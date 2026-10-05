Українку, яка їхала з ЄС, не пустили до України: що порушила і як треба діяти

Аби повернутися на батьківщину з інших країн, українці повинні мати чинний документ, для перетину кордону. Громадянку країни, що їхала з Польщі, але надала пошкоджений закордонний паспорт, "розвернули" на кордоні і відправили оформлювати тимчасовий документ.

Інцидент стався 1 жовтня на пункті пропуску "Корчова". Про це повідомили у пресслужбі Бещадського загону прикордонної охорони Польщі.

Що трапилося

33-річна громадянка України зареєструвалася на пункті пропуску на виїзд з Польщі. Під час контролю вона пред'явила розірваний навпіл закордонний паспорт.

Невідомі розірвали паспорт українки в Польщі. Джерело: strazgraniczna.pl

Українка пояснила, що втратила свій документ у парку, а коли його знайшла – він уже був пошкоджений. Але таке пояснення польські прикордонники не прийняли – вони вилучили її документ і направили жінку до української дипломатичної установи для оформлення тимчасових документів на повернення.

Українку з розірваним паспор... Джерело: strazgraniczna.pl Розгорнути

Зазначається, що лише на останні тижні на польському кордоні зафіксували вже чотири аналогічні випадки. Під час одного з них прикордонники вилучили в українця закордонний паспорт із відсутньою сторінкою ідентифікації – власник пояснив, що її випадково відірвала дитина.

Пошкоджений паспорт. Джерело: strazgraniczna.pl

"Плануючи подорож, пам’ятайте, що кожен мандрівник повинен мати власний дійсний та повний проїзний документ. Під час прикордонних перевірок перевіряється особа, справжність та цілісність документів", – нагадали у польській прикордонній службі.

Які документи дають право на перетин кордону

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Дипломатичний паспорт.

Службовий паспорт.

Посвідчення члена екіпажу.

Посвідчення особи моряка.

Проїзний документ дитини, а також інші документи на право перетинання кордону, передбачені діючим законодавством та міжнародними договорами України.

Що робити у разі втрати або пошкодження закордонного паспорта за кордоном

Якщо паспорт зіпсовано, втрачено або викрадено за межами України, для повернення на батьківщину необхідно пройти кілька кроків.

Звернутися до поліції

Подати заяву про втрату або пошкодження документа та отримати офіційну довідку/протокол.

Оформити "білий паспорт"

Подати довідку з поліції та наявні документи (зокрема внутрішній паспорт) до консульства України для отримання Посвідчення особи на повернення в Україну.

Повернутися в Україну та виготовити новий документ:

Тимчасове посвідчення діє до 30 днів і дає право лише на в'їзд в Україну. Після повернення слід звернутися до ДМС для оформлення нового закордонного паспорта (7 днів – терміновий, 20 днів – звичайний).

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українцям у 2026 році не потрібно обов'язково міняти чинні паспорти-книжечки на ID-картки, однак після досягнення 25 та 45 років нову фотографію необхідно вклеїти протягом місяця, інакше документ доведеться обмінювати. За користування недійсним паспортом уперше можуть винести попередження, а за повторне протягом року порушення – накласти штраф від 17 до 51 грн.