Жодних змін в законодавстві не було: в ОГП пояснили, чи лікуватимуть прокурорів за державний кошт

Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою медичне обслуговування прокурорів та членів їхніх сімей здійснюватиметься за рахунок держави. Норма набере чинності з 1 січня 2027 року і є виконанням раніше прийнятого закону, ухваленого ще у 2014 році. При цьому лікувати "прокурорських" будуть не в спеціальних, а у звичайних клініках системи МВС.

Про це OBOZ.UA повідомили в самому Офісі генпрокурора. Там пояснили:

Точна кількість осіб, які потенційно підпадають під дію Порядку, потребує уточнення з урахуванням фактичної чисельності прокурорів та відповідних членів їхніх сімей.

Сама постанова не встановлює фіксованої кількості отримувачів.

При цьому нагадується: роботу над постановою розпочали ще наприкінці 2025 року. А саме медичне обслуговування прокурорів та членів їхніх сімей за рахунок державних коштів було закріплено ще в Законі "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року.

"Відтак, це не особиста ініціатива виконуючого обов’язки Генерального прокурора, а реалізація законодавчої норми, прийнятої задовго до його призначення", – повідомили в ОГП.

Які медичні послуги прокурори отримуватимуть за рахунок бюджету

Водночас зазначається, що постанова "не передбачає необмеженого доступу до будь-яких медичних послуг". Йдеться про:

проведенні медичних обстежень прокурорів та членів їхніх сімей за медичними показаннями;

періодичних профілактичних медичних оглядах прокурорів.

"Такі профілактичні огляди передбачають оцінку стану здоров’я, необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, консультації лікарів та раннє виявлення захворювань. Перелік та обсяг медичних послуг визначатимуться договорами, укладеними між органами прокуратури та державними закладами охорони здоров’я. Фінансування здійснюватиметься за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених для Офісу Генерального прокурора за відповідними бюджетними програмами", – пояснили в прокуратурі.

При цьому наголошується, що постанова виключає повторну оплату медичних послуг, які вже були надані в рамках програми.

Хто саме з прокурорів та їхніх сімей зможе "лікуватися" за державні кошти

Самі прокурори.

Їхні чоловіки або дружини.

Діти до 18 років.

"Водночас це не поширюється автоматично на всіх співробітників органів прокуратури. Зокрема, на державних службовців та інших працівників, які не мають статусу прокурора", – підкреслили в ОГП.

У яких лікарнях "лікуватимуть" прокурорів

При цьому, підкреслюється, ще на етапі підготовки постанови в ОГП було запропоновано розглянути можливість використання існуючої мережі державних закладів охорони здоров’я. Насамперед, закладів системи МВС, що мають необхідну матеріально-технічну базу та медичний персонал.

"Такий підхід дозволив уникнути створення окремої відомчої медичної інфраструктури та додаткових витрат на її утримання", – розповіли в прокуратурі.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше поблизу селища Ставище у Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Renault, який виявився співробітником Офісу Генерального прокурора, збив пішохода, після чого втік з місця події.