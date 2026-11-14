Українка здала ноутбук на ремонт, але його знищила російська ракета: суд ухвалив несподіване рішення у справі проти Comfy

Українка подала до суду на мережу магазинів Comfy. Жінка здала несправний ноутбук Acer Nitro V 15 вартістю 31,5 тис. грн на гарантійний ремонт, однак під час російського ракетного обстрілу Києва було знищено будівлю сервісного центру, де перебував ноутбук.

Покупчиня вимагала замінити товар, виплатити їй майже 25 тис. грн неустойки та 10 тис. грн моральної компенсації. Проте суд відмовив у всіх вимогах. Про це йдеться в рішенні Старосамбірського районного суду Львівської області від 9 листопада 2026 року у справі №455/1563/26.

Як ноутбук опинився під ракетним ударом

Як встановив суд, 18 серпня 2025 року українка придбала в магазині Comfy ігровий ноутбук Acer Nitro V 15 за 31 499 грн. Додатково вона заплатила 2678 грн за дворічну послугу "Хеппі сервіс ноутбуків". На сам пристрій діяла гарантія виробника строком 12 місяців.

Однак уже 18 травня 2026 року, ще до завершення гарантії, ноутбук зламався. У нього перестала працювати клавіатура, виникли проблеми з індикацією заряджання, а сам пристрій не вимикався.

Покупчиня передала ноутбук на гарантійний ремонт. Під час оформлення документів вона підписала акт, який містив незвичайну умову: строк ремонту міг становити до 31 робочого дня, причому відлік мав початися лише після скасування воєнного стану в Україні.

Фактично це означало, що завершення ремонту могло відкладатися на невизначений період, адже дата припинення воєнного стану заздалегідь невідома.

Ноутбук відправили до авторизованого сервісного центру підприємства "Логін" у Києві. Проте 2 липня 2026 року російські війська завдали ракетного удару по столиці. Внаслідок влучання виникла пожежа, яка знищила складську будівлю на вулиці Марка Вовчка, 18-А, де розміщувався сервісний центр.

За інформацією підприємства, ноутбук покупчині перебував саме в цьому приміщенні. Факт пожежі внаслідок російської атаки підтверджувався інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У Comfy заявили, що після знищення сервісного центру почали погоджувати з виробником компенсацію вартості пристрою. Згодом представник компанії повідомив про готовність повернути покупчині повну вартість ноутбука, а також 2678 грн за додаткову сервісну послугу.

Однак жінка відмовилася від запропонованого варіанта. Вона наполягала на отриманні нового ноутбука замість знищеного та вирішила звернутися до суду.

Що вирішив суд

У позові до ТОВ "Комфі Трейд" покупчиня вимагала:

визнати недійсною умову про відтермінування гарантійного ремонту до завершення воєнного стану;

зобов'язати компанію замінити ноутбук на аналогічний;

стягнути 24 884 грн неустойки за затримку ремонту;

виплатити 10 тис. грн компенсації моральної шкоди;

компенсувати 6500 грн витрат на правничу допомогу.

Однак суд став на бік продавця.

Насамперед суддя Михайло Клімченко зазначив, що законодавство дозволяє продавцю та покупцю за взаємною згодою встановлювати інший строк гарантійного ремонту замість стандартних 14 днів.

На думку суду, сама по собі умова про початок відліку 31 робочого дня після скасування воєнного стану не означає автоматично, що вона є несправедливою.

Суд визнав, що відповідний пункт містився у стандартному документі продавця, а доказів його окремого обговорення з покупчинею немає. Проте вирішив, що цього недостатньо для визнання умови недійсною.

"Сам по собі факт невизначеності конкретної календарної дати настання такої події не свідчить про автоматичну недійсність погодженої сторонами умови", – йдеться в рішенні.

Відмовив суд і в заміні ноутбука. Він пояснив, що право вимагати новий товар у цьому випадку залежало від підтвердження істотного недоліку придбаного пристрою.

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