування або працюють без відповідних документів. Водночас масштаб перевірок великий: вони проходять на різних підприємствах, будівельних майданчиках, складах і хостелах, а на порушників може очікувати видворення з країни.

Про це OBOZ.UA розповіли в міжнародній компанії з працевлаштування. Там зазначили: лише на початку жовтня перевірці піддалися близько 530 громадян України.

У зв’язку з цим там закликали українців – як тих, хто вже працює в Польщі, так і тих, хто лише планує виїзд, – перевірити документи, що дають право на перебування та роботу в країні. Адже, зазначається, помилки в оформленні, фіктивні запрошення або працевлаштування без належних підстав можуть призвести до:

штрафів;

втрати законних підстав для перебування;

приписів залишити країну.

"Наявність дозволу на роботу або запрошення від роботодавця ще не гарантує легального працевлаштування. Важливо, щоб фактичні умови роботи відповідали документам: працівник мав право працювати саме в цього роботодавця, на цій посаді й на визначених умовах", – пояснили фахівці.

Крім того, зазначили вони, конкретно українцям слід додатково перевірити статус PESEL UKR. Адже хоча відсутність статусу UKR сама собою не призводить до автоматичної депортації, вона може вплинути на:

законність подальшого перебування;

доступ до окремих соціальних прав;

можливість оформити карту побиту CUKR.

"Польща не змінює правил для українців, вона вимагає, щоб їх дотримувалися. Тому легальне перебування й легальна робота з правильно оформленими документами та прозорими агентствами з працевлаштування залишаються надійними гарантіями спокійного проживання в країні", – підсумували фахівці.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українці є ключовою іноземною робочою силою польської економіки. На початку 2026 року в цій країні офіційно працювали 757,7 тис. громадян України, що становило майже 68% усіх працевлаштованих іноземців.