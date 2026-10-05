Українку, яка їхала з ЄС, не пустили до України: що порушила і як треба діяти
Прикордонники Польщі не випу...
Джерело: strazgraniczna.pl
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Аби повернутися на батьківщину з інших країн, українці повинні мати чинний документ, для перетину кордону. Громадянку країни, що їхала з Польщі, але надала пошкоджений закордонний паспорт, "розвернули" на кордоні і відправили оформлювати тимчасовий документ.
Інцидент стався 1 жовтня на пункті пропуску "Корчова". Про це повідомили у пресслужбі Бещадського загону прикордонної охорони Польщі.
Що трапилося
33-річна громадянка України зареєструвалася на пункті пропуску на виїзд з Польщі. Під час контролю вона пред'явила розірваний навпіл закордонний паспорт.
Невідомі розірвали паспорт українки в Польщі.
Джерело: strazgraniczna.pl
Українка пояснила, що втратила свій документ у парку, а коли його знайшла – він уже був пошкоджений. Але таке пояснення польські прикордонники не прийняли – вони вилучили її документ і направили жінку до української дипломатичної установи для оформлення тимчасових документів на повернення.
Українку з розірваним паспор...
Джерело: strazgraniczna.pl
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Зазначається, що лише на останні тижні на польському кордоні зафіксували вже чотири аналогічні випадки. Під час одного з них прикордонники вилучили в українця закордонний паспорт із відсутньою сторінкою ідентифікації – власник пояснив, що її випадково відірвала дитина.
Пошкоджений паспорт.
Джерело: strazgraniczna.pl
"Плануючи подорож, пам’ятайте, що кожен мандрівник повинен мати власний дійсний та повний проїзний документ. Під час прикордонних перевірок перевіряється особа, справжність та цілісність документів", – нагадали у польській прикордонній службі.
Які документи дають право на перетин кордону
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
- Дипломатичний паспорт.
- Службовий паспорт.
- Посвідчення члена екіпажу.
- Посвідчення особи моряка.
- Проїзний документ дитини, а також інші документи на право перетинання кордону, передбачені діючим законодавством та міжнародними договорами України.
Що робити у разі втрати або пошкодження закордонного паспорта за кордоном
Якщо паспорт зіпсовано, втрачено або викрадено за межами України, для повернення на батьківщину необхідно пройти кілька кроків.
- Звернутися до поліції
Подати заяву про втрату або пошкодження документа та отримати офіційну довідку/протокол.
- Оформити "білий паспорт"
Подати довідку з поліції та наявні документи (зокрема внутрішній паспорт) до консульства України для отримання Посвідчення особи на повернення в Україну.
- Повернутися в Україну та виготовити новий документ:
Тимчасове посвідчення діє до 30 днів і дає право лише на в'їзд в Україну. Після повернення слід звернутися до ДМС для оформлення нового закордонного паспорта (7 днів – терміновий, 20 днів – звичайний).
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українцям у 2026 році не потрібно обов'язково міняти чинні паспорти-книжечки на ID-картки, однак після досягнення 25 та 45 років нову фотографію необхідно вклеїти протягом місяця, інакше документ доведеться обмінювати. За користування недійсним паспортом уперше можуть винести попередження, а за повторне протягом року порушення – накласти штраф від 17 до 51 грн.
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