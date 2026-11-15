Українців масово дурять під виглядом міжнародних перевізників: як працює схема з бронюванням

Українців масово дурять під виглядом міжнародних перевізників, шахраї спочатку виманюють передоплату за бронювання місця, а потім вигадують проблеми з платежами, вимагають повторної оплати та затягують повернення грошей. Щоб не втратити кошти, не переказуйте гроші неперевіреним перевізникам, не піддавайтеся на вимоги термінової оплати та нікому не повідомляйте банківські коди й паролі.

Про подібний випадок стало відомо з допису користувачки в соціальній мережі Threads. Вона розповіла про спілкування з людиною, яка пропонувала перевезення з польського Вроцлава до Сарн або Рівного.

Спочатку пропозиція не викликала підозр: співрозмовниця відповідала на запитання про маршрут, вартість, транспорт і наявність вільних місць. Однак, після домовленості про поїздку ситуація почала розвиватися за зовсім іншим сценарієм.

Як шахраї виманюють кошти в українців. Джерело: Катерина Волошин

Як шахраї виманюють гроші під виглядом перевізників

Спочатку потенційна пасажирка поцікавилася, чи є рейси з Вроцлава до Сарн або Рівного. У відповідь їй повідомили, що прямий транспорт до Сарн є, а поїздка відбуватиметься на комфортних спринтерах із розкладними кріслами. Також перевізниця нібито пропонувала забирати пасажирів безпосередньо за адресою та доставляти до місця призначення.

Вартість поїздки на 14 листопада о 9:30 становила 340 злотих. Співрозмовниця повідомила, що залишилося лише два вільні місця, а за потреби можна перенести поїздку на 21 листопада. Пасажирка попросила попередньо притримати для неї місце, оскільки остаточно підтвердити відпустку могла пізніше.

У відповідь їй запропонували одразу здійснити оплату, запевнивши, що в разі відмови гроші повернуть до кінця дня. Саме після цього почали з'являтися перші підозрілі моменти.

Коли користувачка погодилася на бронювання, їй повідомили, що необхідно повторно сплатити повну вартість двох місць – 680 злотих. За словами співрозмовниці, попередній платіж нібито завис у системі, через що вона не могла підтвердити бронювання.

Що робити якщо потрапили в шахрайську пастку. Джерело: Катерина Волошин

При цьому "перевізниця" запевняла, що бухгалтер проведе операцію, а гроші одразу повернуться на рахунок пасажирки. Вона пояснювала, що це займе лише дві-три хвилини, і наполягала на повторному введенні коду.

Вимагають повторну оплату та обіцяють миттєве повернення коштів

Окрему увагу привертає те, як саме співрозмовниця намагалася переконати пасажирку переказати гроші ще раз. Вона запевняла, що ситуація є звичайною технічною проблемою, а повернення коштів відбудеться практично миттєво. Ба більше, щоб нібито підтвердити свої слова, пропонувала надіслати будь-який документ, який допоміг би клієнтці не хвилюватися.

Після цього пасажирка передала співрозмовниці шестизначний код. Згодом їй написали, що потрібно зачекати, оскільки інша людина нібито зараз здійснює оплату.

Проте замість обіцяного швидкого повернення грошей ситуація змінилася. Коли користувачка повідомила, що відмовляється від бронювання, їй відповіли, що повернення коштів доведеться чекати 60 робочих днів – приблизно 80 звичайних календарних днів.

Як захистити себе від аферистів. Джерело: Катерина Волошин

Це суперечило попереднім обіцянкам про миттєве повернення грошей у разі відмови від поїздки. Пасажирка почала вимагати пояснень, адже раніше їй неодноразово говорили, що кошти можна буде отримати назад практично одразу. У відповідь співрозмовниця заявила, що це інша ситуація, оскільки платіж нібито завис у бухгалтерії.

Коли користувачка остаточно підтвердила відмову від бронювання, їй знову нагадали про 60 робочих днів очікування. Після цього вона заявила, що ситуація нагадує шахрайство, і попередила, що в разі неповернення коштів залишить відгук про перевізницю. Натомість співрозмовниця звинуватила пасажирку в шантажі та попросила контролювати свої висловлювання.

Як працює шахрайська схема з перевезеннями. Джерело: Катерина Волошин

Як працює шахрайська схема з перевезеннями

Подібні випадки можуть бути частиною поширеної схеми виманювання грошей під виглядом надання транспортних послуг. Зловмисники створюють оголошення про міжнародні перевезення, пропонують популярні маршрути, називають конкретні ціни та переконують потенційних клієнтів, що вільних місць залишилося небагато.

