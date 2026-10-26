Українські підлітки починають курити у 12 років і раніше: купити електронні сигарети може будь-хто

Серед підлітків у всьому світі широко поширене куріння електронних сигарет. І Україна не виняток: за зізнаннямb самих тинейджерів, курити вони починають у віці 12 років, а дехто й раніше. Одні з головних причин – доступність продукції та популярність вейпів серед однолітків. Тобто молоді люди починають курити, тому що так уже роблять їхні друзі.

Про це йдеться в матеріалі Telegraf. Його автори зазначають:

Ще у 2023 році, згідно з даними Глобального опитування молоді щодо тютюну (GYTS), популярність електронних сигарет серед підлітків віком 13-15 років сягнула високого показника – 19,6%.

Глобального опитування молоді щодо тютюну (GYTS), популярність електронних сигарет серед підлітків віком 13-15 років сягнула високого показника – 19,6%. Водночас міжнародні дослідники оцінювали вейпінг як окрему категорію, повністю відокремлену від традиційного тютюну, – але вже тоді було очевидно, що інтерес молоді зміщується в бік вейпів, "адже звичайні сигарети курили значно менше підлітків (12,3%)".

"Із п’яти груп українських підлітків, опитаних журналістами (у середньому по 2-5 осіб у кожній), лише одна виявилася повністю некурящою. У решті чотирьох – вейпили всі або більшість", – констатували автори матеріалу.

Ба більше, як наголошується, за словами самих підлітків, вони починають експериментувати з нікотином "ще в початковій школі". Так:

16-річний підліток "зізнався, що почав курити приблизно у 12 років".

Дівчина, якій також 16 років, "буденним тоном розповіла, що вперше спробувала електронну сигарету в 9 років, навчаючись у третьому класі".

Чому підлітки починають курити

Причин, через які підлітки починають курити, як ідеться в матеріалі, кілька. Одна з них – так роблять їхні друзі.

"Історія іншого нашого співрозмовника, 16-річного Богдана, який почав вейпити у 15 років, схожа на "класичний" початок через соціальний тиск оточення. "Просто тому, що більшість знайомих, друзів, усі компанії… кожен другий, там майже кожен, і якось так потягнуло, що почав курити", – каже хлопець", – зазначають аналітики.

Ще однією причиною вони називають воєнний стрес. Так, за даними Інституту Марзєєва, залежно від віку та статі від 8,2% до 23,1% опитаних підлітків згадували, що на їхнє рішення почати курити так чи інакше вплинули переживання через воєнну агресію.

Втім, констатують автори матеріалу, головною причиною є доступність вейпів. Адже "електронна сигарета в умовах тривожності для багатьох стає найпростішим інструментом, щоб спробувати контролювати свої емоції".

"Остаточним, безкомпромісним стимулом цієї епідемії стає тотальна доступність вейпів: діти сьогодні можуть безперешкодно купити їх на кожному кроці. І абсолютна безкарність продавців такої продукції", – підсумували аналітики.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас понад 93% українського ринку електронних сигарет та рідин для них перебувають у тіні. При цьому у вейп-шопах замість готових ароматизованих рідин покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих "самозамісів". Таким чином, торговці, ймовірно, намагаються обійти діючі обмеження – під приводом того, що "цілісний" продукт не продають.