Українці можуть втратити тимчасовий захист через адресу прописки: кого та де позбавлять права на допомогу

Українцям у Чехії можуть скасувати реєстрацію на ZDP для всієї родини, якщо на момент бронювання хоча б один член домогосподарства зареєстрований за адресою відділення МВС, що не відповідає вимозі забезпечення житлом. Реєстрація на спеціальний дозвіл триває до 31 грудня 2026 року, тому українцям варто заздалегідь перевірити адреси в Portál občana або через гарячу лінію МВС і, за потреби, оновити документи.

Про це повідомляє Czechia Online. Українцям рекомендують заздалегідь перевірити свої персональні дані в державних реєстрах, оскільки навіть одна помилка в адресі може вплинути на можливість оформлення нового статусу.

Чому неправильна адреса може призвести до скасування ZDP

Однією з обов'язкових умов отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування в Чехії є забезпечення заявника житлом. Саме тому інформація про зареєстроване місце проживання має особливе значення під час оформлення ZDP.

Проблеми можуть виникнути, якщо українець тривалий час залишається зареєстрованим за адресою відділення Міністерства внутрішніх справ Чехії. Така ситуація може свідчити про те, що в державній системі не зафіксовано належного підтвердження житлового забезпечення. За інформацією МВС Чехії, якщо на дату бронювання в одного з членів домогосподарства зареєстрована адреса збігається з адресою відділення міністерства, реєстрацію на ZDP скасують для всіх членів сім'ї.

Правило поширюється на домогосподарство загалом. Тобто навіть якщо інші члени родини мають належні документи, підтверджують проживання в Чехії та відповідають усім додатковим критеріям, помилка з адресою одного заявника може стати підставою для скасування реєстрації всієї родини.

Важливо розрізняти тимчасовий захист і спеціальний дозвіл ZDP. Тимчасовий захист надає українцям право легально перебувати в Чехії, тоді як ZDP передбачає окрему процедуру оформлення довгострокового перебування. Відповідно, вимоги до отримання такого дозволу необхідно виконувати окремо.

Як перевірити адресу проживання в Чехії

Українцям, які планують оформлювати ZDP, рекомендують перевірити актуальність зареєстрованого місця проживання всіх членів домогосподарства. Зробити це можна онлайн або телефоном. Найпростіший спосіб – скористатися державним сервісом Portál občana. Для входу необхідно пройти електронну ідентифікацію або використати електронну скриньку даних datová schránka.

Після авторизації потрібно перейти до розділу Registr obyvatel ("Реєстр населення"). У ньому відображаються персональні відомості, зокрема зареєстрована адреса проживання. Якщо скористатися електронним сервісом неможливо, українці можуть звернутися на інформаційну лінію Міністерства внутрішніх справ Чехії з питань тимчасового захисту. Номер телефону: +420 974 801 802.

Оператори можуть підтвердити, яка адреса зазначена в інформаційній системі міністерства. Зазначається, що це дозволяє з'ясувати, чи потрібно оновлювати дані перед оформленням спеціального дозволу. Перевірку варто провести не лише для основного заявника, а й для кожного члена домогосподарства, оскільки проблема з адресою однієї людини може вплинути на реєстрацію всієї родини.

Що робити, якщо українець зареєстрований за адресою МВС

Якщо під час перевірки з'ясувалося, що зареєстроване місце проживання збігається з адресою відділення Міністерства внутрішніх справ Чехії, необхідно якомога швидше повідомити відомство про фактичну адресу. Змінити дані можна кількома способами:

особисто звернутися до центру KACPU або відділення OAMP;

надіслати документи поштою до Міністерства внутрішніх справ Чехії;

скористатися електронною скринькою даних datová schránka;

надіслати електронний лист із визнаним електронним підписом;

передати документи через уповноваженого представника.

Для внесення змін до реєстраційних даних необхідно підготувати відповідний пакет документів. Зокрема, знадобляться заповнена форма повідомлення про зміну адреси, копія першої сторінки закордонного паспорта та підтвердження забезпечення житлом.

Як документ, що підтверджує проживання, може використовуватися завірена копія договору оренди або підтвердження від власника житла із засвідченим підписом. Після подання документів українцям рекомендують додатково перевірити, чи внесло МВС нову адресу до своєї інформаційної системи.

Що буде, якщо тимчасовий захист уже припинили

Окремі українці в Чехії вже могли зіткнутися з припиненням тимчасового захисту через проблеми з адресою реєстрації. У такому разі необхідно з'ясувати причини рішення та можливість повторного отримання статусу. Водночас, повторне оформлення тимчасового захисту не означає автоматичного відновлення права на спеціальний дозвіл ZDP.

Однією з обов'язкових умов отримання ZDP є безперервність перебування на підставі тимчасового захисту. Якщо статус було припинено, а згодом людина отримала його повторно, така перерва може призвести до невідповідності встановленим вимогам. Тому українцям важливо не лише виправити адресу, а й з'ясувати, чи не вплинули адміністративні зміни на їхній міграційний статус.

Водночас у випадках, коли тимчасовий захист було припинено через помилку самого Міністерства внутрішніх справ, обставини можуть бути іншими. У Чехії вже є судова практика, коли рішення щодо українців визнавали незаконними через адміністративні помилки. Зокрема, відомий випадок, коли українець втратив тимчасовий захист через некоректні дані про адресу, однак суд став на його бік.

Які додаткові правила діють для українських чоловіків у Чехії

Окремі вимоги щодо отримання тимчасового захисту в Чехії передбачені для українських чоловіків віком від 18 до 60 років. З 5 серпня 2026 року під час первинного або повторного звернення по тимчасовий захист вони повинні підтвердити виконання встановлених вимог щодо військового обов'язку.

Таким чином, чоловікам цієї вікової категорії необхідно враховувати не лише правильність адреси проживання, а й відповідність додатковим умовам оформлення статусу. Якщо людина планує отримати ZDP, важливо заздалегідь перевірити всі необхідні документи, актуальність реєстраційних даних та безперервність перебування на підставі тимчасового захисту.

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