Основна мета – домогтися від людини першого платежу. Для цього використовують кілька психологічних прийомів: обмежену кількість місць, необхідність швидко забронювати поїздку, обіцянки зручного трансферу від дверей до дверей і запевнення в безпечності розрахунків. Далі можливі різні сценарії:

передоплата за бронювання – людину просять переказати частину або всю суму за поїздку, пояснюючи це необхідністю закріпити за нею місце в автомобілі;

– людину просять переказати частину або всю суму за поїздку, пояснюючи це необхідністю закріпити за нею місце в автомобілі; повторна оплата – після першого переказу з'являється нібито технічна проблема: платіж не пройшов, завис у системі або не відобразився в бухгалтерії, клієнта переконують заплатити ще раз;

– після першого переказу з'являється нібито технічна проблема: платіж не пройшов, завис у системі або не відобразився в бухгалтерії, клієнта переконують заплатити ще раз; вигадані додаткові платежі – під приводом страхування, оформлення документів, комісії або інших послуг можуть вимагати нові перекази;

виманювання банківських кодів – особливо небезпечна ситуація виникає, коли співрозмовник просить назвати код із SMS або банківського повідомлення. Під приводом підтвердження бронювання чи повернення грошей шахраї можуть намагатися отримати підтвердження фінансової операції або доступ до рахунку;

– особливо небезпечна ситуація виникає, коли співрозмовник просить назвати код із SMS або банківського повідомлення. Під приводом підтвердження бронювання чи повернення грошей шахраї можуть намагатися отримати підтвердження фінансової операції або доступ до рахунку; затягування повернення коштів. Коли людина починає вимагати повернення грошей, їй можуть називати тривалі строки очікування, посилатися на бухгалтерію, технічні несправності чи правила платіжної системи.

Важливо розуміти, що самі по собі передоплата або затримка платежу ще не доводять шахрайства. Однак поєднання повторних вимог оплатити ту саму послугу, тиску на клієнта та прохання повідомити банківський код є серйозним приводом припинити операцію.

Що має насторожити під час бронювання міжнародної поїздки

Перш ніж переказувати гроші незнайомому перевізнику, варто перевірити, чи справді він надає заявлені послуги. Особливу увагу потрібно звертати на такі ознаки:

терміновість оплати – вас переконують, що місця ось-ось закінчаться і гроші потрібно переказати негайно;

підозріло низька вартість – ціна суттєво відрізняється від пропозицій інших перевізників на аналогічному маршруті;

відсутність прозорої інформації – людина не може надати дані про перевізника, транспорт, умови поїздки та підтвердження бронювання;

спілкування лише в месенджері – усі домовленості відбуваються в особистому листуванні, а перевірити особу та діяльність перевізника складно;

неочікувані додаткові платежі – після першого переказу з'являються нові причини заплатити ще раз;

прохання повідомити код із SMS – жодне звичайне бронювання місця в автомобілі не потребує передавання сторонній людині банківських паролів чи кодів підтвердження.

Як не стати жертвою шахраїв

Передусім варто перевіряти інформацію про перевізника до здійснення будь-яких платежів. Потрібно з'ясувати, чи є в нього реальні відгуки, історія роботи, контактні дані та підтвердження надання транспортних послуг. Не варто переказувати гроші лише на підставі листування в месенджері.

Перед оплатою необхідно отримати чіткі умови перевезення, інформацію про маршрут, дату, вартість і порядок повернення коштів у разі скасування поїздки. Також не слід переходити за сумнівними посиланнями для бронювання чи оплати, особливо якщо їх надсилають у приватному листуванні. Для розрахунків краще використовувати зрозумілі та перевірені платіжні інструменти.

Найголовніше – нікому не повідомляти CVV-код банківської картки, PIN-код, паролі від банкінгу та одноразові коди з SMS або push-повідомлень. Якщо співрозмовник просить назвати такий код нібито для підтвердження бронювання або повернення коштів, розмову потрібно припинити.

Якщо людина вже передала банківські дані або підозрює, що сторонні особи могли отримати доступ до її рахунку, необхідно негайно звернутися до банку, заблокувати картку за потреби та перевірити останні операції. У разі втрати грошей варто зберегти листування, платіжні документи та контактні дані співрозмовника, а також звернутися до поліції або кіберполіції.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з початком опалювального сезону у низці українських регіонів різко зросла кількість шахрайств під час продажу паливної деревини. Зловмисники створюють фейкові оголошення про нібито дешеві дрова в соцмережах і месенджерах, вимагають передплату, а після переказу коштів зникають.