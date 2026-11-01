Українці можуть залишитися без пенсії: що обов’язково потрібно зробити до 31 грудня

Українцям, які отримують пенсію та тимчасово перебувають за кордоном або на окупованих територіях, необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня, інакше можуть виникнути проблеми з продовженням пенсійних виплат. Для цього потрібно підтвердити свою особу через передбачені Пенсійним фондом України (ПФУ) процедури, а переселенцям на підконтрольній Україні території – повідомити ПФУ про фактичну адресу та перевести туди виплату пенсії, щоб не проходити зайву перевірку.

Про це повідомляє ПФУ. Водночас переселенці, які виїхали на підконтрольну Україні територію, фактично мешкають там і повідомили Пенсійний фонд про нову адресу, можуть не проходити цю процедуру.

Кому потрібно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня

За роз’ясненням Пенсійного фонду України, щорічна фізична ідентифікація стосується двох категорій одержувачів пенсій та страхових виплат:

громадян, які тимчасово проживають за межами України;

пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Такі люди мають проходити ідентифікацію щороку – не пізніше 31 грудня. Її мета – підтвердити особу одержувача виплат і переконатися, що пенсію отримує саме той громадянин, якому її призначено.

При цьому наявність статусу внутрішньо переміщеної особи не є визначальною. Наприклад, якщо пенсіонер має довідку ВПО, але фактично перебуває за кордоном, вимога щодо ідентифікації для нього залишається чинною. Так само процедура стосується людини, яка проживає на тимчасово окупованій території, незалежно від того, чи оформлювала вона статус переселенця. Отже, орієнтуватися лише на наявність довідки ВПО не варто: важливо враховувати, де пенсіонер фактично проживає.

Кому з пенсіонерів-ВПО не потрібно проходити ідентифікацію

Окремо Пенсійний фонд роз’яснив ситуацію для переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію. Якщо пенсіонер фактично проживає на території, підконтрольній українській владі, повідомив про це ПФУ та перевів виплату пенсії за новою адресою, проходити щорічну фізичну ідентифікацію йому не потрібно.

Тобто сам факт того, що людина раніше проживала на окупованій території та має статус ВПО, не означає, що вона автоматично повинна проходити перевірку до 31 грудня. Важливо, щоб Пенсійний фонд мав актуальні відомості про її фактичне місце проживання та виплачував пенсію за новою адресою. Правило дає змогу уникнути зайвих процедур для тих переселенців, які вже виїхали на підконтрольну Україні територію та належним чином повідомили про це відповідний орган.

За якою адресою мають виплачувати пенсію переселенцям

У Пенсійному фонді нагадують, що відповідно до статті 47 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсія виплачується за місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України, яке він зазначив у відповідній заяві.

При цьому адреса фактичного проживання не обов’язково має збігатися з офіційною реєстрацією або задекларованим місцем проживання. Тобто переселенець може отримувати пенсію за тією адресою, де реально мешкає, навіть якщо в документах про реєстрацію зазначене інше місце.

Саме тому пенсіонерам, які змінили місце проживання після переміщення з окупованої території, важливо повідомити про це Пенсійний фонд. Якщо інформація в системі не оновлена, можуть виникнути непорозуміння щодо порядку виплати та необхідності проходження ідентифікації.

Як перевести виплату пенсії за новою адресою

Повідомити Пенсійний фонд про зміну фактичного місця проживання можна двома способами – особисто або дистанційно.

Перший варіант – звернутися до сервісного центру ПФУ. Пенсіонер може прийти до найближчого сервісного центру та подати заяву, в якій зазначить актуальну адресу фактичного проживання. На підставі цих відомостей Пенсійний фонд зможе оновити інформацію щодо місця виплати пенсії.

Другий варіант – скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ. Зазначається, що це дає змогу передати необхідну інформацію дистанційно, без особистого відвідування установи. Для цього потрібно авторизуватися на порталі та скористатися відповідним електронним сервісом.

Актуальна адреса фактичного проживання зазначається в заяві про призначення або перерахунок пенсії. Тому якщо пенсіонер переїхав, важливо переконатися, що Пенсійний фонд отримав оновлені дані.

Що варто врахувати пенсіонерам перед кінцем року

Наближення 31 грудня – привід перевірити, чи потрібно проходити фізичну ідентифікацію саме у вашій ситуації. Насамперед це стосується тих, хто тимчасово проживає за кордоном або залишається на тимчасово окупованій території.

Переселенцям, які вже мешкають на підконтрольній Україні території, варто перевірити, чи актуальна адреса в даних Пенсійного фонду та чи переведено виплату пенсії за фактичним місцем проживання. Якщо ці умови виконані, щорічна фізична ідентифікація для них не є обов’язковою.

Таким чином, вирішальне значення має не довідка ВПО, а фактичне місце перебування пенсіонера та інформація, яку він передав Пенсійному фонду. Важливо врахувати, щоб не проходити непотрібних процедур і водночас не пропустити обов’язкову ідентифікацію, якщо людина належить до відповідної категорії.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці за законом мають право звертатись за пенсією в період за місяць до досягнення пенсійного віку і впродовж трьох місяців після досягнення 60-річчя. В такому випадку пенсію буде призначено з моменту досягнення пенсійного віку. Якщо подати заяву пізніше, то пенсію призначать лише з моменту звернення.