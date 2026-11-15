Українським пенсіонерам можуть доплачувати майже 6 тис.грн щомісяця: хто має право на надбавку

Окремим українцям призначають спеціальну надбавку до пенсії за особливі заслуги перед державою, зокрема офіційно реабілітованим борцям за незалежність України у XX столітті, які зазнали політичних або релігійних репресій. З 1 березня 2026 року така доплата становить 5 667,51 грн на місяць і виплачується додатково до основної пенсії, а для її оформлення необхідно підтвердити відповідний статус документами.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Порядок призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною регулює Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Кому призначають надбавку до пенсії у розмірі 5 667 гривень

Спеціальна виплата передбачена для громадян, яких визнали борцями за незалежність України у XX столітті та реабілітували відповідно до законодавства про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Йдеться про людей, які за політичними або релігійними мотивами зазнали репресій.

Зокрема, їх могли незаконно позбавляти волі, ув'язнювати або примусово поміщати до психіатричних закладів, хоча для цього не було медичних підстав. Такі рішення ухвалювали позасудові або інші репресивні органи. Однак, самого факту переслідування недостатньо для призначення надбавки.

Людина повинна мати офіційно підтверджений статус борця за незалежність України у XX столітті та пройти процедуру реабілітації відповідно до чинного законодавства. Саме наявність документального підтвердження цих обставин є головною умовою отримання спеціальної пенсійної виплати. Тривалість страхового стажу та вік людини в цьому випадку не визначають право на надбавку.

Який розмір спеціальної доплати виплачують у 2026 році

За інформацією Пенсійного фонду, початковий розмір пенсії за особливі заслуги для борців за незалежність України у XX столітті становив 4 200 грн. Надалі цю суму щороку збільшували із застосуванням відповідного коефіцієнта. Після чергового перерахунку з 1 березня 2026 року розмір виплати зріс до 5 667,51 грн на місяць, ці гроші призначають додатково до основної пенсії, а не замість неї.

Тобто людина, яка має право на таку надбавку, продовжує отримувати свою основну пенсію, а також окрему виплату за особливі заслуги перед Україною. Відповідно, загальна сума пенсійного забезпечення залежить від розміру основної пенсії конкретного отримувача.

Важливо, що 5 667,51 грн – це не незмінна сума на всі наступні роки. Закон передбачає щорічне підвищення цієї виплати з 1 березня із застосуванням коефіцієнта збільшення, який визначає Кабінет Міністрів України.

Хто ще може отримувати пенсію за особливі заслуги перед Україною

Закон передбачає й інші категорії громадян, які мають право на спеціальну надбавку до пенсії. Її призначають не лише за участь у боротьбі за незалежність, а й за державні нагороди, видатні досягнення та інші особливі заслуги. Зокрема, до переліку належать:

Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, а також громадяни, які після проголошення незалежності України отримали чотири або більше державних орденів чи почесне звання "народний";

ветерани війни, нагороджені після 24 серпня 1991 року орденом за особисту мужність або особистий внесок у захист державного суверенітету й територіальної цілісності України;

видатні спортсмени – переможці Олімпійських і Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіони та рекордсмени світу й Європи;

космонавти, які здійснили політ у космос, а також члени льотно-випробувальних екіпажів літаків;

особи, відзначені почесним званням України "заслужений", державною премією України або одним з орденів України;

матері, які народили п'ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

Право на таку пенсію в окремих випадках може перейти до батька, це можливо, якщо мати померла або її позбавили батьківських прав, а виховання дітей до шестирічного віку здійснював батько. Під час визначення права на виплату враховують також дітей, усиновлених відповідно до законодавства.

При цьому розміри надбавок для різних категорій не однакові. За загальним правилом, пенсія за особливі заслуги встановлюється у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і може становити від 23% до 40%. Для борців за незалежність України у XX столітті передбачений окремий розмір виплати.

Як оформити надбавку та які документи потрібні

Для призначення пенсії за особливі заслуги необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою та документами, які підтверджують право на виплату. У випадку борців за незалежність України у XX столітті важливим документом є довідка про підтвердження відповідного статусу.

Її видають регіональні комісії з реабілітації. Саме на підставі такого підтвердження Пенсійний фонд може встановити право людини на спеціальну надбавку. Заяву можна подати в електронній або паперовій формі. Якщо людина надсилає документи поштою, датою звернення вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення.

Якщо заявник подав не весь необхідний пакет документів, Пенсійний фонд має повідомити, чого саме бракує. У такому разі додаткові документи потрібно надати протягом трьох місяців із дня отримання відповідного повідомлення. Якщо цей строк дотримано, датою звернення вважатиметься день первинного подання заяви.

За загальним правилом, надбавку встановлюють із дня звернення. Водночас якщо людина звернулася не пізніше ніж через 12 місяців після набуття права на виплату, її можуть призначити з дня виникнення такого права.

Чи можуть члени сім'ї отримувати надбавку після смерті пенсіонера

Закон передбачає окрему гарантію для непрацездатних членів сім'ї людини, яка мала право на пенсію за особливі заслуги перед Україною. У разі смерті такого пенсіонера вони можуть отримувати відповідну надбавку до пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Розмір виплати залежить від кількості непрацездатних членів сім'ї. Якщо такий член сім'ї один, надбавка становить 70% від доплати, яку отримував померлий або яка могла бути йому встановлена. Якщо непрацездатних членів сім'ї двоє або більше, передбачено виплату в розмірі 90%.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2027 році окремі військові пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років або за інвалідністю та утримують непрацездатних родичів, зможуть отримувати близько 1439 грн доплати щомісяця. Для цього потрібно відповідати вимогам закону та підтвердити право на виплату документами в ПФУ.