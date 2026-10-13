Українці масово переходять на готівку: які купюра і монета найпопулярніші
Яких грошей в Україні найбільше.
Джерело: Фотобанк НБУ
Громадяни України знову почали частіше розраховуватися готівкою: з початку року обсяг готівки в обігу зріс майже на 45 млрд грн. Найчастіше в гаманцях українців трапляється купюра номіналом 500 гривень, а серед металевих грошей лідирує монета номіналом 1 гривня.
Про це повідомляє Національний банк України. Регулятор пояснює: пожвавлення попиту на готівку в другому кварталі після її січнево-березневого вилучення – це звична сезонна динаміка (аналогічно торік у першому півріччі спостерігалося зростання на 4,6%).
Загальний обсяг готівкової маси у обігу станом на 1 липня сягнув позначки у 970,8 млрд грн. Це означає, що від початку року показник збільшився на 44,5 млрд грн (або на 4,8%).
Яка готівка перебуває в обігу
- 2,6 млрд банкнот сукупною вартістю 960,7 млрд грн.
- 15,3 млрд монет (без урахування інвестиційних та пам’ятних) на суму 9,9 млрд грн.
За статистикою, на одного жителя країни пересічно припадає 64 паперові купюри та 197 металевих монет (як обігових, так і розмінних). У цій масі:
- абсолютний лідер за кількістю – банкнота 500 грн (вона займає 25,8% від паперових грошей загалом);
- найрідкісніша банкнота – 50 грн (всього 4,5% від загального обсягу);
- найстрімкіше зростання демонструють 1 000 гривень – їхня частка за пів року збільшилася до 20% (+1,8%);
- найпопулярніша монета – 1 грн (4,8%), а ось 10 грн зустрічаються найменш часто (2,5%).
Навіщо випускають нові номінали грошей
Як підкреслюють у НБУ, у грошовому еквіваленті 1000-гривневі купюри вже сформували понад 55% загальної маси, що за міжнародними стандартами сигналізує про необхідність вищого номіналу. Саме тому регулятор вирішив розширити лінійку банкнот: вже з 4 вересня 2026 року в обігу з'явиться нова купюра номіналом 2000 грн. Крім того, Нацбанк нагадав, що наразі в обігу присутні чотири види обігових монет:
- 1 грн;
- 2 грн;
- 5 грн;
- 10 грн.
Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що можливий вступ України до ЄС не призведе до автоматичної відмови від гривні. Тобто миттєвого переходу країни на євро не відбудеться. Проте зобов’язання здійснити такий перехід у майбутньому все ж буде взято.
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